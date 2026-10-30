학생들이 라벨 붙인 빗물, 이제 주민들도 받아 간다

큰사진보기 ▲학생들이 만든 라벨, 손님에게 대접한 학교 빗물10월 29일 캄보디아 분 라니 훈 센 바티고등학교 레인스쿨 준공식에서 손님들에게 제공한 빗물. 학생들은 학교 건물과 물방울 등을 담은 라벨을 직접 만들어 병에 붙였다. 오른쪽에는 병에 붙이기 전의 라벨들이 놓여 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빗물병이 놓인 탁자에서 만난 교육청 담당자와 학교장2026년 10월 29일 캄보디아 분 라니 훈 센 바티고등학교에서 한무영 서울대 명예교수가 지역 교육청 건강 담당자, 교장 등 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 탁자 위에는 학교에서 손님용으로 준비한 빗물병이 놓여 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲빗물시설 앞에 모인 바티고등학교 학생들2026년 10월 29일, 캄보디아 분 라니 훈 센 바티고등학교의 빗물 식수시설 준공식에서 BiTS 학생들과 관계자들이 기념촬영을 했다. 행사 날짜와 학교명이 적힌 플래카드 뒤로 빗물을 모으는 배관과 저장 탱크가 보인다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 학생들이 직접 학교의 빗물병 라벨을 만든 모습에서 주인의식과 자발적 참여의 힘을 보았다. 함께 마련한 시설에 학생들의 창의적인 생각이 더해지고, 그 혜택이 이웃에게도 이어지고 있었다. 자신들이 만든 라벨을 붙여 손님에게 물을 대접하는 일은 학교의 빗물에 자부심을 더하는 작은 실천이었다.



국제협력도 이렇게 현지 사람들이 자기 것으로 받아들이고 스스로 발전시켜 갈 때 오래 지속될 수 있지 않을까. 외부의 지원으로 시작한 사업이 현지의 지혜와 참여를 만나 자라나는 것, 그것이 우리가 바라는 국제협력의 모습이다.



작은 물병에 붙은 라벨에서 레인스쿨의 앞날에 대한 희망을 보았다.

