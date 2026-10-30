"첨단 제조 기술, 로봇 활용 바이오 교육 확대"

큰사진보기 ▲이병도 충남교육감과 오인환 충남도지사 정책특보, 안종성 코오롱바이오텍 전무, 원영희 한국폴리텍대학 항공캠퍼스 학장, 이해춘 반도체융합캠퍼스 학장, 한상복 신기술교육원장, 이혜경 논산계룡교육지원청 교육장 등이 29일 논산 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 개교 20주년 기념식에서 손가락 두 개를 펼쳐 보이며 기념사진을 찍고 있다. 참석자들이 함께 만든 ‘브이(V)’에는 스무 돌을 축하하는 뜻과 함께 새로운 20년을 향한 도약과 성공의 바람이 담겼다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"20년 전 처음 왔을 때는 건물도 많지 않았고 주변도 황량했습니다. 그런데 오늘 다시 와보니 참 풍성해졌다는 생각이 듭니다."

큰사진보기 ▲한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 개교 초기 교육 기반을 다지는 데 힘을 보탠 오광근 전 바이오배양공정학과 교수(왼쪽)와 김세찬 전 바이오품질관리학과 교수(오른쪽)가 29일 개교 20주년 기념식에서 지난날을 회고하고 있다. 두 교수는 학생들과 함께했던 강의실의 추억을 떠올리며 후배 교직원들에게 대학의 더 큰 발전을 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 충남 논산시 강경읍 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스에서 열린 개교 20주년 기념식에서 개막 선언과 함께 참석자들이 일제히 박수를 보내고 있다. 교직원과 학생, 동문, 산업체 관계자들의 힘찬 박수 속에 스무 돌을 맞은 대학의 새로운 출발을 알렸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲정인학 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 특성화대학장이 29일 충남 논산시 강경읍에서 열린 개교 20주년 기념식에서 환영사를 하고 있다. 정 학장은 대학의 성장을 함께 이끌어온 교직원과 동문, 산업체 관계자들에게 감사의 뜻을 전하며 학생들이 더 넓은 무대에서 꿈을 펼칠 수 있도록 교육의 폭을 넓혀가겠다는 의지를 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이병도 충남교육감이 29일 충남 논산시 강경읍 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 개교 20주년 기념식에서 축사하고 있다. 이 교육감은 바이오의약품을 만드는 과정과 학생을 가르치는 일이 닮아 있다고 설명하며, 학생들이 서두르지 않고 자신의 꿈을 키워갈 수 있도록 기다려주는 교육의 중요성을 강조했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲오인환 충남도지사 정책특보가 29일 충남 논산시 강경읍 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 개교 20주년 기념식에서 축사하고 있다. 오 특보는 지난 10여 년간 대학의 성장 과정을 지켜본 경험을 소개하며, 우수한 교육 성과를 더 널리 알려 젊은 인재들이 찾아오는 대학으로 발전해 달라고 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 개교 초기 교육의 기틀을 다진 은퇴 교수들이 29일 개교 20주년 기념식에서 공로상을 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 오광근 전 교수, 정인학 특성화대학장, 김세찬·문무상 전 교수. 세 교수는 바이오 전문인력 양성의 토대를 마련한 주역들로, 이날 후배 교직원과 제자들의 축하를 받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 개교 20주년 기념식에 이어 29일 오후 3시 20분부터 열린 ‘2026 바이오의약 산업인력 양성 전략포럼’에서 바이오 분야 전문가들이 산업현장의 기술 변화와 인재 양성 방향에 대해 발표하고 있다. 왼쪽부터 명희준 한국미생물생명공학회장, 이용재 종근당 이사, 하태수 사토리우스코리아 이사, 김창수 ReCM BIO 대표. 이들은 바이오산업의 미래를 이끌 학생들에게 현장에서 쌓은 경험을 전하며 기업이 요구하는 전문성과 실무능력에 대해 의견을 나눴다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 29일 오후 2시 충남 논산시 강경읍에 있는 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스. 개교 20주년 기념식에서 공로상을 받은 오광근 전 바이오배양공정학과 교수의 목소리에는 감회가 묻어났다. 