정권에 대한 상반된 입장 노출하며 양분... 갈라진 개신교

한국 개신교가 언론의 주목을 받았던 사건들을 통해 한국 개신교와 한국 사회에 어떤 영향을 끼쳤는지 살펴본다. 정치와 종교가 분리된 한국 사회에서 종교, 특히 개신교의 적절한 위치와 바람직한 역할이 무엇인지, 이를 위해 극복해야 할 과제는 무엇인지 성찰하는 기회를 제공한다.

고민하는 종교계 … 개헌 찬반으로 성명전



천도교중앙총부를 선두로 각 종교 단체가 개헌 지지 성명을 다투어 발표하자 성직자들의 정치 참여 문제가 논란이 되고 몇몇 종교는 내부적인 파벌 싸움으로까지 번지고 있어 주목되고 있다. 지난 8월 10일 세계문서선교회 아시아 총무이며 월간 <아세아>의 편집인인 이요한씨가 발표한 <나는 주장한다>는 개헌 지지 성명은 <아세아> 편집진의 반발을 낳았고 대한불교 조계종 총무원이 발표한 <정국안정에 대한 우리의 제언>은 이른바 대처승 측 조계종 총무원의 빈축을 사는 등 착잡한 양상을 띠고 있다.



한편 기독교는 그 교파만큼이나 다양한 성명서를 최근 발표하고 있는데 기독교성직자일동의 지지성명(9월 4일자)과 대한기독교연합회의 지지성명(9월 5일자)은 기독교계에 상당한 말썽을 일으키고 있으며 WCC(세계기독교협의회) 가입 교파가 중심이 된 한국기독교연합회(NCC)와 보수측(NAE)의 파벌싸움을 표면화시켰다. 현재 NCC는 대한예수교장로회(통합측)등 6개 교파에 1백 20만의 신도 수를 갖고 있고 사실상 한국기독교의 대표적인 연합 기관으로 활동해 왔으나, 대한기독교연합회는 대한예수교장로회(합동측)가 중심이 되고 있지만 보수측 교파를 전부 흡수하지 못하고 있으며 대외적 활동은 지금까지 거의 없었다.



지난 6일 대한기독교연합회 이름으로 발표된 개헌 지지 성명에 자극 받은 한국기독교연합회는 당일로 <대한>과 <한국>이 같은 단체가 아님을 지상(紙上)에 해명하고 8일에는 긴급실행위원회를 소집 삼선개헌 발의에 대해 깊은 우려와 유감의 뜻을 표하고, <그리스도인은 어떠한 난국 속에서도 흔들리지 않는 신앙으로 자유 정의 평화의 실현을 위해 헌신할 것을 다짐>하는 개헌 반대 성명을 발표함으로써 김재준 박사의 삼선반대투위위원장으로서의 활동과 함께 종교계에 비상한 관심을 모으기에 이르렀다. - <동아일보> 1969.09.09.

큰사진보기 ▲"개헌안 공화 전격 변칙 처리"라는 제목으로 '삼선개헌'을 보도한 1969년 9월 15일 자 <동아일보> ⓒ 네이버 뉴스 라이브러리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1973년 11월 5일 시국선언을 준비 중인 재야인사들. 가운데 태극기 아래에 있는 이가 한신대 설립자인 장공 김재준 목사. ⓒ 동아일보 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 기독연구원 느헤미야 원장이자 백향나무교회 담임목사로 서울대학교 종교학과(B.A.), 서울신학대학교 신학대학원(M.Div.), 미국 예일대학교(S.T.M.), 드루대학교(Ph.D.)에서 공부했다. <전광훈 현상의 역사적 기원> 등을 썼고 <월터스토프 하나님의 정의> 등을 번역했다.

