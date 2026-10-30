화순 교육의 결실을 나누고 미래를 밝히다

큰사진보기 ▲(왼쪽부터)김대중 전남광주통합특별시교육감, 이지현 화순교육지원청 교육장, 임지락 화순군수가 인사말과 축사를 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲이지현 교육장(오른쪽)과 임지락 화순군수(왼쪽)가 학교 부스에서 교육 비전을 청취하며 응원하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대중 교육감이 화순소방서 직업연계부스에서 복장을 직접 착용해 보고 기념촬영하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲임지락 화순군수가 체험활동 부스에서 학생과 함께 기념촬영하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화순T벤저스 부스에서 학생들이 다가오는 핼러윈을 맞이하는 체험 활동을 진행하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순교육지원청(교육장 이지현)이 29일 하니움문화스포츠센터 실내체육관에서 '2026 NEXT 화순교육 한마당'을 개최한다.이번 행사는 '천년의 지혜에서 생명의 빛으로'라는 슬로건을 바탕으로, 지난 2월 화순교육공동체가 함께 제시한 'NEXT 화순교육'의 비전과 실천 성과를 돌아보고, 학생들의 배움과 교원들의 교육연구 활동, 학교와 지역사회가 함께 일궈 온 교육의 결실을 공유하기 위해 마련됐다.개막식에는 김대중 전남광주통합특별시교육감,임지락 화순군수, 류기준 전남광주통합특별시의회 농수산위원장, 하성동 전남광주통합특별시의원, 류영길 화순군의회 부의장, 정재봉 화순경찰서장, 김지숙·박상범·정학철·홍기균 화순군의원, 김미란 화순군학부모연합회장, 김호범 보성교육지원청 교육장, 우재학 광주학생교육원장, 김지유 화순마을교육공동체 대표, 하태욱 키즈라라 대표이사를 비롯한 교육 관계자, 관내 학교장, 교직원, 학부모, 학생, 지역민 등이 참석해 행사의 시작을 축하했다.특히 이날 개막식에서는 지역의 교육적 자산을 활용해 학생들의 미래 역량을 키우고, 지역에서 성장한 인재가 다시 지역 발전에 기여하는 교육 생태계를 조성해야 한다는 데 공감대가 형성됐다.이지현 교육장은 장석주 시인의 시 '대추 한 알'을 언급하며 "대추 한 알이 영글기까지 수많은 비바람과 시간이 필요하듯, 아이들의 성장에도 부모의 염려와 선생님의 정성, 지역사회의 지지와 관심이 함께하고 있다. 학생들의 성장은 학교와 가정, 지역사회가 함께 만들어 낸 자랑스러운 결실"이라고 말했다.이어 아이들의 성장 과정을 계절이 바뀌는 환절기에 비유하며 "우리 아이들이 수많은 시행착오를 거치더라도 여러분의 응원에 힘입어 언젠가는 건실하고 온전한 성인으로 성장할 것이라 믿는다. 화순교육은 아이들이 성장 과정에서 겪는 환절기 같은 성장통을 현명하게 극복하고 화순의 미래를 든든하게 짊어질 인재로 자라도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.김대중 교육감은 "지난 2월 열린 NEXT 화순교육 다짐대회에서 교육공동체가 함께 약속했던 비전이 구체적인 성과로 이어지고 있다는 점이 감격스럽다. NEXT 화순교육이 곧 NEXT 전남광주 통합교육이라고 생각한다. 화순에서 미래교육을 선도해 준 데 감사드린다"라고 말했다.임지락 화순군수는 "화순이 지난 20여 년간 바이오·백신 산업 기반을 구축하며 성장해 왔지만, 이러한 산업적 성과를 지역 인재 양성과 연결하는 데는 아쉬움이 있었다. 우리 지역에서 인재를 양성하고, 그 인재들이 화순을 떠나지 않고 지역을 이끌어 가는 바이오·백신 분야의 전문가로 성장할 수 있어야 한다. 오늘의 교육적 약속이 1년 후에도, 10년 후에도 지속될 수 있도록 화순군도 교육청의 교육방침에 발맞춰 함께하겠다"고 전했다.이후 참석자들은 학교별 지역·생태 연계 특색교육, 지역 고등학교의 교육과정 등을 살펴볼 수 있는 51개의 체험부스를 둘러보며 교육연구 성과를 확인했다.한편 '2026 NEXT 화순교육 한마당'은 30일까지 이어지며 학생과 학부모, 교직원, 지역민 누구나 자유롭게 관람하고 체험 프로그램에 참여할 수 있다.