학생들을 가르치던 강의실을 떠난 지 오래지만, 다시 찾은 대학 곳곳에는 지난 세월의 흔적이 남아 있었다.김세찬 전 바이오품질관리학과 교수도 옛 기억을 떠올렸다. 그는 "20년 전에는 지금의 체육관도 없었다"며 "많은 학생이 이곳에서 배우고 사회로 진출했다. 학교에 오기 전 예전에 살던 아파트에도 들렀다"고 말했다.이날 바이오캠퍼스는 개교 20주년을 맞았다. 기념식에는 교직원과 학생, 동문, 산업체 관계자 등 200여 명이 참석했다. 지난 20년간 바이오 전문 인력을 길러온 발자취를 돌아보고 앞으로의 발전 방향을 논의하는 자리였다.행사에는 이병도 충남교육감과 오인환 충남도지사 정책특보, 안종성 코오롱바이오텍 전무를 비롯해 한국폴리텍대학 항공캠퍼스 원영희 학장, 반도체융합캠퍼스 이해춘 학장, 신기술교육원 한상복 원장, 논산계룡교육지원청 이혜경 교육장 등이 참석했다. 한국폴리텍대학 관계자와 바이오기업 임직원들도 자리를 함께했다.정인학 바이오캠퍼스 특성화대학장은 환영사에서 지난 20년의 성과를 돌아보며 새로운 도약을 약속했다. 정 학장은 "학생 한 명 한 명이 진로를 찾고 산업 현장에서 자신의 능력을 발휘하기까지 교수와 직원, 기업 관계자들의 노력이 있었다"며 "앞으로는 산업 현장이 필요로 하는 교육을 더욱 강화하고 기업과의 협력도 넓혀가겠다"고 말했다.특히 오는 12월 인천 송도에 제2캠퍼스를 개소할 계획도 밝혔다. 정 학장은 "첨단 제조 기술과 로봇을 활용한 바이오 교육을 확대하고 국내외 기업이 필요로 하는 인재를 길러내겠다"며 "지역 교육기관과 산업체가 함께 인재를 키우고, 그 인재가 다시 지역 발전에 기여하는 구조를 만들겠다"고 강조했다.이병도 충남교육감은 바이오의약품을 만드는 과정에 교육을 빗대 눈길을 끌었다. 이 교육감은 "세포가 좋은 환경에서 자라듯 학생도 안전하고 따뜻한 교육 환경에서 성장한다"며 "고등학교에서 대학으로, 대학에서 산업 현장으로 배움이 이어질 수 있도록 교육기관과 기업의 협력을 강화하겠다"고 말했다.오인환 충남도지사 정책특보는 대학의 성과를 널리 알릴 필요가 있다고 강조했다. 그는 "지난 10여 년간 이 대학을 지켜보면서 우수한 교육 성과에 비해 홍보가 부족하다는 아쉬움이 있었다"며 "지난 20년이 성장의 기반을 마련한 시간이었다면 앞으로는 그 실력을 더 널리 알리고 사회에 기여해야 한다"고 말했다.산업 현장의 평가도 이어졌다. 개교 준비 단계부터 대학과 인연을 맺어온 안종성 코오롱바이오텍 전무는 2005년 당시를 떠올렸다. 안 전무는 "처음에는 2년이라는 짧은 교육 기간에 기업이 필요로 하는 인재를 길러낼 수 있을지 의문이었다"며 "하지만 교수들이 기업에 수시로 연락해 어떤 기술이 필요한지 묻고 교육 과정에 반영하는 모습을 보면서 생각이 달라졌다"고 말했다.그는 바이오캠퍼스 졸업생을 꾸준히 채용해 함께 일하고 있다는 경험도 소개했다. 안 전무는 "교수들은 자신이 알고 있는 것만 가르치는 것이 아니라, 현장에서 무엇을 가르쳐야 하는지 먼저 찾아냈다"며 "지난 20년 동안 학생뿐 아니라 산업 현장도 함께 성장시켰다"고 평가했다.한편, 기념식에서는 대학 발전에 기여한 퇴직 교직원과 재직 교직원, 산학 협력 기업 관계자, 동문과 학생회 대표 등 15명에게 공로상이 수여됐다.퇴직 교수들의 소감 발표는 지난 20년을 되돌아보는 시간이 됐다. 문무상 전 바이오배양공정학과 교수는 "처음에는 바이오산업 현장에서 일할 실무 인력을 길러보자는 마음으로 시작했다"며 "20년이 지나 대학이 크게 발전한 모습을 보니 감개무량하다"고 말했다. 그는 대학의 발전이 교직원과 학생, 산업체 관계자들의 협력으로 이뤄졌다고 덧붙였다.기념식에서는 개교 20주년 기념 영상 상영과 미래 비전 선포도 진행됐다. 학생 홍보 동아리 'Viral'이 직접 제작한 영상에는 대학이 걸어온 발자취와 앞으로의 희망이 담겼다.이어 열린 '2026 바이오의약 산업인력 양성 전략포럼'에서는 학생들의 취업과 직결되는 논의가 이어졌다. 명희준 한국미생물생명공학회장, 종근당 이용재 이사, 사토리우스코리아 하태수 이사, ReCM BIO 김창수 대표가 참여해 첨단 바이오 제조 기술의 변화와 기업이 필요로 하는 인재에 관해 의견을 나눴다.학생들의 관심은 취업에 필요한 실무 능력에 쏠렸다. 한 학생이 앞으로 어떤 능력을 갖춰야 취업에 도움이 되는지 묻자 이용재 종근당 이사는 인공지능을 활용한 코딩 경험을 강조했다.이 이사는 "프로그래밍 언어를 처음부터 모두 배우는 것보다 인공지능을 활용해 실제 필요한 프로그램을 만들어보는 경험이 중요하다"며 "그런 능력을 갖추면 회사에서도 많은 도움이 될 것"이라고 조언했다.바이오산업이 빠르게 바뀌면서 생산과 품질관리 기술뿐 아니라 새로운 디지털 기술을 이해하고 활용하는 능력도 중요해지고 있다는 설명이다.한국폴리텍대학 바이오캠퍼스는 고용노동부가 지원하는 바이오 분야 국책 직업 교육기관이다. 2006년 개교한 이 대학은 제약 기업의 의약품 제조·품질관리 기준에 맞춘 실습 시설을 갖추고 산업 현장에서 바로 활용할 수 있는 기술 교육을 해왔다.2027학년도에는 바이오나노소재학과, 바이오배양공정학과, 바이오생명정보학과, 바이오의약분석학과, 바이오품질관리학과 등 5개 학과에서 신입생을 모집한다.