세상 어디에서도 본 적 없는 시아버지의 프러포즈라니?

큰사진보기 ▲책 표지(미다스북스 출판)표지 그림이 꼭 우리 집 쌍둥이 아빠인 작은아들 같아서 책 내용이 궁금해서 서둘러 읽었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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"엄마, 연상 어떠세요?"

"엄마는 성격만 너무 강하지 않으면 연상도 좋아."

"사실 제가 사귀는 여자친구가 연상이거든요."

"내년에 둘이 결혼할 수 있게 준비해 봐라."

"오빠! 쌍둥이래!"

"엄마, 놀라지 마세요?"

아이를 키우다 보면 별의별 사건을 다 겪는다. 지금이야 웃으며 이야기할 수 있고 돈 주고도 못 사는 애틋한 추억이지만, 그 순간만큼은 당황스러움으로 가득했다. 그중 하나가 새벽에 벌어진 분유 사건이었다. -205쪽

육아는 세상에서 가장 어렵지만 가장 보람 있는 일이다. -오프라 윈프리(재인용)

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

글쓰기 플랫폼 브런치에서 구독 중인 작가님이 에세이집을 출간했다는 소식을 듣고 바로 온라인 서점에 들어갔다. 책 표지를 보는 순간 "어머! 이거 우리 작은아들 이야기 아니야?"라며 나도 모르게 크게 외쳤다. 책을 주문하고 책 내용이 궁금해서 책이 도착하기를 손꼽아 기다렸다. 드디어 지난 월요일 예약 판매 기간이 지나고 기다리던 책이 도착했다. 역시나 앞뒤로 쌍둥이 아들을 업고 있는 아빠는 영락 없는 작은아들 모습이었다.<비혼주의자였습니다만 쌍둥이 아빠가 됐습니다>(2026년 10월 출간)는 자녀교육서인 <파이브 포인츠>를 출간한 양원주 작가의 두 번째 책이다. 저자는 브런치에서 페르세우스라는 필명으로 글을 쓰는 작가로 365일 매일 한 편씩 글을 발행하고 있다. 심지어 해외여행 중에도 글을 발행해서 놀라움을 금치 못할 때가 있다. 더 놀라운 일은 스물한 살부터 25년 동안 하루도 거르지 않고 일기를 썼는데 이번 책도 일기 안에 담긴 서툰 하루가 모여 책이 되었다고 한다.작은아들도 군대 다녀오기 전까지 비혼주의자였다. 남편과 나는 "작은아들이 정말 결혼 안 하고 혼자 살면 어떻게 하지?" 하며 은근히 걱정하였다. 우리는 작은아들이 마음이 바뀌어서 결혼한다고 해도 서른 중후반이 지나서 늦게 결혼할 줄 알았다. 하지만 그건 기우였다.제대한 후에 대학교 3학년으로 복학한 아들은 과 대표를 맡았다. 같은 과 선배가 친구를 소개해주었다. 소개받은 친구가 연상이었는데 마음에 들었는지 대학교를 졸업하기 전에 열심히 취업의 문을 두드렸다. 결혼하려면 경제적인 것이 우선되어야 하기 때문일 거다.간절함 덕분인지 하나님의 도우심 덕분인지 졸업 전인 11월에 원하던 회사 인턴에 합격하고, 1월부터 정직원이 되어 출근하게 되었다. 취업한 지 1년 후 스물일곱 살에 결혼하는 기적을 이루었고, 3년 후에 쌍둥이 아빠가 되었다. 그것도 저자처럼 일란성 아들 쌍둥이라서 이 책이 작은아들 책처럼 느껴지는 이유다. 저자의 결혼 스토리도 궁금하고 쌍둥이 아들을 어떻게 키웠을지도 궁금해서 책이 도착하자마자 읽기 시작했다.인연은 따로 있나 보다. 