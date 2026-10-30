아들의 순직결정 이후 감당해야 했던 일... 국가에 제안합니다

큰사진보기 ▲故 곽진수 중위의 국립서울현충원 충혼당 안치국립서울현충원 충혼당에 안치된 故 곽진수 중위의 추모공간 ⓒ 故 곽진수 중위 유족 관련사진보기

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큰사진보기 ▲순직결정 이후 유가족 예우·지원 통합 원스톱체계 제안순직결정 이후 관계기관이 정보를 연계하고, 전담창구를 통해 필요한 심사·동의·신청지원부터 예우·지원 및 사후확인까지 이어가는 통합 원스톱체계 제안. 유족은 한 곳에서 안내받고, 국가는 함께 절차를 연결하는 구조다. ⓒ 故 곽진수 중위 유족 관련사진보기

덧붙이는 글 | 국방부의 순직결정 이후에는 순직군인 유족으로서 국가기념일인 순직의무군경의 날 행사에도 자연스럽게 초청 안내를 받게 되는 줄 알았습니다. 그러나 행사 안내나 초청 문자를 받지 못해, 기념·추모 대상과 초청 기준을 확인하고자 국가보훈부에 정보공개를 청구했습니다.



회신을 통해 군의 순직결정과 해당 기념행사의 추모대상 기준이 같지 않으며, 보훈등록 여부뿐 아니라 복무신분에 따른 대상범위의 문제도 있음을 알게 됐습니다. 이를 계기로 순직결정 이후 보훈·보상·예우로 이어지는 절차를 유족이 어디까지 직접 찾아 나서야 하는지 돌아보게 됐습니다.



국가는 이미 아들의 죽음을 순직으로 인정했습니다. 그 인정이 남겨진 가족에 대한 보호와 예우로 이어지려면 무엇이 더 필요한지, 제도와 제도 사이의 연결을 언제까지 유족의 몫으로 남겨둘 것인지 묻고 싶었습니다. 이 글은 그 물음에서 시작됐습니다.

