김정철 "중수청·공소청 출범, 지금 완전히 카오스"

큰사진보기 ▲김정철 개혁신당 최고위원 ⓒ 김정철 제공 관련사진보기

- 중수청과 공소청 출범 한 달이 되어가는데, 전체적으로 평가해주세요.

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- 가장 핵심 문제는 수사와 기소 분리한 건가요?

- 수사 지휘권은 남겨뒀어야 할까요?

큰사진보기 ▲서울 중구 수표동 중대범죄수사청(중수청). ⓒ 권우성 관련사진보기

- 특검이나 합수본은 어떻게 되나요?

- 형사 전문 변호사로서 현장에서 가장 크게 체감하는 실질적인 변화나 혼선은 무엇인가요?

- "주요 수사권이 모두 행정안전부 아래로 집결되는 구조적 문제"를 지적하신 바 있잖아요. 검찰의 권한을 분산시켰지만 오히려 대형 사정 수사가 정권의 입김에 더 취약해질 수 있다는 우려에 대해 어떻게 보세요?

- 법무부도 똑같은 거 아닌가요?

- 김지용 중수청장이 국무회의 참석하는 것 안 맞다고 보세요?

큰사진보기 ▲공소청공소청 ⓒ 이정민 관련사진보기

- 피해자 입장에서 중수청 가도 고소나 고발하기 어렵고 혼란하다는 소리도 들려요. 이게 초기라 그런 걸까요, 아니면 시스템적 문제일까요?

- 고소인의 경찰 불송치 결정에 대한 이의신청 기간(3개월) 신설이나 경찰의 재수사·보완 수사 기간 규정 등 새로 도입된 기한들이 현장에서 실효성 있게 작동하고 있는지 궁금합니다.

- 그러면 어떻게 해야 한다고 생각하세요?

- 1년 안에 문제가 크게 될 거란 말도 있던데 변호사님도 동의하세요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

