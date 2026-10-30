서울에서 온 청년과 고성 어르신들의 '가능한' 만남

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"저희는 지역에 계신 어르신들과 친구로 만나고 싶었어요."

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"어른들이 돌아가시면 이제 이야기들이 없어지잖아요."

"단순한 이야기가 아니잖아요. 그분들의 삶이고 그 삶의 기억이 다 이야기인 거니까."

큰사진보기 ▲지난 15일, 강원도 고성의 문화예술단체 모래와도토리가 강원도 고성군 현내면 소재, 문화예술공간 '잔치'에서 그동안의 활동을 공유하는 전시회를 열고, '함께 놀기 행사'를 진행했다. ⓒ 모래와도토리 관련사진보기

"노래를 불러야 하나 생각했던 적도 있었어요. (웃음)"

"나는 친해지고 싶어서 그렇게 시간을 정했지만 그분들은 아닌 거고, 그리고 내가 진짜로 친구가 되고 싶으면 그것도 버려야 되는 거죠."

"그냥 잘 해보고 싶어요. 어떻게든 여기에 뿌리를 내려보고 싶으니까요."

큰사진보기 ▲(왼쪽부터) 고대웅 월간 작은도시이야기 발행인, 박지현 다큐멘터리 감독, 이주영 모래와도토리 공동대표, 김소정 모래와도토리 공동대표, 문슬아 독립출판사 다말 대표, 엄경환 농업회사법인 엎질러진 물 대표, 박성은 강원문화재단 대리 ⓒ 정재훈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 연희문고에도 실립니다.

서울에서 내려온 청년이 강원도 고성에서 오랫동안 살아온 어르신과 정말 친구가 될 수 있을까?지난 10월 15일, 강원도 고성군 현내면의 문화예술공간 '잔치'에서 쉽지 않은 만남에 도전한 두 청년을 만났다. 문화예술단체 '모래와도토리'의 김소정·이주영 공동대표다.두 사람이 지역의 어르신과 친구가 되고 싶었던 이유는 단순했다. 함께 어울려 놀면서 새로운 이야기를 만들고, 그 이야기를 오래도록 기억하고 싶었다.이주영 대표가 말했다.김소정 대표가 옆에서 덧붙인다.서울에서 미술을 공부한 두 사람은 저마다의 이유로 강원도 동해안에 내려와 살게 된 이주 청년이다.김소정 대표(아래 김 대표)는 결혼 후 남편의 고향인 고성으로 이사했다. 남편은 지역 막걸리 '어부의 낮술'을 만드는 농업회사법인 주식회사 엎질러진물의 엄경환 대표다. 고성에서 나고 자란 어부의 아들인 엄 대표는 고성에서 술 빚는 법을 배워 막걸리를 만들기 시작했다. 이주영 대표(아래 이 대표)는 서핑이 좋아 양양에 내려왔다.두 사람은 서울에서 온 젊은 청년으로서 지역 공동체 안에서 자신들이 할 수 있는 일이 있다고 생각했다.그래서 어르신들과 '예술적'으로 놀았다. 두 사람은 경로당을 찾아 어르신들과 케이크를 꾸미고 꽃꽂이를 하며 어르신들이 살아온 이야기를 들었다. 어르신들에게 실 감는 방법을 배우기도 했다. 함께 어울리며 놀다가 배운 감자전 레시피는 또래 친구들에게 공유됐고, 어르신들이 공기놀이를 하다 들려준 땅따먹기와 오재미 놀이는 SNS에 숏폼으로 업로드됐다.이날 우리를 초대한 문화예술공간 '잔치(아래 잔치)'는 두 사람이 지역 주민들과 어울리기 위해 마련한 공간이다. 잔치는 강원도 고성군 현내면에 있는 작은 문화예술공간이다. 마을 초입의 오래된 부동산 중개사무소를 고쳐 만들었다.전시실 하나와 방 두 개로 구성된 이곳에서는 주민들이 마주 앉아 무언가를 만들거나 이야기를 나누고, 사진과 기록물을 전시할 수 있다. 두 사람은 그동안 지역 어르신들과 함께한 활동을 정리해, 결과 공유전 '잔치 : 추억의 놀이장'이라는 전시로 풀었다. 12일부터 열린 전시는 이달 30일 종료된다.두 사람은 잔치를 주민들의 기억이 쌓이는 공간으로 만들고 싶었다. 함께 활동하며 나눈 이야기와 사진, 작은 사물들을 남기고, 다음에 찾아온 사람이 자신의 경험을 보태는 곳을 생각했다.이를 위해 강원문화재단의 '문화예술교육 기반조성지원사업'에도 참여했다. 주민들이 편하게 찾아와 함께 놀고 이야기를 나누며, 그 과정에서 만들어진 기록이 또 다른 만남으로 이어지기를 기대했다. 사람들이 다시 찾아오고 새로운 이야기가 만들어지는 곳. 두 사람이 생각한 잔치의 모습이었다.물론 친구가 되는 일이 생각만큼 쉬운 일은 아니었다.우선 두 사람이 준비한 활동과 지역 어르신들이 기대하는 즐거움 사이에는 차이가 있었다. 어르신들은 노래를 부르고 함께 박수를 치며 춤추는 시간을 기다렸다.이 대표가 이렇게 말하자, 김 대표는 "그런 활동을 준비해야 어르신들이 찾아온다는 이야기도 들었다"며 거들었다. 함께 무언가를 만들고 이야기를 나누려던 두 사람의 계획과 두 사람이 마주했던 현실의 간극은 생각보다 넓었다.서로에게 기대하는 관계도 달랐다. 두 사람이 어르신들과 함께 배우고 이야기를 나누는 '친구'가 되고 싶었던 것과 달리 어르신들에게 두 사람은 무언가를 가르쳐주는 '선생님'이었다. 같은 자리에 모였지만, 서로가 기대하는 만남은 달랐던 셈.활동 2년 차를 보내는 두 사람은 앞으로 어떤 방식으로 만남을 이어갈지 고민이 깊다. 김 대표는 매주 찾아가겠다는 약속부터 돌아봤다. 자신들에게는 친해지기 위한 약속이었지만, 어르신들에게는 그날 시간을 비워둬야 하는 일이 될 수 있었다.사업의 성과를 정리하는 일에도 비슷한 고민이 따랐다. 함께한 시간을 정리하고 결과를 남겨야 한다는 생각이 서로에게 부담이 되는 것은 아닌지 돌아봤다. 김 대표는 "다른 방식으로 그 시간을 쌓아가는 방법이 없을까" 생각하고 있다고 했다.김 대표는 이곳이 자신이 좋아하는 동네라고 했다. 이 동네의 이야기를 더 알고 싶고, 더 많이 들려줬으면 좋겠다고 말했다. 그래서 쉽지 않지만, 모래와도토리 활동을 잘 이어가 보고 싶다고 말했다.그렇게 두 사람은 오늘도 이곳에서 어떤 만남이 가능한지 물으며 방법을 찾는 중이다.