대학교 2학년이 될 때까지 '모태솔로'였던 저자는 '싸이월드'라는 플랫폼에서 아내를 만났다. 그것도 참 신기했다. 첫 만남에서 "어? 키 진짜 작네."라고 말했던 아내의 이상형은 키 큰 남자였단다. 좋아하면 눈에 콩깍지가 씌워진다고 했던가. 다른 사람의 결혼 스토리는 늘 흥미롭다. 우리 집 작은아들이 어느 날 결심한 듯 다가와 조심스럽게 말문을 열었다.이렇게 작은아들은 우리 부부에게 여자친구를 소개했고, 여자친구는 우리 집 작은 며느리가 되었다. 비혼주의자였던 아들이 그것도 스물일곱 어린 나이에 결혼하였다. 지금 생각하면 일찍 결혼해서 아이도 빨리 키우고 집 장만도 하여 또래 친구들보다는 안정적으로 생활하는 것 같아서 일찍 결혼한 것이 오히려 잘한 일 같다.저자의 경우도 참 특별했다. 여자친구를 데리고 고향에 한 번 내려오라던 아버지께서 몇 번 만난 적 없는 여자친구와 아들을 앉혀놓고 밑도 끝도 없이 폭탄선언을 하신 거다.이 말씀은 아버지께서 아무에게도 상의하지 않고 거의 국가기밀 수준으로 터트린 것이다. 남자가 여자에게 해야 할 프러포즈를 시아버지가 며느리에게 대신해 버린 셈이다. 아직 둘 다 현실적인 문제로 결혼까지는 생각하지 않았었는데 시아버지의 갑작스러운 프러포즈로 결국 처가 어른들께도 작전을 잘 세워 허락 받고 스물아홉 살에 결혼에 성공하였다. 부모인 내 생각에는 아버지의 돌발 프러포즈가 오히려 잘 되었다는 생각이 든다.저자는 비혼주의자였고, 설령 결혼하더라도 딩크족으로 살고 싶던 사람이었다. 그런 마음과 달리 둘 다 집안에서 첫째였으니 양쪽 부모님이 은근히 손주를 기다렸다. 결혼 1년 반 정도가 지나고 아내가 임신했다. 걱정 많고 예민한 '예비 아빠'는 아이 육아 문제는 물론 아직 찾아오지 않은 아득한 미래의 사교육비, 아들이면 군대, 딸이면 시집보내는 일 등 '꼬꼬걱(꼬리에 꼬리를 무는 걱정)'으로 심란했다. 그러던 중 상상도 못 했던 일이 벌어졌다.수화기 너머로 날아든 아내의 놀란 한마디에 저자는 지금 생각해도 그 순간이 지금껏 살아오며 가장 놀랍고 황당스러웠던 순간이었다고 고백한다. 우리 집도 그랬다.큰일이 생긴 줄 알았는데 며느리가 임신하고 두 번째 진료를 받던 중 의사 선생님이 "어? 아기집이 하나 더 있네요."라고 해서 당황했었다고 한다. 우연의 일치라고 하기엔 저자와 아들 상황이 닮아도 이리 닮았을까. 일란성 아들 쌍둥이인 것도, 쌍둥이 소식 듣고 양가에 쌍둥이 가족력이라도 있나 족보를 탈탈 털어 본 것도 똑같다. 책을 읽을수록 앞으로 펼쳐질 쌍둥이 육아가 더 궁금해졌다.쌍둥이는 예정일보다 훨씬 이른 33주 만에 세상과 만나, 신생아 중환자실 인큐베이터에서 2주 동안 지낸 후 퇴원했다. 출산 전에도 아내가 5주가량 입원 생활했다는 대목에서는, 당시 초조하고 안타까웠을 부부의 마음이 느껴져 가슴이 뭉클해졌다.그때부터 쌍둥이 육아가 시작되었다. 요즘은 아빠 육아가 낯설지 않은 시대다. 저자는 아내의 임신 중에 태교 수업을 받고 적극적으로 태교에 임할 정도로 준비된 '예비 아빠'였다. 육아도 잘할 거라고 느껴졌다. 하지만 아이를 키워본 부모라면 누구나 알듯, 세상에서 뜻대로 되지 않는 대표적인 일이 바로 육아다.이 사건은 쌍둥이기에 일어날 수 있는 해프닝이었다. 