형사사법 체계의 대대적인 개편으로 검찰청이 폐지되고 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범한 지 한 달이 되어간다. 김지용 중수청장은 뒤늦게 임명되었지만, 헌법상 검찰총장에 해당하는 공소청장은 여전히 대행 체제다. 게다가 고소·고발을 중수청과 경찰 중 어디에 해야 할지조차 헷갈린다는 시민들의 목소리가 이어지고 있다.검찰청 폐지 한 달의 현주소와 문제점을 짚어보고자, 개혁신당 전 최고위원이자 법무법인 우리 소속의 형사 전문 김정철 변호사를 지난 28일 전화로 인터뷰했다. 다음은 일문일답."지금 개문발차 상태라, 국민에게 피해가 커지고 있어 우려스럽습니다. 최근 통계를 보면 보완 수사 요구가 전년 대비 60% 증가했어요. 안 그래도 수사가 적체돼 있는데 더 밀리게 될 거고, 검찰이 직접 수사를 안 하니 경찰로 다 내려보낼 거 아니에요. 이중고, 삼중고가 된 거죠. 또 중수청에 수사 통보한 게 2002건인데 그중 이첩받은 건 (10월 중순 기준) 한 건뿐이에요. 중수청이 제대로 된 기능을 수행하지 못하는 상태라고 볼 수 있어요. 국민은 범죄로부터 안전하기를 원하는데, 오히려 범죄자들에게는 천국이, 피해자들에게는 지옥이 열리는 최악의 상태가 되었습니다.""수사와 기소 분리 자체에 대한 환상이 있었던 것으로 보여요. 개념적으로는 분리할 수 있어도 현실적으로는 분리가 불가능해요. 원칙적으로 수사는 되도록 경찰이 하고 기소는 되도록 검찰이 한다는 방향성 자체에는 동의해요. 그렇다면 수사는 원칙적으로 경찰에게 맡기되, 검사가 증거를 수집할 수 있는 수사 기능의 기본 개념은 인정해 줬어야 해요. 그걸 부정하다 보니 형사소송법의 이론적 체계를 무너뜨리는 엉터리 구조가 만들어졌어요.""수사 지휘권이라도 있어야 부작용을 줄일 수 있었을 거예요. 수사 지휘권은 수사를 잘되게 하는 역할보다 통제 기능이 강해요. 경찰에 수사 권한이 집중돼 있으니, 그 집중된 권한을 견제하는 게 중요해요. 누가 내 사건을 들여다본다는 건 굉장히 중요한 통제 기능이고, 그게 바로 수사 지휘권이에요. 이것까지 없앴기 때문에 경찰에서 벌어지는 수없이 많은 수사 암장을 밝혀낼 방법이 없어요.""특검은 별도의 특검법으로 하지만, 그것도 문제예요. 형사소송법은 기본 원칙이고 특검법은 예외인데, 기본 원칙에 이미 검사는 수사를 못 한다고 돼 있어요. 검사가 수사할 수 있다는 전제 위에 특검법을 만들어 특별한 사건을 수사하게 해야 하는데, 검사는 수사를 못 하고 특검은 수사를 할 수 있다는 건 도대체 어떤 논리 구조인지 모르겠어요. 그래서 특검 제도도 본질적으로 바꿔야 하고, 이대로면 특검 수사의 적법성이 흔들린다고 생각합니다. 합수본도 마찬가지예요. 검사가 수사를 못 한다면서 그 검사를 합동수사본부에 넣어 수사하게 하는 거잖아요. 제도 취지에도 맞지 않고, 본인들이 바꾼 형소법을 스스로 부정하는 행위입니다.""얼마 전 공소청에 가서 검사와 면담을 하고 왔어요. 예전 같으면 피의자신문조서를 작성했을 텐데, 수사를 못 하니 면담을 하는 거예요. 그런데 증거로 쓸 수 없는데 면담이 무슨 소용이에요. 검사도 면담하면서 조서를 작성해야 하는지, 우리가 도장을 찍어야 하는지, 면담 내용을 기록한 걸 우리에게 보여 줘야 하는지, 진술 거부권을 고지해야 하는지 같은 것부터 다 혼선이에요. 게다가 면담 내용을 증거로 붙이면 수사권 없는 사람이 수집한 것이라 전부 위법수집증거가 됩니다. 이런 쓸데없는 절차를 만들어 놓고 혼선만 빚고 있어요.검찰은 수사할 게 없어 검찰청 민원인 주차장이 한가한데, 경찰은 수사가 가중돼 수사는 못 하고, 그렇다고 통제받지도 않아요. 지금 상황은 완전히 카오스예요. 구속돼 송치된 사건도 검사가 증거를 수집하지 못해요. 구속 기간 동안 수사를 못 하니 증거 수집도 못 하고, 수집하면 위법해지는 거죠. 세상에 어떤 나라가 검사에게 증거를 갖다주면 증거능력이 없어지는 그런 나라가 있어요?""행안부 아래로 권한이 집중되는 것을 저는 계속 비판해 왔어요. 수사 기관을 법무부에 둔 이유는 준사법기관으로서 독립성을 강조하기 위해서인데, 지금은 행안부 소속이 되면서 권력이 동일한 행정부처의 지휘·감독 아래 집중돼 버렸어요. 