군 사망사고 유족이 되고 나서야 알게 된 사실들이 있다. 나는 아들이 군 복무 중 사망하고 순직결정이 내려졌을 때, 곧바로 국가로부터 순직자로서 예우를 받게 되는 줄 알았다그러나 현실은 달랐다. 순직결정 이후에도 보훈등록과 각종 급여·지원은 제도별로 별도의 절차를 밟아야 했다. 기관도 다르고 절차도 달랐다. 예우 역시 순직결정만으로 모두 연결되는 것은 아니었다.국가는 이미 아들이 순직자라는 사실을 알고 있는데, 유족은 다시 각 기관을 찾아다니며 그 절차를 연결해야 했다.내가 겪은 어려움은 제도를 몰랐기 때문만은 아니었다. 아들의 죽음에 따른 급여와 지원을 내 손으로 신청해야 한다는 사실 자체가 무거웠다. 자식을 잃은 부모에게 그것은 단순한 행정절차가 아니었다.최근 국가보훈부에 <순직의무군경의 날> 관련 자료를 정보공개청구했다. 군에서 순직으로 결정된 사람과 그 유족이 국가의 공식 추모체계에 어떤 기준으로 연결되는지 확인하고 싶었다.국가보훈부는 회신에서 '순직의무군경'을 국가유공자법상 순직군경으로 등록된 사람 가운데 국방의무 수행 중 순직한 사람이라고 설명했다. 또한 해당 기념일의 공식 기념·추모 대상에는 보훈보상대상자법상 재해사망군경과, 군에서 순직으로 결정됐더라도 국가유공자법상 순직군경으로 등록되지 않은 사람은 포함되지 않는다고 답했다. 보훈등록을 신청하지 않았거나 심사 중인 경우도 마찬가지였다.이 답변을 통해 군의 순직결정 이후 아직 보훈등록으로 이어지지 않은 상태가 단순한 신청 대기기간에만 그치는 것이 아니라, 적어도 이 국가기념일의 공식 추모대상 여부에도 영향을 미친다는 사실을 확인했다.그러나 등록 여부만의 문제도 아니었다. 국가보훈부는 기념행사의 실제 대상범위에 관한 답변에서 '병역법에 의거 징집된 현역병'이라는 표현도 사용했다.초급장교였던 아들의 경우에는 보훈등록 여부와 별개로 복무신분에 따른 대상범위의 문제도 남아 있다. 이 문제는 별도로 살펴볼 필요가 있다.이번 글에서는 먼저 순직결정 이후의 절차를 묻고자 한다. 군에서 이미 순직자로 결정했고 국가도 그 사실을 알고 있는데, 왜 보훈등록과 지원으로 이어지는 절차를 유족이 다시 시작하고 연결해야 하는가.다만 아들의 순직결정 관련 자료가 국가보훈부에 실제 언제 전달됐고 어떻게 관리되고 있는지는 현재 별도로 확인하고 있다. 내가 알고 싶은 것은 바로 그 연결과정이다. 군이 이미 알고 있는 순직 사실이 다음 기관의 심사와 지원으로 어떻게 이어지고 있는가.그렇다면 국가가 할 수 있는 일은 없는 것일까. 그렇지 않다. 국가인권위원회는 2023년 9월 14일 <군인의 사망사고에 따른 예우·지원 관련 제도 개선 권고> 결정에서 전사자·순직자·전상자·공상자에 대해 소속 공무원이 국가유공자 등록신청을 할 수 있도록 절차를 개선하라고 국가보훈부 장관에게 권고했다. 또 국방부 장관과 국가보훈부 장관에게 전공사상심사와 보훈심사를 통합하거나 상호 연계하는 방안을 마련하라고 권고했다.결정 이유에서는 왜 이런 제도가 필요한지도 구체적으로 설명했다. 군에서 순직 등을 판정받더라도 유족은 국가보훈부에 별도로 등록신청을 해야 하고, 정보 접근의 제한과 입증 부담 때문에 고인의 명예와 보훈을 위한 심사과정에서 또 다른 어려움과 고통을 감수하게 된다는 지적이었다.이에 전사·순직 등이 결정되면 국방부가 그 명단을 국가보훈부에 통보하고, 보훈부 소속 공무원이 등록신청을 할 수 있도록 할 필요가 있다고 밝혔다.특히 의무복무자의 경우에는 전공사상심사부터 국가유공자 등록까지 원스톱으로 처리할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 최소한의 배려이자 국가의 책무라고 명시했다. 그러나 인권위가 2024년 12월 31일 공개한 후속자료를 보면 권고가 충분히 수용됐다고 보기 어려운 대목이 있다.인권위는 국방부가 6개 권고 가운데 3개를, 국가보훈부가 5개 권고 모두를 실질적으로 불수용한 것으로 판단했다. 국가보훈부는 일부 권고에 '불수용', 일부에는 '신중 검토' 의견을 냈다. 국방부는 전공사상심사와 보훈심사의 통합 또는 상호 연계에 대해 '추진 곤란' 의견을 밝혔다.2023년 인권위 권고로부터 3년이 지난 2026년. 나는 국민권익위원회에 고충민원을 제기해 이 문제를 다시 묻고 있다. 이미 국가인권위원회가 했던 권고를 단순히 한 번 더 반복해 달라는 뜻은 아니다. 기존 권고가 이후 어떤 검토와 조치를 거쳤는지, 왜 내가 겪는 행정에서는 여전히 절차의 단절이 남아 있는지 확인하고, 국방부와 국가보훈부 등 관계기관이 실제로 움직일 수 있는 구체적인 개선방안을 마련해 달라고 요청했다.최근 국가보훈부 정보공개 결과도 국민권익위원회에 추가자료로 제출했다. 국가는 순직을 결정했지만, 국가보훈부는 장기간 보훈등록을 신청하지 않은 유족의 명단을 별도로 보유하거나 관리하지 않는다고 했다.그렇다면 순직결정과 보훈등록 사이에 남겨진 유족은 누가 다시 살펴보고 있는가. 안내 이후에도 신청으로 이어지지 않은 가족을 다시 확인하고, 필요한 절차로 연결하는 손길이 닿지 않는 곳. 그곳이 바로 사각지대다.순직결정 이후 보훈등록으로 이어지지 않은 유족이 장기간 지원과 예우의 공백에 놓이지 않도록 관계기관의 정보연계, 재안내, 상담과 신청지원 등을 포함한 적극행정과 제도개선 방안을 검토해 달라고 했다.2023년 국가인권위원회가 '어떻게 바꿔야 하는가'를 제시했다면, 2026년 유족은 국민권익위원회에 다시 묻고 있다. 그렇다면 이제 그 해법을 실제로 작동하는 제도로 만들 수는 없는가.모든 급여와 지원을 순직결정만으로 자동 지급해 달라는 것이 아니다. 국가유공자 또는 보훈보상대상자 여부처럼 별도의 법정 심사가 필요한 사항은 해당 기관이 법에 따라 심사하면 된다. 다만 국가가 순직을 결정했다면, 그에 따른 유가족의 예우와 지원까지 유족이 신청할 때만 움직이는 일로 남겨두어서는 안 된다.순직결정을 출발점으로 국방부와 각 군, 국가보훈부 등 관계기관이 필요한 정보를 연계하고, 법정 심사와 유족의 동의 등 필요한 절차를 거쳐 예우와 지원으로 이어지는 체계를 만들어야 한다.국가가 이미 확인한 사실과 자료를 유족이 기관마다 다시 설명하고 반복 제출하지 않도록 해야 한다. 별도의 심사가 필요하면 국가가 그 절차로 연결하고, 신청이나 동의가 필요하면 담당 기관이 먼저 연락해 필요한 내용을 안내하고 절차를 지원해야 한다.장기간 보훈등록이나 지원으로 이어지지 않은 유족이 있다면, 국가가 먼저 그 이유와 유족의 의사를 확인하고 필요한 상담과 신청지원으로 연결해야 한다.내가 말하는 통합 원스톱체계는 단순히 상담창구 하나를 만드는 것이 아니다. 순직결정이 유가족의 예우와 지원으로 실제 이어지도록 국가가 기관 사이의 절차를 책임지고 연결하는 체계다.그리고 한 가지는 분명히 하고 싶다.유족이 순직결정에 따른 기본적인 보호와 지원을 받는 일과, 사망원인·조사과정·순직유형에 이의를 제기하는 일은 별개다. 유족은 생활을 지탱하면서도, 국가의 판단에 의문이 남는다면 다시 물을 수 있어야 한다.나에게 순직결정은 국가 책임의 끝이 아니라 시작이다. 국가가 순직을 인정한 뒤의 절차까지 유족이 홀로 감당해야 한다면, 그 인정의 의미는 유족의 삶에 온전히 닿기 어렵다.이제는 국가가 제도와 제도 사이에 남겨진 유가족을 먼저 살펴볼 때다. 필요한 절차를 안내하는 데서 그치지 않고, 순직결정이 실제 예우와 지원으로 이어질 때까지 함께해 주기를 바란다.그 연결을 책임지는 것, 그것이 순직을 인정한 국가가 유가족에게 보여주어야 할 예우라고 생각한다.