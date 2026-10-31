"태움 당하면 어떻게 할 거야?" 간호학과 학생들의 놀라운 답변

큰사진보기 ▲은평성모병원 앞 추모 리본가톨릭대학교 은평성모병원 앞에 간호학생들이 단 추모 리본들이 걸려 있다. ⓒ 간호학생 네트워크 VITAL 관련사진보기

"간호사가 되기 무서워요."

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큰사진보기 ▲은평성모병원 앞 추모 리본지나던 행인이 가톨릭 은평성모병원 앞 추모 리본에 적힌 메시지를 읽고 있다. ⓒ 간호학생 네트워크 VITAL 관련사진보기

"취업했을 때 태움에 대해서 걱정해 본 적이 있어?"

"간호학과에 원서 넣을 때부터 걱정했어."

"간호학과라면 모두가 같은 고민을 할 거야."

"당연히 태움에 대해 걱정한 적 있어."

큰사진보기 ▲은평성모병원 앞 추모 리본간호학과 학생들이 추모 리본을 만들고 있다. ⓒ 간호학생 네트워크 VITAL 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 11월 1일 보건복지부가 개최한 제1차 간호인력 전문위원회에서 밝힌 간호대학 연도별 입학정원 추이 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲간호대학 연도별 입학정원 추이간호대학 연도별 입학정원 추이 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평성모병원 앞 추모 리본간호학과 학생들이 추모 리본을 만들고 있다. ⓒ 간호학생 네트워크 VITAL 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평성모병원 앞 추모리본가톨릭 은평성모병원 앞에 간호학생들이 단 추모리본들이 흩날리고 있다. ⓒ 간호학생 네트워크 VITAL 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 간호학과 연합동아리 간호학생 네트워크 VITAL의 전국 대표입니다. 간호학생 네트워크 VITAL은 '모두의 건강권! 더 나은 의료!'라는 슬로건 아래 모인 간호학과 학생들의 모임입니다.

