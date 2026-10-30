엄마의 집에는 청소아저씨가 산다

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"나도 이추룩 햇빛 들어오는 집에서 살아바지카(나도 이렇게 햇빛이 들어오는 집에서 살아볼 수 있을까)."

큰사진보기 ▲엄마는 소파 옆 태블릿으로 음악도 듣고 색칠공부도 한다 ⓒ 김은희 관련사진보기

큰사진보기 ▲로봇청소기가 집안 구석 구석 청소를 한다. 엄마의 수고를 덜어 준다. ⓒ 김은희 관련사진보기

"우리 집 청소아저씨가 오셨다."

덧붙이는 글 | 위 기사는 브런치에도 실립니다.

2년 만에 제주 친정에 다녀왔다. 엄마가 주택에서 아파트로 이사한 뒤 처음 찾은 친정이었다. 제주에 사는 동생이 엄마의 이사를 처음부터 끝까지 도왔다.집을 고를 때 가장 염두에 둔 것은 생활의 편리함이었다. 40년 넘게 살아온 예전 집은 오래된 구옥이라 손볼 곳이 많았다. 누수가 생기기도 했고, 겨울이면 추위도 견뎌야 했다. 팔순의 엄마가 혼자 감당하기에는 버거운 일이었다.예전에 엄마가 우리 집에 오셨을 때였다. 거실에 햇살이 환하게 들어오는 모습을 보시더니 말씀하셨다.그 말이 오래도록 마음에 남아 있었다. 이번에 집을 고르면서는 엄마 혼자서도 편안하고 안전하게 생활할 수 있는 곳을 찾았다.또 하나 중요하게 고려한 것은 대중교통 이용의 편리함이었다. 그동안 엄마는 자동차를 운전해 다녔지만, 이제는 운전면허증을 반납하고 대중교통을 이용하겠다고 했다. 앞으로의 생활을 생각하면 교통이 편리한 곳이어야 했다.그렇게 이사한 아파트는 엄마의 생활 방식에 맞춰 가구와 물건이 놓여 있었다.소파 옆에는 태블릿을 고정한 거치대가 있었다. 유튜브를 자주 보는 엄마의 시력이 걱정된 동생이 휴대전화 대신 큰 화면으로 볼 수 있도록 설치해 둔 것이다.매일 아침 9시 10분이 되면 태블릿에서는 엄마가 좋아하는 노래 'you raise me up'이 자동으로 흘러나온다. 동생의 센스가 돋보인다.엄마는 노래를 들으며 실내 자전거를 타고 색칠 공부도 한다고 했다. 색칠 도안은 지자체 생활지원사가 정기적으로 방문할 때 가져다준다고 했다.엄마는 새 그림을 색칠했는데 색깔 배합이 잘됐다며 칭찬을 들었다고 했다. 나에게도 보여주고 싶었다며 색칠한 종이를 한 장씩 넘기다가 새 그림을 찾아 보여주셨다.엄마는 노인 사고가 가장 많이 일어나는 곳이 집이라고 말씀하셨다. 매일 익숙하게 생활하는 공간이지만, 오히려 그 안에 위험 요소가 많다는 것이다. 그래서 늘 조심히 움직인다고 하셨다.지난해 무릎 인공관절 수술을 받은 뒤로는 넘어지지 않도록 더욱 신경을 쓰고 있었다. 화장실에는 미끄럼 방지 발매트를 깔았고, 샤워실에는 앉아서 씻을 수 있도록 플라스틱 의자를 놓았다. 무릎을 굽혀야 하는 낮은 의자 대신 높이가 있는 의자를 골랐다.침대 옆에는 수면등도 설치해 두었다. 자다가 잠에서 깼을 때 주변을 살피고 안전하게 움직일 수 있도록 마련한 것이다.이사를 하며 살림살이도 대대적으로 정리했다. 사용하지 않는 물건은 과감히 정리를 하였다. 엄마는 중고거래 사이트에 물건을 팔아 140만 원 정도를 벌었다고 했다. 오랫동안 쌓아두었던 살림 중에는 더 이상 쓰지 않는 물건이 적지 않았다. 불필요한 물건을 덜어내고 주변을 단출하게 정리한 후 생활을 편리하게 해주는 가전제품으로 바꾸었다.월요일 아침 10시가 되면 로봇청소기가 집 안 구석구석을 청소하기 시작한다. 엄마는 손이 닿지 않는 소파 밑까지 청소를 해줘 좋다고 했다. 청소기가 움직이기 시작하자 엄마는 장난스럽게 말씀하셨다.예전에는 친정에 다녀오면 마음 한구석이 편치 않았다. 오래된 집에서 혼자 생활하는 엄마가 늘 걱정스러웠기 때문이다. 하지만 엄마의 생활 방식에 맞춰 새롭게 꾸민 집을 보고 나니 돌아오는 발걸음이 한결 가벼워졌다.오랜만에 친정에 다녀오는 길, 문득 나의 노년을 그려보게 되었다. 언젠가 나에게도 생활 방식과 몸의 변화에 맞춰 집을 바꿔야 할 날이 올 것이다. 그때 나는 어떤 집에서, 어떤 일상을 보내고 있을까.