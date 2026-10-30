요양병원 문 나서며 자책하는 당신에게

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덧붙이는 글 | 필자는 요양병원에서 일하는 간병사입니다. 돌봄을 받는 환자뿐 아니라 돌봄을 이어가는 가족의 삶도 함께 지켜져야 한다는 생각으로 썼습니다. 특정 환자나 보호자의 사례를 재현한 글은 아닙니다.

부모를 요양병원에 모시고 집으로 돌아오면, 병원에 가져다드리지 못한 물건이 하나쯤 생각날지도 모르겠다. 손에 익은 컵이나 늘 입던 조끼 같은 것. 다음에 가져가면 되는 물건인데도 마음에 걸릴 것이다. 낯선 침대에서 잠은 주무실지, 목이 마르면 누구에게 말씀하실지. 집에서는 대수롭지 않았던 일들이 그날 밤에는 하나씩 걱정이 될 것이다.그러다 불쑥 이런 생각에 닿을 수도 있다. 내가 조금만 더 애썼으면 집에서 모실 수 있지 않았을까.나는 간병사다. 가족이 돌아간 뒤에도 환자 곁에서 생활을 돕는 일을 한다. 그렇다고 병원 문을 나서는 가족의 마음까지 다 안다고 말할 수는 없다. 잠깐의 표정이나 방문 횟수만으로 그 집안의 사정을 헤아릴 수도 없다.다만 이 말은 전하고 싶다. 혼자 돌볼 수 없었다는 이유만으로, 부모를 사랑한 마음까지 의심하지는 않았으면 한다.오래 간병해야 하는 가족에게 그 말이 얼마나 어려운 위로인지도 안다. 머리로는 어쩔 수 없는 선택이었다고 생각하면서도 마음은 자꾸 다른 답을 찾는다. 형편이 조금 나았다면, 직장에 다니지 않았다면, 내 몸이 더 건강했다면. 이미 지나간 선택 앞에 자꾸만 조건을 붙이게 된다.그러나 그때도 지금도, 당신에게는 당신이 살아내야 할 하루가 있었을 것이다.출근해야 했을 것이고, 아이의 끼니를 챙겨야 했을 것이고, 밀린 생활비를 걱정해야 했을 것이다. 부모가 아프다고 세상의 다른 일들이 잠시 멈춰주지는 않는다. 병원에서 걸려 온 전화를 받고도 당장 자리를 뜨지 못하는 순간이 있다. 마음은 이미 병원으로 달려갔는데 몸은 하던 일을 마쳐야 한다. 그 사이에서 사람은 자신에게 가장 모진 말을 하게 된다.나는 왜 이것밖에 못 할까.간병하면서 내가 조심하게 된 것이 있다면, 다른 사람의 돌봄을 쉽게 평가하지 않는 일이다. 나는 사십 년 넘게 사업을 해왔다. 물건을 기획하고 사람을 만나며, 어떻게든 일을 풀어보려고 애썼다. 그때는 일이 어려워지면 계획을 바꾸거나 다른 길을 찾을 수 있었다. 물론 쉽지는 않았다. 그래도 어디를 고쳐야 할지 궁리하고, 다시 시작할 여지는 있었다.사람을 돌보는 일에서는 마음먹은 만큼 해낼 수 없는 순간을 만난다. 정성을 쏟아도 환자의 몸이 따라주지 않을 때가 있다. 조금 드셨으면 하는데 식사를 거부하고, 편히 쉬셨으면 하는데 밤이 길어지기도 한다. 돌보는 사람의 조급함이 환자에게 그대로 전해질까 봐 내 마음부터 다독여야 할 때도 있다.일로 간병을 하는 나도 그러한데, 내 부모의 쇠약해지는 모습을 지켜보는 가족의 마음은 어떨까.어릴 적 내 밥을 챙겨주던 사람이 이제는 누군가의 도움을 받아 식사를 한다. 문밖까지 배웅하던 사람이 침대에서 몸을 일으키는 일도 힘겨워한다. 자녀에게는 그 변화 하나하나가 지난날과 겹쳐 보일 것이다. 지금 눈앞에 있는 부모를 돌보면서, 기억 속의 부모와도 자꾸 마주치게 될 것이다.그래서 가족의 간병은 몸으로 하는 일만큼 마음으로 견디는 일이 많으리라 생각한다.부모의 몸이 약해졌다는 사실을 받아들이는 일. 내가 모든 것을 해결해 드릴 수 없다는 사실을 인정하는 일. 집에 가고 싶다는 말을 듣고도 그러자고 대답하지 못하는 일.차라리 무엇을 가져다드리거나 필요한 비용을 마련하는 일이 더 수월할지도 모른다. 해드릴 수 없는 부탁 앞에서는 오래 서성일 수밖에 없으니까.우리는 그런 가족에게 너무 쉽게 말한다. 그래도 부모인데 직접 모셔야 하지 않느냐고. 