1963년과 1967년 대통령 선거에서 연속으로 당선된 박정희 대통령은 당시 헌법상(제6차 개헌) 대통령의 임기가 2회로 제한되어 1971년 대선에는 출마할 수 없었다. 또한, 1967년 제7대 대선에서 강력한 도전자로 부상했던 신민당의 윤보선 후보를 중심으로 야권 세력이 결집하고 있었기에, 박정희 대통령과 여당은 경제개발의 지속성과 안보 위기 극복, 그리고 정권 안정 등을 이유로 개헌의 불가피성을 주장했다.신민당 등 야권은 박정희 정권의 삼선개헌을 '영구 집권과 독재 체제를 완성하기 위한 쿠데타'로 규정하고 저지 투쟁에 총력을 기울였다. 국회 내에서 농성을 벌이고 개헌안 상정을 막기 위해 온몸으로 저지했다. 전국 각지에서 대학생들을 중심으로 개헌 반대 시위가 거세게 일어났다. "개헌 반대," "장기집권 저지"를 외치며 거리로 진출했다. 대학교수, 종교계 인사, 언론인, 문인 등 각계각층의 지식인들이 꼬리를 물고 시국선언과 성명을 발표하며, 삼선개헌을 민주주의 파괴 행위이자 헌정 질서 유린이라고 강력히 비판했다.이런 저항의 중심에 '삼선개헌반대범국민투쟁위원회'(범투위)가 있었다. 범투위는 삼선개헌 저지를 위해 야당인 신민당, 정치활동정화법에서 해금된 인사들, 그리고 재야 각계 지도자들이 총결집하여 결성한 것이다. 신민당의 지방 조직과 연계하여 전국 각지에서 개헌 반대 시국 강연회와 대중 유세를 펼치며 "3선 개헌은 곧 영구 집권과 독재로 가는 길"임을 고발했다. 여당의 변칙적 개헌안 통과 이후에도 10월에 치러진 국민투표의 부당성을 알리며 무효화 투쟁을 이어갔다. 하지만 11월 1일 공식적으로 해산했다.이런 각계의 저항에 대해, 박정희 정권은 휴교령과 최루탄 진압으로 대응했다. 그리고 1969년 9월, 여당인 민주공화당 의원들이 야당 의원들의 저지를 피하기 위해 국회 본회의장이 아닌 제3의 장소(국회 제3별관)에 새벽에 몰래 모여 3선 개헌안을 변칙적으로 가결했다.개헌안의 핵심 내용은 대통령의 계속 출마 허용 횟수를 기존 '2기'(중임)에서 '3기'로 연장하여, 3대까지 연속으로 대통령 출마를 가능하게 한 것이다. 국회를 통과한 개헌안은 같은 해 10월 국민투표에 부쳐져서, 찬성 65.1%, 반대 34.9%로 최종 확정되었다.삼선개헌 통과로 박정희 대통령은 1971년 제7대 대선에서 김대중 후보를 누르고 삼선 집권에 성공했다. 이후, 야당의 정치적 도전을 근본적으로 차단하고 권력을 영구화하기 위해 1972년 유신헌법(제7차 개헌)을 선포했다. 결국, 삼선개헌은 절차적 정당성을 상실한 권력 중심의 개헌이었고, 민주주의의 후퇴와 독재 체제 강화의 분수령으로 평가받고 있다.1969년을 기점으로 한국 개신교는 박정희 정권에 대한 상반된 입장을 노출하며 양분되었고, 이후 극심한 대립과 갈등을 겪어왔다. 군사 정권 초창기인 1965년 6월 22일에 일본과 한일 협정이 체결되었을 때, 한국은 보수와 진보의 구분 없이 이 협정을 굴욕 외교라고 비판하며 격렬히 저항했었다. 동년 7월 1일, 김재준, 한경직, 강신명, 강원용, 함석헌 등을 포함한 기독교계 인사 215명이 서명한 성명이 발표되었고, 7월 5일과 6일 영락교회에서 개최된 '국가를 위한 기도회'에 수천 명의 개신교인들이 참석했다.하지만 1969년에 박정희 정권이 정권 연장을 위해 헌법 개정을 추진하자, 한국 개신교는 진보와 보수로 확연히 분리되기 시작했다. 