기록만 보고 그린 독립운동가들의 얼굴

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큰사진보기 ▲김정철 지사의 스케치와 이미지당시 휘문보통고등학교 학생이었다고 하여, 당시 교복을 입고 청년의 느낌으로 작업하려 했다. 이미지와 영상은 전시장에서 확인 할 수 있다. ⓒ 주환선 관련사진보기

큰사진보기 ▲노을용 지사의 스케치와 이미지의열단과 부일배 척살을 했다고 하니 강인한 느낌이 들었다. 산발이라는게 생각보다 난해한 이미지였다. 아마도 지금 우리가 말하는 산발과는 다른느낌일듯 했다. 조금 헝클어지고 길이가 있는 모습으로 단단한 이미지로 그렸다. 이미지와 영상은 전시장에서 확인 할 수 있다. ⓒ 주환선 관련사진보기

큰사진보기 ▲조금동 지사의 스케치와 이미지피부가 청흑색이라니 우선 어딘가 몸이 아팠던 건가 라는 의문이 들었다. 눈이 작고 아래에 상처가 있다는 것을 포인트로 역시 당시 일본에서 노동사회운동을 했다면 굉장히 강하지 않으면 안되었을 것이라 강한이미지로 그렸다. 이미지와 영상은 전시장에서 확인 할 수 있다. ⓒ 주환선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버블로그, 브런치에도 실립니다.대학생들의 졸업전시에는 볼거리가 많다. 신선하고 학생다운 감각, 실무자와는 다른 시선, 때로는 다듬어지지 않은 날것의 상상력이 있기 때문이다. 관련 업계의 많은 이들이 전시를 찾아 학생들의 작품을 보고, 그들에게 새로운 기회를 건넬 수 있기를 바란다.

지난 7월 20일, 한창 더울 때의 아틀란타의 여름. 이삿짐 정리도 마무리 되고 조금씩 작업을 시작했을 때다. 늘 하던 대로 인스타그램과 스레드를 확인하다가, 평소에는 거의 오지 않는 DM(다이렉트 메시지)을 받았다. 건국대학교 시각영상디자인학과 4학년, 졸업을 앞둔 학생들이 보낸 메시지였다.학생들은 사진이 남아 있지 않은 독립운동가들을 '조선인요시찰인약명부'에 묘사된 문장을 바탕으로 독립운동가를 그려줄 수 있는지 조심스레 물어왔다. 작업 과정을 영상으로도 기록해 달라고 했다. 나는 보통 인터넷으로 전시나 협업, 의뢰를 주고받는다. 그래서 글의 어조와 예의를 유심히 보는 편인데, 학생들의 메시지에는 진중함이 느껴졌다.보훈부에 등록된 독립운동가들을 모두 그리는 것이 내 목표다. 하지만 사진이 없는 분들은 제외하고 작업해 왔다. 실존 인물을 내 상상력만으로 그리고 싶지 않았기 때문이다. 그래서 이번 의뢰를 받고 잠시 고민했다.나 역시 시각디자인과를 졸업했고 졸업 전시도 했다. 지금은 어떨지 모르지만, 4학년 1학기 중간고사가 끝나면 졸업작품 기획이 거의 한 학기 통째로 시작되곤 했다. 4학년 내내 졸업작품을 준비하는 경우도 있었다. 그때의 뜨거움과 졸업 전시에 이른바 '목숨을 거는' 학생들의 마음이 와 닿았다. 독립운동가를 알린다는 공통된 목적도 있어 기꺼이 의뢰를 받아들였다.학생들이 제안한 독립운동가는 김정철 지사, 노을룡 지사, 조금동 지사, 세 분이었다.김정철 지사는 1919년 3월 27일 충청남도 대전군 대전면 대전시장의 만세운동을 주도했다. 기록에는 키가 약 160cm이고, 얼굴이 길며 피부가 검었다고 적혀 있다. 마른 체형에 눈이 크고 눈썹이 짙었으며, 이마와 귀가 크고 입은 작았다. 머리는 5푼 길이로 짧게 깎았고 치아가 고르다고 묘사되어 있다.노을룡 지사는 1919년 의열단에 가입했고 황푸군관학교에 입교해 광저우봉기에 참가했다. 이후 의열단과 조선혁명군사정치간부학교 등에서 활동했으며, 1935년에는 김시현 등과 함께 한인 부일배와 일본의 비밀정보원을 처단했다. 기록에 따르면 키는 약 160cm, 보통 체격에 얼굴이 둥글고 귀와 눈이 컸다. 코가 높고 입은 작았으며 피부는 희고 치아는 가지런했다. 머리는 산발이었다.조금동 지사는 광주학생항일운동에 참여한 뒤 일본으로 건너가 조선인과 일본인 노동자를 위한 노동·사회운동에 가담했다. 키는 165~168cm 정도였고, 얼굴은 둥글며 피부는 청흑색이었다. 보통 체격에 눈썹이 엷고 코는 낮았으며, 입이 크고 수염은 없었다. 왼쪽 눈이 작고 그 아래에 상흔이 있다고 기록되어 있다.외모의 특징은 적혀 있었지만, 그 문장만으로 얼굴 전체를 떠올리기는 어려웠다. 이제부터는 상상력의 영역이었다. 지사들의 행적과 기록을 살피고 당시 사회 분위기와 조선인의 복장, 일본에 거주하던 조선인의 옷차림도 찾아보았다. 과정은 쉽지 않았지만 상당히 재미있었다.그렇게 사진이 남지 않은 독립운동가들에게 얼굴을 그렸다. 작업을 마치고 나니 다른 작업보다 뿌듯했지만, 혹시 전혀 다른 인물을 그린 건 아닐까 하는 걱정도 남았다.나는 작업을 하면서 '열심히'와 '잘'은 다르다고 늘 생각해 왔다. 이번 작업을 잘했다고 자신 있게 말하기는 어렵다. 기록만으로 그린 얼굴이 실제 모습과 얼마나 닮았는지 확인할 길이 없기 때문이다. 그렇다고 작업을 망쳤다거나 마음에 들지 않는다는 뜻은 아니다. 남아 있는 기록과 당시의 시대를 살피며, 내 능력 안에서 최선을 다했다. 그리고 그 안에서 잘 마무리 했다.세 지사의 영상과 작품은 서울 성수동 '해소(HAESO)' 전시장에서 건국대학교 시각영상디자인학과 학생들의 작품과 함께 만날 수 있다. 전시는 오는 11월 19일부터 22일까지 나흘간 열린다.학생들이 멋지게 연출했으리라 믿어 의심치 않는다. 세 분의 얼굴도 정답이라기보다 남아 있는 기록을 바탕으로 한 하나의 해석으로 봐주시면 좋겠다.