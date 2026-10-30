대통령 옹호 나선 박범계, '새우꺾기' 사건은 잊었나

큰사진보기 ▲박범계 의원(전 법무부장관)은 29일 자신의 페이스북에 ‘외국인 노동자를 보는 시각’이라는 글을 게재하였다. ⓒ 박범계 페이스북 관련사진보기

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영상 보고 충격...'테이프 강제송환' 알려지기까지

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박범계 더불어민주당 의원이 이재명 대통령의 외국인 노동자 발언을 둘러싼 논란에 자신의 법무부 장관 시절 경험을 꺼내 들었다. 박 의원은 SNS에 올린 '외국인 노동자를 보는 시각'이라는 글에서 자신이 장관 재직 당시 외국인 인권 보호와 개방적 외국인 정책을 지지했다고 밝혔다. 이재명 정부의 외국인 노동자 인권 보호를 위한 제도 개선에도 '눈부시게 좋아졌다'는 긍정적인 평가를 내렸다.박 의원은 국익과 외국인 정책이 인권 보호와는 다른 측면이 있다고 썼다. 외국인력 도입 규모와 방식을 논의할 필요가 있다는 취지다. 그러나 이재명 대통령의 발언이 비판을 받는 것은 외국인력 정책을 재검토하자고 해서가 아니다. 한국 사회를 지탱해 온 이주노동자의 기여를 지운 채, 이들을 돈을 벌어 본국으로 보내는 존재로만 묘사했기 때문이다. 노동자의 기여와 존엄을 존중하면서도 산업구조와 인력정책은 충분히 논의할 수 있다.박 의원은 장관 시절 화성외국인보호소를 방문한 경험도 소개했다. 보호소가 사실상 감옥과 다름없어 개선하려 했으며, 한 외국인이 법무부 직원들에게 상해를 입히고 자신에게도 위해를 가하려 했던 장면이 기억난다는 내용이다.그러나 박 의원의 장관 재임기에 화성외국인보호소에서 벌어진 일 가운데 반드시 함께 기억해야 할 사건이 있다. 2021년 드러난 이른바 '새우꺾기' 가혹행위다. 당시 화성외국인보호소 특별계호실(독방)에 10명 이상의 직원이 들어와 고성을 지르는 M씨의 팔에 수갑을 채우고 다리를 포승줄로 묶은 후 손목과 발목을 뒤로 꺾어 사지를 결박했다. 국가인권위원회는 두 팔과 다리를 등 뒤로 묶는 행위가 인간의 최소한의 존엄에 부합하지 않는 비인도적 보호장비 사용이며, 신체의 자유와 인격권을 침해한다고 판단했다. 법무부 자체 조사에서도 인권침해가 확인됐다.박 의원이 이후 시설 개선에 나선 사실도 있다. 2022년 법무부는 화성외국인보호소 일부 공간의 철창을 제거하고 이동과 외부 소통을 확대하는 방안을 내놓았다. 그 조치는 평가받을만 하나 동시에 당시 장관이었던 박 의원에게는 국가기관에서 그런 가혹행위가 발생한 책임을 돌아볼 이유가 있다.더욱이 같은 화성외국인보호소에서 최근 강제송환 과정의 폭언과 가혹행위가 다시 드러났다. 지난 8월 27일 한 외국인을 본국으로 송환하는 과정에서 테이프로 입을 막는 등의 행위가 영상으로 확인됐고, 법무부는 관련 감찰에 착수했다.이런 현실에서 박 의원이 보호소 방문을 회고하며 직원들이 입은 피해와 자신이 느낀 위협을 부각한 대목은 아쉽다. 직원의 안전도 보호해야 한다. 그러나 보호소를 사실상 감옥과 다름없다고 느꼈다면, 그 안에 갇힌 사람들이 겪은 고통과 국가의 폭력 역시 함께 이야기해야 한다.자신의 장관 시절을 외국인 인권 정책의 근거로 제시하려면, 그때 발생한 가혹행위와 이후에도 반복된 폭력에 대한 성찰이 함께 있어야 하지 않을까.이재명 정부가 이주노동자 인권 보호를 위해 한 걸음 나아간 점은 인정한다. 이민자 인권침해 조사단 설치와 취약 사업장 감독 강화는 필요한 조치다. 그러나 지난 4월 대통령이 신속한 해결을 주문하고, 노동부가 6월 안에 내놓겠다던 사업장 변경 로드맵은 넉 달째 감감무소식이다. 그사이 노동자들은 부당한 일터를 떠나기 위해 여전히 사업주의 동의를 구하고, 그 대가로 돈까지 요구받고 있다. 박 의원은 제도 개선이 "눈부실 만큼 좋아졌다"고 했지만, 부당한 일터를 벗어날 자유조차 얻지 못한 이주노동자의 현실을 보면 눈물이 앞을 가린다.박 의원은 외국인 계절노동자의 사업장 이탈과 브로커 문제도 언급했다. 그러나 먼저 물어야 할 것은 노동자들이 왜 브로커의 먹잇감이 되도록 방치됐느냐는 점이다. 송출기관과 브로커의 불투명한 모집·알선 구조를 해결하지 않은 채 인력 도입을 늘린 결과, 과도한 수수료와 임금 가로채기, 인신매매 피해까지 잇따르고 있다. 이런 착취를 견디다 못해 일터를 떠난 노동자에게 '이탈'의 책임을 묻는 것은 원인과 결과를 뒤집는 일이다. 노동자 개인의 잘못을 따지기 전에, 브로커의 개입과 착취를 막지 못한 제도의 책임부터 물어야 한다.여당 의원이자 전직 법무부장관인 박 의원에게는 대통령의 발언을 옹호하는 데 그치지 않는 역할이 요구된다. 보호소에서 반복되는 폭력과 일터를 옮기려면 돈까지 요구받는 노동자의 현실을 대통령에게 전하고, 시정을 요구해야 한다. 대통령의 말이 이주민에 대한 편견을 강화할 수 있다면 그 위험도 짚어야 한다.그러려면 자신이 사용하는 언어부터 돌아볼 필요가 있다. 박 의원은 게시글에서 '불법체류자'라는 표현을 사용했다. 국가인권위원회는 '불법체류'라는 용어가 이주민에 대한 편견과 혐오 등 부정적 인식을 키울 수 있다며 사용을 지양할 필요가 있다는 의견을 제시해 왔다.체류자격 위반 여부는 법에 따라 판단할 문제지만, 그 상태가 한 사람 전체를 규정하는 이름이 되어서는 안 된다. 외국인 인권 보호를 소신으로 내세우는 전직 법무부장관이라면, 자신의 말이 누구에게 어떤 낙인을 남기는지부터 살펴야 한다. 그 소신의 무게는 과거의 경험을 소개하는 말보다 지금 누구의 고통을 대변하느냐에서 드러난다.