7년차 산모·신생아 관리사가 돌봄 현장에서 느낀 것

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

큰사진보기 ▲누워있는 산모출산 뒤 몸을 회복하려면 충분한 휴식과 주변의 돌봄이 필요하다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울시 임신, 출산 정보센터는 홈페이지를 통해 서울형 안심 산후조리원 이용 순위를 게시하고 있다. ⓒ 서울시(임신,출산 정보센터) 관련사진보기

큰사진보기 ▲밥상산모의 식사를 챙기는 일도 산후 회복을 돕는 중요한 돌봄이다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

공공산후조리원 우선 이용 기준을 둘러싼 뉴스를 읽었다. 대통령의 다문화가족 지원 관련 발언을 계기로, 누구에게 먼저 산후조리의 기회를 주어야 하는지 여러 의견이 나오고 있다.7년째 가정을 방문해 산모와 신생아를 돌보는 내게도 생각할 거리를 주는 뉴스였다. 우선 지원 대상을 정할 때, 산모의 경제적 형편과 실제로 돌봄을 나눌 사람이 있는지를 얼마나 세심하게 살피고 있을까. 그동안 만났던 산모들의 얼굴을 하나씩 떠올려보았다.남편이 야간근무를 하는 집에서는 내가 퇴근한 뒤부터 다음 날 아침까지 산모 혼자 아기를 돌봤다. 남편이 돌아와도 밤새 일했으니 잠을 자야 했다. 내가 출근하면 산모는 그제야 눈을 붙였다. 그런 집에서는 퇴근할 때 걱정이 되었다. 오늘 밤도 혼자 수유하고, 기저귀를 갈고, 우는 아기를 달래야 할 산모가 마음에 걸렸다. 이런 집이 생각보다 적지 않았다.남편의 직장 때문에 주말부부로 지내는 가정도 있었다. 부모님이 멀리 계시거나 도와줄 다른 가족이 없으면 평일의 아기 돌봄은 오로지 산모의 몫이었다. 남편이 있다고 해서 아기를 함께 돌볼 수 있는 건 아니었다.베트남 출신 산모와 브라질 출신 산모를 돌본 적도 있다. 다문화가정 안에서도 경제적 형편과 도움받을 여건은 다를 것이다. 여기에 언어와 문화가 다른 곳에서 아기를 키우는 어려움도 헤아려야 한다. 출산 뒤 친정이나 익숙한 사람들에게 기대기 어려운 그들이 겪는 막막함은 더 클 수 있다.한국인 산모들의 사정도 제각각이었다. 가족들이 번갈아 와서 식사를 챙기고 아기를 돌보는 집이 있는가 하면, 내가 퇴근한 뒤에는 산모 곁을 지켜줄 사람이 마땅치 않은 집도 있었다. 가정의 유형만으로는 알 수 없는 생활이었다.요즘 산모들은 대부분 병원에서 조리원을 거쳐 집으로 돌아왔다. 병원에서 바로 오는 경우도 있었다. 경제적인 부담 때문이든, 큰아이를 돌봐야 해서든, 저마다 사정이 있었을 것이다. 산후조리가 필요하다는 것과 실제로 조리원을 이용할 수 있다는 것은 다른 문제였다.내가 맡는 방문 돌봄은 대개 조리원을 나온 뒤에 시작된다. 산모들이 출산 전에 미리 업체를 선택해서 접수를 해두면 출산 예정일에 따라 산모·신생아 관리사들을 배정 받는다. 초산, 경산, 쌍둥이인지 가족구성원과 건강보험료 납부 금액에 따라 소득여부를 판단해서 가격을 정하기 때문에 산모가 부담해야 하는 금액은 개인별로 다르고 금액이 산정되면 정부에서 바우처로 보조해주는 금액을 합해 보수를 지급해주는 시스템이다.일을 하면서 산모가 어떻게 지내는지를 보면, 출산 직후부터 충분히 쉬고 회복할 여건인가를 생각하게 된다.미혼모 가정의 어려움을 알게 된 계기도 있었다. 출산 뒤 몸도 마음도 힘든 산모에게 위로가 되고, 아기를 돌보는 데 필요한 정보를 전하고 싶어 쓴 전자책 기부처를 찾다 한 미혼모 지원센터를 추천 받았다. 그곳 담당자와 이야기를 나누면서 미혼모들은 자신의 상황을 주변에 드러내기 어렵고, 부모에게조차 지지를 받지 못하는 경우도 있다는 이야기를 들었다.출산한 몸으로 아기를 돌보는 일만으로도 벅찬데, 가까운 사람에게 도움을 청하기조차 어렵다면 어떨까. 특히 가족에게도 기댈 수 없는 미혼모야말로 정부의 우선 지원이 필요하겠다는 생각이 그때 들었다.지원이 없는 것은 아니다. 한부모 가족 산모의 경우 공공산후조리원 입소 2순위고 감면 대상이다. 2027년에는 '예비양육수당'(미혼 임신부 전용 지원)이 새로 생긴다. 다만 공공산후조리원은 전국에 균일하게 있는 게 아니라 지자체가 개별 설치·운영하는 시설이라, 거주 지역에 공공산후조리원 자체가 없으면 이 감면 혜택을 받을 수 없다는 한계가 있다.국회 보건복지위원회 소속 김태호 국민의힘 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 6월까지 전국에서 운영되고 있는 지역별 공공산후조리원 개소 수(2026년 6월 기준)는 강원(8곳)이 가장 많고, 전남 7곳, 경북 3곳, 서울·경기·충남이 각각 2곳이며, 울산·충북·전북·경남·제주는 각각 1곳이다. 6대 대도시(부산·대구·인천·광주·대전·세종)에 단 한 곳도 없다.이런 경험에 비추어 보면, 우선 지원의 필요성을 판단할 때 먼저 살펴야 할 것은 '경제적 형편'이다. 소득이 낮아 산후조리 비용을 감당하기 어려운 가정에 기회가 돌아갔으면 한다. 돈 때문에 출산 뒤 몸을 회복할 기회를 놓치지는 않았으면 하는 바람이다.여기에 실제 돌봄 여건도 함께 살펴야 한다. 가족의 도움 없이 홀로 아기를 키우는 미혼모, 남편의 야간·교대근무로 혼자 돌봄을 감당하는 산모, 주말부부로 지내며 다른 가족에게도 기댈 수 없는 산모의 사정도 우선 지원을 검토할 때 고려했으면 한다.경제적 어려움과 돌봄의 공백이 얼마나 크고, 얼마나 겹쳐 있는지를 중요한 기준으로 보았으면 한다. 같은 소득이라도 곁에서 아기를 돌봐줄 사람이 있는 집과 없는 집의 사정은 다를 수 있다. 다문화가족 지원 기준을 검토하는 과정에서도 개별 가정의 이런 차이를 충분히 들여다봤으면 한다.가족관계에 누가 있는지를 넘어, 실제로 누가 산모 곁에서 손을 보탤 수 있는지까지 살피는 것이다. 출산 가정을 위한 지원이 늘어났다고 하지만, 현장에는 여전히 혼자 감당해야 하는 산모들이 있다. 저출생을 걱정하며 출산을 장려하는 만큼, 아기를 낳은 뒤의 생활에도 현실적인 도움이 뒷받침되었으면 좋겠다.