그 말을 하기 전에 그 집에서 누가 밤에 일어났는지, 누가 일을 줄였는지, 누가 자신의 진료를 미뤘는지부터 알아야 하지 않을까. 다른 가족들이 각자의 생활로 돌아간 뒤에도 남아서 다음 끼니와 다음 밤을 걱정한 사람이 누구였는지 말이다.'가족이 돌보면 된다'는 말 속에서 그 가족은 자주 한 사람의 얼굴이 된다. 그 사람에게도 아픈 곳이 있고, 생활비가 필요하고, 아무 걱정 없이 잠들고 싶은 밤이 있다. 부모의 작은 신음에도 몸부터 일으키던 사람이 어느 날에는 일어나기가 두려워질 수 있다. 그러고는 그런 마음을 먹었다는 이유로 자신을 탓할 것이다.나는 그 마음을 두고 사랑이 식었다고 말하고 싶지 않다. 얼마나 오래 제대로 쉬지 못했는지 먼저 묻고 싶다.간병사에게 부모를 맡기는 일이 편안하지만은 않을 것이다. 낯선 사람이 내 부모를 얼마나 세심하게 돌봐줄지 걱정하는 마음은 당연하다. 맡겼으니 걱정하지 말라는 말로 그 불안을 덮을 수도 없다.나 역시 가족을 대신할 수 있다고 생각하지 않는다. 몸을 씻겨드리고 식사를 도와드릴 수는 있어도, 자녀와 함께 살아온 세월까지 대신할 수는 없다. 가족만 아는 습관이 있고, 가족에게만 꺼낼 수 있는 말이 있다.그러니 부모를 병원에 모신 뒤에도 가족이 할 수 있는 일은 남아 있다. 좋아하는 음식이 무엇인지, 어떤 말을 들으면 마음이 상하는지 알려주는 일. 귀가 잘 들리지 않아도 대답할 시간을 충분히 기다리는 일. 필요한 물건을 확인하다가도 잠깐 멈춰 부모의 얼굴을 보는 일.방문하면 확인할 것이 많을 것이다. 식사는 얼마나 드셨는지, 불편한 곳은 없는지, 세탁할 옷은 무엇인지. 하나씩 챙기다 보면 돌아갈 시간이 된다. 그런데 그날은 부모가 무슨 말을 하고 싶어 했는지, 집에 돌아온 뒤에야 생각날 수도 있다.다음에 가면 그 이야기부터 들어드리면 된다. 지난번에 못 했다고 다음번까지 포기할 필요는 없다.부모도 아픈 몸으로 하루를 살아가는 사람이다. 식사량과 검사 결과 외에 궁금한 소식이 있고, 보고 싶은 사람이 있고, 별것 아닌 이야기를 나누고 싶은 때가 있다. 손주가 무엇을 하고 지내는지, 집 앞 가게는 그대로인지, 날이 얼마나 추워졌는지. 그런 이야기를 들으며 병원 밖의 자기 삶과 이어져 있을 수 있다.오래 곁을 지키지 못하는 날에는 짧게라도 안부를 전할 수 있다. 무엇을 해야 할지 모르겠는 날에는 돌보는 사람에게 물어볼 수 있다. 혼자 비용을 감당하기 어렵다면 가족들에게 구체적인 분담을 요청할 수 있다.그런 부탁을 하는 일까지 미안해하지 않았으면 한다. 한 사람이 버티는 동안 다른 사람들은 버틸 만한 줄 아는 경우가 있다. 힘들다는 말을 해야 비로소 드러나는 사정도 있다.나는 부모를 돌보는 가족이 자기 밥을 편히 먹을 수 있었으면 좋겠다. 부모는 병원 밥을 드시는데 나만 좋은 것을 먹는 것 같아 수저를 놓지 않았으면 한다. 오랜만에 사람을 만나 웃다가도 문득 죄지은 기분으로 입을 다물지 않았으면 한다.당신이 밥을 먹고 잠을 자고 잠깐 웃는 동안에도 부모를 향한 마음이 없어지는 것은 아니다. 그렇게 쉬어야 다음 방문에서 부모의 말을 조금 더 들을 수 있다. 피곤해서 서둘렀던 대답을 이번에는 천천히 할 수 있다. 부모 곁에 오래 남기 위해서라도 자신을 돌볼 시간이 필요하다.오늘도 병원에 부모를 두고 돌아오는 사람이 있을 것이다. 엘리베이터를 기다리다가 다시 병실로 올라가고 싶어질 수도 있다. 집에 도착해서는 다음 방문 날짜부터 헤아릴지도 모른다.그 마음을 내가 가볍게 해줄 수는 없을 것이다. 다만 돌아오는 길 내내 자신을 나무라고 있는 분이 있다면, 오늘 무엇을 못 했는지만 세지는 않았으면 한다.오늘 당신이 챙긴 것도 있다. 부모의 이야기를 들었고, 필요한 것을 살폈고, 내일의 돌봄이 이어지도록 애썼을 것이다. 마음에 차지 않는다고 그 일들마저 없었던 일이 되지는 않는다.다음에 부모를 만나면 미안하다는 말에 앞서 안부부터 물어보면 어떨까. 오늘은 좀 어떠셨느냐고. 무슨 생각을 하셨느냐고. 그리고 대답을 기다리는 동안에는, 잠시 자신의 잘못을 찾는 일을 멈췄으면 한다. 그 시간만큼은 부모의 이야기를 듣는 자녀로 곁에 있어도 좋겠다.