탁자 위에 투명한 물병들이 놓여 있었다. 병마다 같은 라벨이 붙어 있었다. 학교 건물과 캄보디아 국기, 물방울과 잔을 담은 그림이었다. 옆에는 아직 병에 붙이지 않은 라벨들도 놓여 있었다.10월 29일, 빗물 식수시설 준공식에 참석하기 위해 찾은 캄보디아 분 라니 훈 센 바티고등학교에서 본 모습이다. 학교에서는 모아 둔 빗물을 병에 담아 손님들에게 대접하기 시작했다. 병에 붙인 라벨은 학생들이 직접 만든 것이었다.빗물시설의 준공식에 여러 번 참석했지만, 이날은 물병에 붙은 작은 라벨이 유독 눈에 들어왔다. 학생들이 학교에서 모은 물에 자기 학교의 이름과 이야기를 더하고 있었다.이 학교는 캄보디아 레인스쿨 사업에서 RSC-005라는 번호를 부여받은 학교다. 레인스쿨은 학교에서 빗물을 모아 이용하면서 교사와 학생이 물의 소중함과 관리 방법을 함께 배우는 사업이다.현장 안내판에는 메콩-한국협력기금(MKCF) 8차 사업의 지원으로 캄보디아 왕립학술원(RAC), 교육청소년체육부(MoEYS), 서울대학교가 협력한다는 내용이 적혀 있었다. 빗물교육연구센터(RTRC)는 시설의 설치와 기술 지원을 맡고 있다.학교 건물의 지붕을 따라 파란 빗물받이와 배관이 이어져 있었다. 건물 옆에는 스테인리스 저장탱크들이 줄지어 서 있었다. 이날은 국경일로 쉬는 날이었지만 교사와 학생들이 학교에 모였다. 형광색 조끼를 입은 BiTS 학생들도 준공식에 함께했다.시설을 설치하면 빗물을 모아 사용할 수 있는 여건이 마련된다. 그다음부터는 사람들이 어떻게 이용하고 돌보느냐가 중요하다. 이 학교 학생들은 손님에게 내놓는 물병에 직접 만든 라벨을 붙였다. 나는 그 모습에서 시설을 자기 학교의 것으로 받아들이는 마음을 읽었다. 학교 이름을 붙여 손님에게 건네는 물이라면, 학생들에게도 그 물을 잘 관리해야 할 이유가 더욱 분명해질 것이다.학교에서는 지역 주민들도 와서 물을 받아 간다고 했다. 학교에서 빗물을 받아 갈 수 있다는 소식이 지역사회에 조금씩 퍼지기 시작한 것이다.이 변화는 생활비와도 연결된다. 학교와 가정에서 병에 든 물을 계속 사 마시면 매일 비용이 든다. 한 병씩 살 때는 작아 보이는 돈도 이용하는 사람이 많아지고 기간이 길어지면 부담이 커진다. 학교에서 모은 빗물이 그중 일부를 대신할 수 있다면 물 구입비를 줄이는 데 도움이 된다.얼마나 절약하는지는 앞으로 기록을 통해 확인할 일이다. 학교에서 사용하는 양과 주민들이 받아 가는 양을 기록하고, 이를 기존 물 구입비와 비교하면 경제적 효과를 구체적으로 알 수 있다.학생들이 손님에게 건넨 물 한 병은 이런 변화의 한 장면이었다. 학교에서 모은 물을 학교 이름으로 대접하고, 이웃들도 찾아와 받아 간다. 빗물시설이 학교와 지역사회를 연결하는 장소가 되기 시작한 셈이다.나는 이날 축사에서 학생들에게 캄보디아 '1000 레인스쿨 이니셔티브'를 이끌어 갈 주인공이 되어 달라고 말했다. 특히 새로 선발된 BiTS 학생들에게 기대를 전했다. BiTS는 빗물(Bi)을 매개로 교사(Teacher)와 학생(Student)이 함께하는 참여 체계다. 다른 레인스쿨의 활동을 배우고, 선의의 경쟁을 통해 자기 학교만의 좋은 방법을 만들어 가기를 바랐다. 학생들이 만든 물병 라벨은 이미 그런 시도의 하나였다.SKYBOT 앱을 이용해 빗물을 얼마나 모았고 사용했는지, 시설은 언제 점검했는지, 어떤 활동을 했는지 기록해 달라고 당부도 했다. 이런 기록이 쌓이면 다른 학교가 참고할 수 있는 자료가 된다.준공식 사진은 하루의 모습을 보여준다. 이후의 기록은 시설이 실제로 어떻게 사용되고 있는지를 보여줄 것이다. 물이 부족했던 때가 언제였는지, 어떤 부분을 손봤는지, 주민들이 얼마나 이용했는지 남긴다면 다음 레인스쿨이 배울 내용도 풍부해진다.마시는 물을 다루는 만큼 수질을 확인하고 시설을 관리하는 일, 병에 담아 제공하는 과정의 위생도 함께 챙겨야 한다. 학생들의 자부심이 꾸준한 관리와 기록으로 이어지기를 바란다.축사 중 학생들에게 조끼 뒷면의 문구도 살펴보라고 했다. 거기에는 'Rain School Initiative'와 'UN Water Action Agenda'가 적혀 있다. 우리가 추진하는 레인스쿨 이니셔티브가 유엔 물 행동 의제에 등록되어 있음을 나타내는 문구이다.나는 학생들의 활동을 유엔에 소개하겠다고 말했다. 학생들이 시설을 돌보고, 기록을 남기고, 배운 것을 나누는 일상을 세계에 전하고 싶어서다. 학교 이름을 담은 물병 라벨도 그 이야기의 일부가 될 수 있다. 다른 학교 학생들이 이를 보고 자기 학교의 라벨을 만들 수도 있다. 라벨에 어떤 그림과 글을 넣을지 의논하면서 자기 지역의 비와 물에 관한 이야기를 찾아볼 수도 있을 것이다.그래서 나는 레인스쿨들이 물 관리 경험과 함께 크메르의 전통과 문화, 비와 물에 관한 지혜도 서로 나누기를 바란다고 말했다. 학교마다 자기 이야기가 더해지면 서로 찾아가 배우고 싶은 이유도 많아질 것이다.이날 준공식에서는 여러 사람이 시설의 시작을 축하했다. 이제 그 시설의 다음 이야기는 학교에 남은 교사와 학생, 물을 받으러 오는 주민들이 써 내려갈 것이다.돌아보면 가장 기억에 남는 것은 탁자 위의 물병이었다. 학생들이 직접 만든 라벨을 붙인 그 병에는 학교 지붕에 내린 비가 담겨 있었다. 그 물이 손님에게 건네지고, 이웃의 집으로도 이어지고 있었다.