신원식 '부대원 사망 조작' 보도 소송, 오마이뉴스 승소... 1심 뒤집혀

<오마이뉴스>가 신원식 전 국방부 장관이 제기한 정정보도 및 손해배상 청구 소송에서 1심 패소 판결을 뒤집고 항소심에서 승소했다. 신 전 장관은 과거 자신이 중대장으로 복무할 당시 발생한 부대원 사망사고의 진상 조작 의혹을 보도한 <오마이뉴스>와 소속 기자들을 상대로 소송을 제기한 바 있다.
서울고등법원 제13-2민사부(재판장 이규홍)는 지난 23일 신 전 장관이 <오마이뉴스>와 소속 기자 2명을 상대로 제기한 소송에서 원고 일부 승소로 판결한 1심을 취소하고 신 전 장관의 청구를 모두 기각했다. 소송 비용도 신 전 장관이 부담하도록 했다.
재판부는 보도 내용이 허위라고 단정할 수 없으며, 대통령 소속 군사망사고진상규명위원회(아래 군사망위)의 조사 결과와 기자들의 추가 취재에 근거한 보도는 공익을 위한 정당한 언론활동이라고 판단했다.
40년 전 군 사망사고, 국방부 장관 후보자 검증으로 이어져
사건은 1985년 10월 24일 경기도 포천 승진훈련장에서 발생했다. 당시 육군 제8보병사단 소속 A이병이 훈련 도중 폭발사고로 숨졌다. 군은 A이병이 훈련장에 남아 있던 40㎜ 유탄발사기 불발탄을 밟아 사망한 것으로 처리했다. 당시 중대장은 신 전 장관이었다.
그러나 군사망위는 2022년 12월 19일 재조사를 통해 A이병이 훈련 도중 발사된 60㎜ 박격포탄에 맞아 숨졌으며, 군이 사망 원인을 유탄발사기 불발탄 사고로 왜곡·조작했다고 판단했다.
<오마이뉴스>는 이 조사 결과와 당시 부대원들의 증언 등을 토대로 2023년 8월부터 9월까지 관련 의혹을 연속 보도했다.
신 전 장관은 당시 박격포 사격이 없었고 자신은 사망사고 조사에도 관여하지 않았다며 보도 내용을 부인했다. 이후 <오마이뉴스>에 정정 보도를 요구하고, 회사와 기자들을 상대로 1000만 원의 손해배상을 청구했다.
화해 권고 거쳐 1심, 정정 보도·750만 원 배상 명령
1심 재판부인 서울서부지법 제12민사부는 지난 2025년 5월 13일 화해 권고 결정을 내렸다. <오마이뉴스>가 정정 보도를 게재하는 대신 신 전 장관은 회사와 기자 2명에 대한 청구를 포기하고, 소송비용은 각자 부담하도록 하는 내용이었다. 그러나 화해가 성립하지 않아 재판이 계속됐다.
같은 해 8월 13일 선고된 1심 판결은 신 전 장관의 손을 들어줬다.
재판부는 <오마이뉴스>에 정정 보도를 명령하고, 회사와 기자 2명이 공동으로 신 전 장관에게 위자료 750만 원과 지연손해금을 지급하도록 했다. 정정 보도를 이행하지 않을 경우 하루 50만 원의 간접강제금도 부과했다.
1심은 신 전 장관이 A이병의 사망 원인을 조작·왜곡했다는 취지의 보도를 허위라고 판단했다. 군사망위의 조사 결과가 객관적 사실에 부합하지 않는다고 보고, 기자들이 보도 내용을 진실이라고 믿을 만한 상당한 이유도 인정하기 어렵다고 판단한 것이다.
항소심 "사고 당시 박격포 사격 있었다"… 1심 판단 뒤집어
하지만 항소심 재판부의 판단은 달랐다.
재판부는 군사망위가 2년 넘게 당시 부대원 등 17명을 상대로 23차례 조사를 진행하고 군 기록과 전문가 의견 등을 종합했다는 점에 주목했다. 특히 사고 당시 박격포 사격이 있었다는 여러 부대원의 진술이 서로 부합한다고 판단했다.
반면 사고 직후 수사를 담당했던 군 수사관이 1심 법정에서 박격포 사격이 없었다고 증언한 부분은 다른 증언 및 관련 정황과 배치돼 그대로 믿기 어렵다고 봤다.
