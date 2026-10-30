29일 오후 6시 34분 맞춰 묵념한 대전 시민들

큰사진보기 ▲문화제에 앞서 유가족들이 희생자 분향소 앞에서 추모 묵념을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲김율현 이태원참사 대전대책회의 공동대표가 추모사를 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고 강가희 씨의 어머니 이숙자 씨가 발언을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 진세은 씨의 사촌언니 가수 예람이 추모 공연을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전평화합창단이 추모 합창을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

10·29 이태원참사 4주기를 맞은 29일, 대전 시민들이 참사 당일 첫 112 신고가 접수된 시각에 맞춰 묵념하며 희생자를 기억하고 진상규명을 다짐했다.10.29 이태원참사 유가족협의회 대전충청지부와 이태원참사 대전대책회의는 이날 오후 6시 30분 대전 중구 은행동 으능정이 거리에서 '10·29 이태원참사 4주기 대전지역 기억다짐 문화제'를 열었다. 시민 100여 명과 유가족 8명이 참석했다. 사회는 신윤실 대전민중의힘 집행위원장이 맡았다.행사장 한켠에는 희생자들의 이름과 사진을 모신 분향소가 마련됐다. 문화제는 오후 6시 34분, 유가족들이 분향하고 참가자들이 함께 묵념하는 것으로 시작됐다. 오후 6시 34분은 2022년 10월 29일 이태원의 인파 위험을 알린 첫 112 신고가 접수된 시각이다.추모사에 나선 김율현 이태원참사 대전대책회의 공동대표(대전민중의힘 상임대표)는 "특별법이 제정되고 특별조사위원회가 구성됐지만, 1년이 지난 지금까지 진실은 규명되지 못했다"며 "활동 기간이 1년 연장됐지만, 위원 구성에서부터 엇박자가 나고 있어 안타깝다"고 말했다.김 대표는 참사가 그날 밤에 끝나지 않았다고 강조했다. 그는 참사 이후 생존자였던 고등학생과 구조에 나섰던 소방관, 청년 상인이 잇따라 세상을 떠난 일을 언급하며 "참사 이후에도 참사가 끝나지 않았다"고 말했다.김 대표는 최근 뉴스타파 보도도 언급했다. 뉴스타파는 4주기를 앞두고 참사 당시 CCTV와 경찰·소방의 바디캠 영상, 무전 녹음, 112·119 신고 녹음 등 미공개 자료를 공개했다. 보도에 따르면 참사 전 경찰에 접수된 '안전사고 우려' 112 신고는 최소 11건이었지만, 경찰이 출동한 건은 한 건도 없었다. 김 대표는 "4년이 지난 지금까지 사망 원인조차 밝혀지지 못했다"며 "진실을 밝히고 제대로 책임져야 참사가 되풀이되지 않는다"고 강조했다.김 대표는 지방정부의 역할도 짚었다. 그는 "중앙정부만이 아니라 지방정부에도 책임이 있다"며 "대전에서도 지방정부가 함께 책임져야 한다"고 말했다. 이어 "대전대책회의도 진실을 규명하고 유가족들이 일상을 회복할 수 있도록 끝까지 연대하겠다"고 밝혔다.첫 공연에 나선 가수 제이해밀은 "아픔에 연대하고, 참사가 다시 되풀이되지 않도록 함께하겠다"며 '그루잠'과 '작은산' 두 곡을 불렀다.지난 4년을 돌아보는 추모 영상이 상영된 뒤, 고 강가희씨의 어머니 이숙자씨가 무대에 올랐다. 이 씨는 이날 오전 서울 광화문광장에서 열린 4주기 공식 기억식에 참석한 뒤 대전 문화제에 함께했다.이씨는 "4년이 지났다. 나는 여전히 가희 엄마지만, 가희는 없다"며 말문을 열었다. 이어 "위험 신고가 그렇게 많았는데 왜 막지 못했는지 아직 답도 받지 못했다"고 말했다.이씨는 "현장에서 구조에 나선 소방대원들에게 책임을 묻는 것이 아니다. 지휘부의 책임을 묻는 것"이라며 "정확히 밝혀져야 참사가 되풀이되지 않고, 소방대원들도 안전해질 수 있다"고 강조했다.이씨에 따르면 이태원참사로 대전에서 5명이 희생됐고, 대전·충청 지역 유가족은 13명이다. 이씨는 대전시에 요구사항도 말했다. ▲대전시가 희생자를 기억하고 추모하는 데 함께 할 것 ▲안전공업 참사 등 지역 참사 피해자까지 아우르는 참사 피해자 지원 조례를 제정할 것 ▲유가족뿐 아니라 신고자와 구조자까지 포괄하는 지역 피해자 지원 전담 창구를 마련할 것이다.이씨는 "같은 질문을 계속하는 것은 아직 답을 받지 못했기 때문"이라며 "함께 질문해 달라"고 호소하며 발언을 마쳤다.발언이 끝나자 시민들은 사회자의 선창에 따라 "잊지 않겠습니다. 기억하겠습니다. 진실을 규명하고 책임자를 처벌해서 안전한 사회로 나아가겠습니다. 혐오에 맞서서 피해자와 연대하겠습니다"라는 구호로 답했다.대전작가회의 김채운 시인은 '그리운 별들'인 희생자들의 이름을 하나하나 부르는 추모시 '목메어 부르는 이름'을 낭독하며 유가족을 위로하고 연대의 뜻을 전했다.이어 무대에 오른 가수 예람은 고 진세은씨의 사촌언니로, 이날 서울에서 대전까지 찾아왔다. 예람은 "명절이면 할머니 댁에서 함께했던 세은이가 생각난다. 이번 명절에도 세은이가 함께 있는 것 같았고, 세은이의 웃음이 떠올랐다"며 "서로를 위로하며 끝까지 연대하겠다"고 말했다. 예람은 '거리를 행진하는 소리', '어린 시절', '세상의 끝에서' 세 곡으로 함께했다.기독교와 원불교의 합동 추도식도 이어졌다. 무대에 오른 목사 8명은 대전·충청 지역 희생자 13명의 이름을 참가자들과 함께 한 명씩 부르며 "기억하겠습니다"라고 다짐하고 기도했다. 이어 원불교 교무들이 천도재를 지냈다.대전평화합창단은 '그날이 오면'과 '함께 가자 우리 이 길을'을 합창했다.문화제는 참가자들이 함께 기억다짐문을 낭독하며 마무리됐다. 참가자들은 "4년이 지나도록 진실은 밝혀지지 않았습니다"라며 "유가족을 향한 혐오와 모욕을 우리는 더 이상 두고 보지 않겠습니다. 가족들이 혼자 싸우지 않도록 대전 시민이 곁에 서겠습니다"라고 읽어 나갔다. 이어 "특별조사위원회는 제대로 조사하십시오. 책임자의 책임을 끝까지 밝히십시오"라고 요구하며, "기억은 힘이 셉니다. 우리가 기억하는 한, 진실은 밝혀집니다"라고 다짐했다.낭독을 마친 참가자들은 분향소에 차례로 헌화하며 희생자들의 넋을 기렸다.