먼저, 김재준, 박형규, 함석헌 등 한국 개신교의 대표적인 진보 인사들이 '3선개헌반대 범국민투쟁위원회'에 참여했다. 특히, 한신대학교 설립자인 김재준 목사가 위원장을 맡았다.이에 대한 반작용으로, 동년 9월 4일 김윤찬, 박형룡, 조용기, 김준곤, 김장환 등 보수진영 목회자 242명이 '개헌문제와 양심자유선언'을 발표하여 진보진영의 정치참여를 반대하고, "날마다 그 나라의 수반인 대통령과 영도자를 위해 기도하여야 하는 것이 기독교적인 태도"라고 주장했다.다음 날인 5일에, 급조된 '대한기독교 연합회'(DCC) 명의로 발표한 '개헌에 대한 우리의 소신'에서 "우리 기독교인은 개헌문제에 대한 박 대통령의 용단을 환영한다"고 삼선개헌을 공개적으로 지지했다.그러자 한국기독교연합회(회장 이해영)는 8일 실행위원회를 열고, 삼선개헌에 대한 반대 성명을 발표했다. 이 성명서는 "오늘의 정치상황은 결코 신앙과 무관할 수 없다"고 전제하고, "3선개헌으로 인해 야기된 국민의 분열이 국력을 약화시킬 우려가 있"으므로, 집권한 지도자들의 "양식 있는 판단"을 기대하며, "그리스도인은 어떤 난국 속에서도 흔들리지 않는 신앙으로 자유, 정의, 평화의 실현을 위해 헌신할 것을 다짐한다"고 밝혔다.이 사건을 계기로 한국 개신교는 진보와 보수로 나뉘어 민주화에 대한 분명한 입장의 차이를 보며, 군사 정권과의 관계에서도 정반대의 길을 걷게 되었다. 삼선개헌을 둘러싼 갈등 속에 진보 진영과 결별한 이후, 보수 진영은 박정희 정권과 적극적으로 밀월 관계를 추구했다.보수 진영은 정교분리를 외치며 진보 진영의 반정부 운동을 비판했지만, 정작 자신들은 다양한 방식으로 군사 정권을 적극 지지했다. 보수 진영에서는 교단적·개인적 차원의 수많은 반공 단체를 조직하여 위기에 처한 군사 정부를 지원했고, 특히 김준곤 목사의 주도하에 1966년부터 시작된 국가조찬기도회가 정권과 교회의 호혜적 관계 형성에 효과적인 도구로 기능했다.반면, 한국기독교교회협의회(KNCC)를 중심으로 한 진보진영은 인권 옹호, 노동자 권익 보호, 민주헌정 회복을 외치며 투쟁의 폭을 확장했다. 한국기독교사회문제연구원(기사연, 1979) 같은 조직을 통해, 사회적 불의와 빈곤, 노동 문제에 기독교적 가치관을 투영하기 시작했고, 타 종교 및 민주화 인사들과 긴밀히 연대하며 긴급조치 철폐, 구속자 석방 운동 등을 전개했다. 이 과정에서, 안병무, 서남동 같은 신학자들을 중심으로 교회가 권력의 시녀가 아니라 고난받는 민중의 편에 서야 한다는 신앙적 실천을 강조하는 '민중신학'이 탄생했다.이처럼, 삼선개헌은 한국 개신교를 정치적· 신학적으로 양분하는 분수령이 되었다. 비록 신사 참배와 신학적 차이로 수차례 교단 분열의 아픔을 겪었지만, 최소한 이전까지 한국 개신교는 정치적으로 일치된 모습을 보였다. 하지만 1969년 삼선개헌을 통해 그동안 내재되었던 박정희 정부를 향한 입장의 차이가 극명하게 드러나면서, 이후 진보와 보수 사이에는 건널 수 없는 틈이 생기고 말았다.민족이 이념의 차이로 양분된 이후, 한국 개신교도 유사한 분열이 발생했고, 오늘날에는 그 틈이 더욱 벌어지고 있다. 이런 상황에서, 과연 한국 개신교가 분열된 민족과 국가의 일치와 회복을 위해 거룩한 중재자의 역할을 감당할 수 있을까? 한국 개신교가 짊어져야 할 무거운 십자가다.