재판부는 사고 직후 부검 없이 시신이 화장됐고, 군 수사기관이 사망 원인을 밝힐 폭발물 파편 등 객관적인 물증을 확보해 보관했다는 기록도 없다는 점을 지적했다. 당시 군 수사가 빠르고 간략하게 마무리됐다는 점에도 의문을 제기했다.
다만 항소심은 A이병 사망 원인이 60㎜ 박격포탄이었다고 최종 확정하지는 않았다. 국방부 조사본부 과학수사연구소도 2022년 11월 14일 감정보고서에서 사망 원인이 된 폭발물이 40㎜ 유탄인지 60㎜ 박격포탄인지 판단할 수 없다고 결론 내렸다.
그럼에도 재판부는 이 같은 사정만으로 <오마이뉴스>의 보도에 허위 사실이 적시됐다고 단정할 수 없다고 판단했다. 또 재판부는 보도 내용이 허위라는 사실을 입증할 책임은 정정보도를 청구한 신 전 장관에게 있다고 설명했다.
"국가기관 공식 조사 결과는 유력한 증거… 기자에게 독자적 진상규명 요구 못 해"
항소심 재판부가 특히 강조한 것은 국가기관의 공식 조사 결과를 근거로 한 언론보도의 정당성이었다.
재판부는 군사망위의 결정에 중대하고 명백한 오류가 있는 등 증명력이 부족하다고 볼 특별한 사정이 없다면, 그 결정은 매우 유력한 증거로서 가치를 가진다고 밝혔다. 신 전 장관이 군사망위의 결정에 대해 법률이 정한 기간 안에 적법한 이의신청을 하지 않았다는 점도 고려했다.
또 <오마이뉴스> 기자들이 당시 부대원들을 직접 만나 인터뷰하는 등 추가 취재를 진행했고, 신 전 장관의 핵심적인 반론도 기사에 상당 부분 반영했다고 인정했다.
재판부는 이러한 사정에 비춰 기자들에게 사고의 진상을 처음부터 독자적으로 다시 규명할 의무까지 요구할 수는 없다고 판단했다. 보도 내용이 진실하거나, 설령 일부 사실과 다르더라도 기자들이 이를 진실이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있었다는 것이다.
"공직자에 대한 의혹 제기는 언론 자유의 중요한 내용"
항소심 재판부는 공직자 검증을 위한 언론의 감시·비판 기능도 강조했다.
재판부는 기존 대법원 판례를 근거로, 공직자의 직무수행과 관련한 중요한 사항에 의혹을 제기할 충분하고 합리적인 이유가 있다면 이를 보도하고 조사를 촉구하는 것은 언론 자유의 중요한 내용이라고 판시했다. 공직자의 사회적 평가가 낮아지더라도 악의적이거나 심히 경솔한 공격으로서 현저히 상당성을 잃은 것이 아니라면 쉽게 제한해서는 안 된다는 취지다.
특히 <오마이뉴스> 보도는 신 전 장관의 국방부 장관 지명을 전후해 이뤄졌지만, 이미 약 9개월 전에 발표된 군사망위 조사 결과를 근거로 작성됐다는 점을 강조했다. 국방부 장관 후보자의 과거 직무수행을 검증하고 국민에게 필요한 정보를 제공하려는 공익적 보도라는 것이다.
재판부는 신 전 장관의 반론 보도 청구도 받아들이지 않았다. 반론보도문에 포함된 '사고 당시 박격포 사격은 실시된 적이 없었다'는 주장은 명백히 사실과 다르다고 판단했다. 또 나머지 내용 중 일부는 반론 보도의 대상이 되는 구체적인 사실적 진술로 보기 어렵고, 신 전 장관의 핵심 반론이 이미 기사에 상당 부분 반영됐다는 점도 고려했다.
손해배상 청구 역시 기각했다. 재판부는 보도로 신 전 장관의 사회적 평가가 일부 낮아졌더라도 보도가 공익을 목적으로 이뤄졌고, 기자들이 보도 내용을 진실이라고 믿을 만한 충분한 근거가 있었다고 판단했다.
이번 판결은 40년 전 군 사망사고의 진실을 둘러싼 논란을 넘어, 국가기관의 공식 조사 결과에 근거한 공직자 검증 보도가 어디까지 보호받을 수 있는지를 보여준다.
특히 항소심은 사고의 모든 사실관계가 최종적으로 밝혀지지 않았더라도 신뢰할 만한 자료와 충분한 취재를 바탕으로 한 공익적 보도라면 정당한 언론활동으로 보호받을 수 있다는 점을 분명히 확인했다.
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