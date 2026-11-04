댄스대회 구경하던 학생이 이제는 '댄서'로

수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲2026년 10월 17일 수원 만석공원 제2야외음악당에서 열린 '전국 청소년·청년 댄스경연대회 - 댄스 스피릿 인(DANCE SPIRIT IN) 수원' 수상자들이 이재준 수원시장 등과 함께 포즈를 취하고 있다. ⓒ 수원시청소년청년재단 제공 관련사진보기

"수원에서, 고향에서 열리는 대회니까 평소 하던 것보다 두 배, 세 배 더 열심히 해보겠습니다."

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큰사진보기 ▲'2026 전국 청소년 댄스 경연대회 - 댄스 스피릿 인 수원'에 참가한 팀 '레브'. ⓒ 김지현 관련사진보기

"전부 다요."

"올해도 1등."

"팀원 모두가 단 한 명도 낙오하지 않고 한마음으로 무대를 완성해 나가는 과정 자체가 가장 보람찼습니다."

"저희 팀 이름뿐만 아니라, 오늘 무대를 채워준 우리 팀원 개개인의 얼굴과 이름을 오래도록 기억해 주셨으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲지난 17일 열린 '2026 전국청소년 댄스경연대회 - 댄스 스피릿 인 수원' 사전 행사 부스가 열리고 있다. ⓒ 김지현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 김은겸(정천중1), 서이현(정천중1), 오하윤(잠원중1), 윤나은(정천중1) 기자가 작성했습니다.