한밤중에 울고 있는 아기에게 분유를 먹이고 트림까지 시키고 다시 분유를 타서 다른 아기에게 젖병을 물렸는데 젖꼭지를 물고는 있는데 양이 조금도 줄지 않았다. 알고 보니 방금 분유를 먹인 아기에게 또 먹인 거였다. 일란성쌍둥이여서 생김새가 거의 비슷했던 데다 몸무게마저 거의 같아서 벌어진 해프닝이었다.저자의 쌍둥이 육아 이야기를 읽으며 쌍둥이 손자 아기 때가 생각나 저절로 미소가 지어졌다. 공감되는 부분이 많았기 때문이다. 저자도 지금은 이렇게 담백하게 글로 썼지만, 출산 후에 산후 우울증과 대상포진까지 걸릴 정도로 힘든 아내를 곁에서 지켜봐야 했고, 매일 밤 야간 전담 2부제(아내가 제안한 야간에 교대로 다섯 시간씩 책임지는 방법)를 정해 불침번처럼 견뎌야 했으니 얼마나 힘들었을까 토닥거려 주고 싶었다.무엇보다 책을 읽는 내내 남자인 저자가 여자보다 훨씬 더 섬세하고 꼼꼼하게 기록한 임신·출산·육아 이야기에 깊은 감동을 받았다. 특히 각 장마다 마련된 '실용 정보 코너'는 이 책이 단순히 개인의 육아 경험담에 그치지 않고 진정한 육아 지침서로 거듭나게 만드는 알짜배기 대목이다. 예를 들어 '태아보험, 임신 소식과 동시에 챙겨야 하는 이유', '아이 명의 증권 계좌, 빨리 만들수록 시간은 돈이 된다'처럼 놓치기 쉬운 꿀팁이 그득하게 담겨 있다. 결혼을 앞둔 예비부부부터 임신 중인 예비 부모, 그리고 한창 아이를 키우며 분투 중인 모든 이들에게 실질적인 도움이 될 유용한 안내서다.저자의 아버지가 보여주는 유쾌한 돌출 행동 또한 독자의 눈길을 사로잡는다. 과거 며느리에게 프러포즈할 때부터 범상치 않았던 아버지는 쌍둥이의 돌잔치에서도 어김없이 명장면을 연출했다. 양가 어른들이 용돈을 주는 순서가 되자, 아버지는 용돈 봉투와 함께 저자를 키울 때 썼던 '사랑의 회초리'를 가지고 나타나 사회자를 당황하게 만든 것이다.평생 단 두 번 사용했다는 그 회초리의 깜짝 등장은 책을 읽는 독자들에게 큰 웃음을 선사한다. 이처럼 이 책에는 치열한 육아의 어려움뿐만 아니라, 가족 간의 애정이 담긴 미소 어린 에피소드가 풍성하게 담겨 있어 읽는 내내 지루할 틈을 주지 않는다.이 책은 한 남자가 아내를 만나 가정을 이루고, 임신과 출산을 거쳐 쌍둥이 '행복이'와 '건강이'가 돌을 맞이하기까지의 과정을 담고 있다. 태명처럼 건강하고 행복하게 자란 두 아이는 어느덧 어엿한 중학교 3학년이 되어 고등학교 진학을 앞두고 있다. 저자는 결혼과 출산을 앞두고 있거나 이에 대해 두려움을 느끼는 이들에게 이 책이 작은 길잡이가 되기를 바라는 마음을 전한다.비혼을 고민하는 남성은 물론 예비 신랑과 신혼부부, 그리고 한창 영유아를 키우는 부모님 모두에게 일독을 권한다. 아내나 여자친구에게 선물하기에도 더없이 좋고, 슬그머니 남편의 손에 쥐여주기에도 참 유익한 책이다.두 아들을 키워 결혼시키고 쌍둥이 손자를 8년 넘게 주말마다 돌봐온 할머니인 내가 읽어보아도, 그동안 알지 못했던 알짜 정보들이 가득해 감탄이 절로 나왔다. 세상에서 자신이 가장 중요한 존재라 믿었던 '뼛속까지 비혼주의자'였던 저자가 이제는 곁에 있는 가족을 먼저 품게 된 것처럼, 많은 이들이 이 책을 통해 깊이 공감하며 아이가 가져다주는 참된 행복을 만끽할 수 있기를 바란다.