정치적 독립성을 평가할 때는 조직만 볼 게 아니라 인사, 예산, 사건 배당, 수사 지휘 구조를 종합적으로 살펴봐야 해요. 그런데 인사와 예산이 행안부 아래에 있으니 중수청과 경찰청은 행안부의 영향을 받을 수밖에 없는 구조가 됐어요. 권력기관을 견제할 수 있게 구조를 짜야 하는데, 권력 앞에 수사·사정 기관이 고개 숙이도록 짠 셈이에요. 그래서 통제가 크게 약화된 것이 가장 큰 문제입니다.""법무부도 같은 행정부 소속 아니냐고 하실 수 있어요. 하지만 법무부는 일반 행정부처와 성격이 달라요. 'Ministry of Justice', 'Department of Justice'처럼 세계 여러 나라의 법무부에는 정의와 사법이라는 뜻의 'Justice'가 들어 있어요. 법무부는 행정부에 속하지만 형사사법제도 운영과 법 집행을 담당하면서 사법적 판단과 밀접하게 연결된 준사법적 성격을 갖고 있어요. 그래서 여러 나라에서 법무부와 그 산하 수사·기소 기관의 정치적 중립성과 직무상 독립성을 보장하는 제도적 장치를 마련하고 있어요.물론 법무부 소속이라는 사실만으로 독립성이 보장되는 건 아니에요. 핵심은 어떤 제도가 정치권력의 부당한 개입을 차단하느냐예요. 그런데 우리는 검찰의 수사권을 분리하면서 주요 수사권을 일반 행정과 치안을 관할하는 행정안전부 아래에 집중시켰어요. 법무부 체계에서 마련했던 독립성과 견제 장치를 새 수사 체계에서는 어떻게 확보할지 설명해야 해요. 검찰의 권력을 분산한다면서 오히려 수사권에 대한 정치적 통제 가능성을 높였다면, 그게 과연 올바른 형사사법 개혁인지 근본적으로 질문해야 합니다.""네. 제가 봤을 때 김지용 중수청장은 이미 정치에 상당히 굴복한 사람이고, 독립적으로 수사할 의지나 능력을 갖춘 사람은 아니에요. 그런 상황이라면 국무회의 출석을 거부해야 하는데, 경찰청장과 나란히 앉아 있는 그 순간부터 중수청은 끝난 거예요.""피해자들이 겪는 이 혼란은 구조적인 문제가 더 심각해요. 예전에는 검찰청에 고소장을 내면 경찰청에 내려보내 수사하도록 지휘하고 요구할 수 있었어요. 그런데 지금은 피해자가 직접 나눠서 내야 해요. 내가 피해를 입어 고소하려는데 중수청에 가야 할지 경찰청에 가야 할지부터 판단해야 하니, 거기서부터 법률 지식이 필요하고 장벽이 생긴 거예요. 게다가 잘못 내면 경찰은 중수청으로, 중수청은 경찰로 가라고 내려보내겠죠. 그러면 수사가 지연되는데 그 이유를 피해자 탓으로 돌릴 거예요. 당신이 잘못 내서 그렇다고요. 전산 기능도 제대로 갖춰지지 않아 기관끼리도 이첩을 제대로 못 하고 있어서 핑퐁할 구조가 돼 버렸어요. 제가 경찰이라도 어떻게 하면 중수청으로 넘길까, 중수청 수사관이라도 어떻게 하면 경찰로 내려보낼까 생각할 것 같아요.""3개월로 기한을 정했다고 해서 그 안에 할 수 있는 게 아니에요. 민주당 의원들이 피해자를 보호하겠다며 3개월로 기한을 정했지만, 공장이 이미 풀가동 중이라 3개월 안에 만들어 낼 수가 없어요. 법으로만 '3개월 이내에 하세요' 하면 3개월 만에 되겠어요? 결국 사건을 부실하게 털어 낼 수밖에 없어요. 제대로 수사해야 하는데 대충 하고 처리했다고 할 거예요.""수사 지휘권과 보완수사권을 부활시켜야 한다고 생각해요. 경찰이 대부분 수사하고 검사는 그걸 지켜보다가, 경찰이 보완수사나 재수사 요구에도 제대로 수사하지 못하면 그때 검사가 나서서 증거를 수집할 수 있게 하는 게 당연하잖아요. 그렇게 하면 국민도 좋고, 쓸데없는 예산 낭비도 없어요. 사법 시스템은 나쁜 사람이 빠져나가지 못하도록 촘촘해야 해요. 허술한 그물망을 만들어 놓고 힘센 사람들과 민주당 정치인들은 다 뚫고 지나가게 해 놓으면 그걸 대한민국 사법 제도라고 할 수 있겠어요?""저도 올해 초부터 계속 얘기했는데, 이대로 민주당식으로 개정되고 검찰청이 폐지되고 나면 내년쯤 사법 시스템이 슬슬 붕괴할 거예요. 버티지 못할 거고, 민주당을 지지했던 분들도 남의 일인 줄 알았던 그 일이 내 가족과 나 자신에게 피해로 돌아온다는 걸 알게 될 거예요. 그 시점이 내년이에요. 내년 상반기부터 슬슬 달아올라 하반기가 되면 거의 마비 수준에 이를 겁니다."