가톨릭 은평성모병원 앞에 걸린 추모 리본에 적힌 문구다. '간호사가 되기 무섭다'는 이 메시지는 곧 간호사가 될 간호학과 학생이 썼다.지난 24일, 필자는 다른 간호학과 학생들과 함께 가톨릭대학교 은평성모병원 앞 펜스에 추모 리본을 걸고 왔다. 간호학과 학생과 간호사, 태움(병원에서 근무하는 간호사들 사이의 직장 내 괴롭힘을 일컫는 말)을 근절해야 한다고 생각하는 사람들이 쓴 60여 개의 메시지가 모였다.이번 추모 행동은 가톨릭대학교 은평성모병원에서 발생한 간호사 사망 사건을 계기로 마련됐다. 고인은 10월 1일 세상을 떠났다. 생전 수간호사와 일부 동료 간호사들로부터 지속적인 폭언 등 직장 내 괴롭힘을 당했다는 의혹이 제기됐다. 과도한 업무량과 장시간 노동이 고인의 사망에 어떤 영향을 미쳤는지도 밝혀야 한다는 목소리가 나왔다.전국보건의료산업노동조합(보건의료노조)은 지난 15일 성명을 내고 병원 측에 철저한 진상조사와 유가족에 대한 사과, 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 동료 직원들의 탄원서와 괴롭힘 관련 증언이 이어지고 있는 만큼, 노조와 외부 전문가가 함께 참여하는 공정한 조사위원회를 구성해야 한다고 요구했다. 직장 내 괴롭힘뿐 아니라 고인의 근무환경과 업무 과정 전반을 살펴봐야 한다는 것이다.병원 측은 외부 전문가가 참여하는 조사위원회를 구성하겠다는 입장을 밝혔다. 그러나 한 간호사의 안타까운 죽음이 또다시 반복되지 않으려면 사건의 진상을 밝히는 데 그치지 않고, 간호사들이 일하는 현장의 노동환경과 조직문화도 함께 바뀌어야 한다.간호사의 죽음과 태움 문제는 이번이 처음이 아니다. 지난 6월 경기 광주 참조은병원에서도 고 강수빈 간호사가 직장 내 괴롭힘을 겪었다는 의혹이 제기된 뒤 세상을 떠났다. 불과 반년도 지나지 않아 또다시 간호사 사망 사건이 발생한 것이다.지난 7일 국회 보건복지위원회 국감에서 정은경 보건복지부 장관은 간호사 태움 문제와 관련해 "조직문화 개선에 대한 부분과 괴롭힘이 생겼을 때 어떻게 노동부와 협력해 절차를 정교하게 만드는지에 대해 여러 번 회의를 진행했다"며 "방안이 정리되면 발표하겠다"고 했다.동아리에서 만난 간호학과 1~4학년 학생 30여 명에게 지난 19일부터 전화를 돌려 물어봤다.솔직히 모두가 같은 답을 내놓을 줄은 몰랐다. '별생각 없는 친구도 있지 않을까?'라고 생각했다. 하지만 돌아온 대답은 모두 같았다.학생들은 하나같이 태움을 두려워하고 있었다. 학생들에게 태움을 당하면 어떻게 할 것인지도 물었다.놀랍게도 학생들은 어느 정도의 태움은 각오하고 있다고 했다. 실습 현장에서 태움으로 힘들어 하는 신규 간호사를 직접 본 경험도 있었다. 그런 모습을 보며 자신도 같은 상황에 놓인다면 과연 혼자 버텨낼 수 있을지 걱정된다고 했다.태움은 단순히 견디기 힘든 일을 당하는 데서 그치지 않는다. 모르는 것을 질문하거나 동료에게 도움을 요청하는 일조차 어려워질 수 있다. 그런 상태로 버티다가 도저히 견딜 수 없다는 생각이 들면 결국 병원을 옮길 것 같다고 답했다.더욱 씁쓸한 것은 병원을 떠난 뒤에도 달라질 것이 없다고 생각한다는 점이었다. 자신이 그만두더라도 새로운 간호사를 채용하면 그만이니, 병원은 자신이 겪은 태움에 크게 신경 쓰지 않을 것 같다는 것이다.태움을 당했을 때 학생들이 떠올린 선택지는 '혼자 버티기' 아니면 '이직'이었다. 문제를 해결하거나 도움을 요청할 수 있는 방법보다 견디거나 떠나는 일을 먼저 생각하고 있었다.한 학생은 또 다른 걱정을 털어놓았다. 태움이 있는 병원에서 오랫동안 버티다 보면 언젠가 자신도 후배 간호사에게 태움을 하는 사람이 되지 않을까 두렵다는 것이다. 잘못된 조직 문화에 익숙해지다 보면 자신도 모르는 사이 그 문화를 답습하고 가해자가 될 수 있다는 걱정이었다.희생하는 직업, 헌신하는 직업. 사람들은 간호사를 그렇게 이야기 한다. 남을 돕고 싶어서, 생명을 살리고 싶어서, 간호사를 꿈꾸는 학생들이다. 그런데 정작 이들은 간호사가 된 이후의 삶을 두려워하고 있다. 타인의 생명을 수호하고 싶어 간호사를 선택했지만, 정작 자신의 생명과 안전조차 지키지 못할까 봐 걱정하고 있는 것이다.그렇게 자신을 소진하며 일하다가 결국 임상 현장을 떠나는 간호사들이 있다.보건복지부(아래 복지부)가 2026년 9월 발표한 제2차 보건의료인력 실태조사에 따르면, 2023년 기준 간호사 면허 보유자는 46만 180명이다. 이 가운데 의료기관(상급종합병원, 종합병원, 병원, 요양병원, 의원, 보건소 및 보건기관, 기타)에서 근무하는 간호사는 25만 1999명으로 전체 면허 보유자의 약 54.8%에 그쳤다.비활동 간호사는 12만 115명으로 전체 면허 보유자의 26.1%를 차지했다. 간호사 면허를 취득하고도 실제 간호 현장에서 활동하지 않는 사람이 적지 않다는 뜻이다.간호사 부족 문제를 해결하겠다며 정부는 지난 10년간 간호대학 입학정원을 꾸준히 늘려왔다. 보건복지부가 2023년, 2025년 공개한 자료에 따르면 2016년 1만 9183명이었던 간호대학 입학정원은 2025년 2만 4883명으로 5700명 증가했다. 뽑아 놓아도 밑 빠진 독처럼 빠져나가는 간호 인력을 채우겠다며 간호대학을 콩나물시루처럼 만든 셈이다.하지만 간호대학 정원을 늘리는 것만으로 간호사 부족 문제가 해결되지는 않았다. 잘못된 노동환경과 조직문화 때문에 간호사들이 현장을 떠나고 있는데 사람 수만 늘린다고 해결될 리 없다.2024년 의료 대란을 기억할 것이다. 당시 전공의들은 사직서를 제출하고 의대생들은 휴학계를 내며 의대 정원 2000명 증원에 반대하는 집단행동을 벌였다. 정부의 의대 증원 정책은 이후 조정됐다.간호대학 정원도 계속 늘었다. 위 자료를 보면, 2018년부터 2025년까지 간호대학 입학정원은 1만 9683명에서 2만 4883명으로 5200명 늘었다. 2018년 500명 증원을 시작으로 2019년부터 2024년까지는 해마다 700명씩 늘렸고, 2025년에는 전년보다 1000명을 증원했다. 그런데 그 과정에서 간호대학생들의 목소리는 어디에 있었을까. 아니, 목소리를 내기는 했을까. 우리는 왜 아무것도 하지 않았을까.간호학생들이 직접 병원 앞에 추모 리본을 단 이유가 여기에 있다. 간호학생들도 이 문제를 분명히 인식하고 있으며, 얼마나 심각하게 받아들이고 있는지, 얼마나 간절히 변화를 바라고 있는지 알리고 싶었다.간호학생들은 이 추모 행동을 한 순간으로 남기지 않을 것이다. 이번 추모 행동은 큰 변화를 만드는 첫걸음이 될 것이다. 간호학생들에게 간호 현장이 이제는 두려움이 아닌 스스로 목소리를 내고 변화를 만들어갈 수 있는 공간이 되기를 바라며, 더 많은 간호학생들이 함께 할 수 있길 기대한다.