중학생 때 구경했던 댄스대회는 '춤을 시작하는 계기'가 됐다. 그리고 올해 같은 대회에 참가자로 돌아왔다.지난 17일 수원 만석공원 제2야외음악당에서 만난 댄스팀 '베이비 소울(BABY SOUL)'의 한 팀원 이야기다. '전국 청소년·청년 댄스경연대회 - 댄스 스피릿 인(DANCE SPIRIT IN) 수원'에 참가한 이 학생은 "감회가 새로운 대회"라면서 각오를 전했다.17세부터 19세까지의 청소년들이 모인 베이비 소울 팀원들에게 댄스 쪽으로 진로를 설정했는지 물었다. "그렇다"는 답이 돌아왔다. 또 다른 팀원은 "3등 안에 들어서 가겠습니다"라면서 포부를 밝혔다. 이 대회에서 베이비 소울은 올스타일 퍼포먼스 청소년 부문 특별상을 받았다.청개구리기자단은 이날 무대 공연을 준비하는 참가자들을 만나 춤을 시작한 계기와 연습 과정, 대회에 임하는 각오를 들어봤다.참가자들에게 던진 질문은 단순했다. 어디에서 왔는지, 얼마나 연습했는지, 어떤 마음으로 무대에 서는지. 돌아온 답에는 순위만으로는 알 수 없는 이야기가 담겨 있었다. 춤을 시작하게 한 기억, 연습하면서 느낀 어려움, 실력이 늘었을 때의 보람 등등. 대회 결과와 함께 무대를 준비한 사람들의 이야기를 전하고 싶었다.K-POP 퍼포먼스에 참가한 '레브' 팀은 2명인데 모두 초등학교 5학년이었다. 수원의 한 댄스학원에서 함께 춤을 배우는 친구 사이였다.대회에 임하는 각오를 묻자 "재밌게 즐기자"는 답이 돌아왔다. 하지만 무대를 즐기기까지의 준비가 쉽지만은 않았다고 한다. 가장 힘들었던 점을 묻자 짧고 솔직한 답이 돌아왔다.힘든 연습 속에서도 보람을 느끼는 순간 역시 있었다고 한다. 두 참가자는 안무가 잘 맞을 때, 실력이 늘었을 때를 꼽았다. 대회를 준비하며 하루에 얼마나 연습했는지 묻자 "한 4시간, 5시간 정도 했던 것 같다"고 답했다.청개구리 기자단보다 어린 참가자들이 들려준 연습 시간은 놀라웠다. '재밌게 즐기자'는 각오 뒤에는 오랜 연습이 있었다. 레브는 이날 K-POP 퍼포먼스 부문 최우수상을 받았다.올스타일 퍼포먼스 청소년 부문에 참가한 '오메가'는 21명이 함께하는 팀이었다. 중학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 다양했다. 인터뷰에 응한 팀원들은 남양주와 서울에서 왔다고 소개했다."여러 유닛에서 활동하던 구성원들이 모여 규모가 큰 팀을 만들었다"는 설명도 덧붙였다. '오메가'는 지난해 이 대회에 참가해 우승했고, 올해 또다시 참가했다.댄스를 진로로 생각하는 팀원이 많은지 묻자 "그렇다"는 답이 나왔다. '오메가'는 다른 대회에도 자주 참가하느라 거의 주말마다 다른 지역으로 다닌다고 했다. 마지막으로 각오를 물었더니 역시 짧게 답했다.이날 오메가는 올스타일 퍼포먼스 청소년 부문 대상을 차지했다.이 대회에서 K-POP 퍼포먼스 부문 대상을 받은 '포커스'의 이세민 학생(매향여고2)은 대회 준비 과정을 보다 자세하게 설명했다.이세민 학생은 "가장 중점을 둔 것은 어느 한 사람에게만 시선이 쏠리지 않도록 하면서 팀원 개개인의 에너지를 살리는 일이었다"면서 "짧은 준비 기간에 낯선 스타일을 맞추는 것이 어려웠지만, 모두가 한마음으로 움직여 무대를 완성할 수 있었다"고 밝혔다. 가장 보람찼던 경험을 묻는 말에도 결과보다 함께 준비한 과정을 이야기했다.이 학생은 이번이 '포커스'의 마지막 대회였다고 밝혔다. "좋은 성적을 얻어 영광"이라면서도, "대상은 팀원 한 명 한 명의 열정과 노력이 만들어 낸 결실"이라고 했다.수원시청소년청년재단이 주최하고 수원청소년문화센터가 주관한 이날 행사에서 댄스 무대 외에도 다채로운 체험 부스가 눈길을 끌었다. 이끼 테라리움, 샴푸바, 굿즈컵 만들기 등의 체험 부스와 랜덤플레이 댄스 만보기 미션이 운영됐다. 먹거리 교환 쿠폰으로 붕어빵과 어묵, 음료 등을 즐길 수도 있었다.본행사에서는 댄스팀 '9Queens'의 축하공연과 심사위원들이 춤을 선보이는 '저지쇼', 관람객 참여 이벤트도 마련됐다. 공원을 찾은 시민과 가족 단위 관람객들도 축제를 함께 즐겼다. 청개구리기자단이 만난 한 시민은 "공원 쪽을 지나가다가 음악소리가 들려서 찾았다"면서 "멋진 무대가 기대된다"라고 말했다.최종진 수원시청소년청년재단 이사장은 청개구리기자단과의 현장 인터뷰에서 "이번 대회가 청소년 댄서들을 발굴하는 등용문이자, 수원 시민들에게도 댄스의 열기를 느끼고 다양한 볼거리를 즐기는 자리가 되기를 바란다"라고 말했다.이날 댄스 경연대회 결과, 올스타일 퍼포먼스 청년 부문 대상은 데드스톡(DEADSTOCK), 일대일 배틀 대상은 고준서 학생이 받았다. K-POP 퍼포먼스 부문에서는 포커스에 이어 스나이퍼와 레브가 최우수상을 받았다.가을 저녁 야외무대에 서기까지 참가자들은 각자의 시간을 쌓아 왔다. 누군가는 객석에서 본 춤을 계기로 연습을 시작했고, 누군가는 안무가 맞는 순간을 보람 삼아 하루 네다섯 시간을 연습했다. 낯선 스타일에 도전하며 동료와 호흡을 맞춘 팀도 있었다. 참가자들의 이야기를 듣고 나니, 수상팀 이름 옆에 그들이 들려준 연습과 도전의 과정도 함께 떠올랐다.