소상공인 많은 대구, 지역화폐는 광역시 최저... "대구로페이 발행 늘려야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당은 29일 오후 대구시의회에서 ''대구지역화폐 대구로페이 이대로 좋은가?'를 주제로 토론회를 열었다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당이 29일 오후 대구시의회에서 '대구지역화폐 대구로페이 이대로 좋은가?' 토론회를 개최한 가운데 나원준 경북대 교수가 발제문을 설명하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

소상공인 비중이 높은 대구가 다른 광역시에 비해 지역화폐 발행에는 지나치게 소극적이라는 지적이 나왔다. 대구시가 정부로부터 받은 국비 일부를 반납하고 추가 지원 신청도 철회한 것을 두고도 재정 여건보다 정책적 의지의 문제라는 비판이 제기됐다.더불어민주당 대구시당은 29일 오후 대구시의회에서 '대구지역화폐 대구로페이 이대로 좋은가?' 정책토론회를 열고 대구로페이 발행을 중단한 대구시를 규탄했다.이날 토론회는 박형룡 민주당 대구시당위원장이 좌장을 맡고 나원준 경북대 경제통상학부 교수가 발제했다. 조영태 대구참여연대 정책부장, 김원빈 대구광역시 골목형상점가연합회 회장, 박정희 대구시의원, 김동현 민주당 대구시당 정책실장이 토론자로 참여했다.토론회의 핵심 쟁점은 대구로페이 발행 규모였다. 대구로페이는 2025년 3890억 원이 발행됐고 올해에는 3560억 원 규모로 계획됐지만 대구시는 하반기 발행 규모를 줄여 올해 실제 발행 규모를 3000억 원으로 축소했다.전국 지역화폐 발행액에서 대구가 차지하는 비중도 2023년 2.1%에서 올해 1.5%까지 떨어졌다. 다른 광역시와 비교하면 차이는 더 뚜렷하다.올해 시민 1인당 지역화폐 발행액은 광주 85만 1000원, 인천 71만 9000원, 부산 61만 9000원, 세종 38만 4000원, 대전 34만 7000원, 울산 21만 3000원이다. 대구는 12만 8000원으로 가장 적고 광주의 약 7분의 1에 그친다. 반면 대구의 소상공인 비중은 기업 수와 종사자 수 모두 광역시 가운데 가장 높은 것으로 분석됐다.지역화폐에 대한 수요가 없는 것도 아니다. 올해 상반기 대구로페이 2000억 원은 판매 시작 석 달도 되지 않아 모두 소진됐고 이후 4개월 넘게 할인 판매가 중단됐다. 하반기 추석을 앞두고 다시 판매한 물량도 빠르게 소진됐다.김원빈 골목형상점가연합회장은 "몇 달 반짝 팔리고 멈추면 골목상권의 매출도 그때만 반짝하고 끝난다"며 "연초에 물량을 집중하기보다 월별로 나눠 안정적으로 판매해야 한다"고 지적했다.대구시가 정부 지원을 충분히 활용하지 않은 것도 도마에 올랐다. 올해 지역화폐 10% 할인에 필요한 재원은 국비와 시비가 각각 5%씩 부담하는 구조다. 대구로페이 1000억 원을 추가 발행할 경우 대구시가 부담해야 할 예산은 50억 원이고 국비 50억 원이 추가 투입된다. 하지만 대구시는 교부된 국비 28억 1000만 원을 반납하고 추가로 받을 수 있었던 국비 22억 원의 신청도 철회하기로 했다.하지만 대전은 올해 지역화폐 '온통대전'을 확대하면서 국비 132억 원을 추가 확보하고 지방비도 추경으로 늘렸다. 대전은 하반기에만 3600억 원 이상 발행을 목표로 잡은 반면 대구는 추가 시비를 편성하지 않고 하반기 발행액을 1000억 원으로 제한했다.운영 방식에 있어서도 대구와 대전은 상반된 모습을 보였다. 대전은 월별 수요를 추산해 예산을 나눠 집행하고 전통시장과 골목형상점가 등 정책 대상 가맹점에는 일반 가맹점보다 높은 캐시백을 제공한다.기본 캐시백은 10%지만 전통시장·골목형상점가 등은 13%, 착한가격업소는 15%까지 높인다. 반면 대구는 올해 4월 1일부터 9월 21일까지 대구로페이 판매가 사실상 중단되는 등 발행 공백이 반복됐다.대구시 출연기관인 대구정책연구원의 분석도 발행 축소와는 결이 다르다는 지적이 나왔다. 대구정책연구원은 대구로페이의 '가장 큰 문제는 시민 수요에 크게 못 미치는 발행 규모'라며 발행 규모 확대를 다른 제도 개선에 앞서는 선결 과제로 평가했다.이와 관련 조영태 대구참여연대 정책부장은 "대구가 자영업 비중이 높은 도시라는 점에서도 발행 확대가 필요하다"고 짚었다. 지난 2025년 기준 대구 자영업자는 26만 3000명으로 전체 인구의 11.2%로 대전 10.8%, 광주 10.1%, 인천 9.8%, 부산 8.9%, 울산 8.0%보다 높았다.조 정책부장은 "지역화폐가 자영업의 위기를 모두 해결하는 만능 처방은 아니"라면서도 "다른 지원책이 하기 어려운 일, 곧 손님을 가게로 보내는 일을 한다"고 설명했다.나원준 교수는 우선 발행 규모 자체를 대폭 늘릴 것을 제안했다. 나 교수는 대구로페이 구매 건수를 현재보다 25% 늘리고 1인당 구매한도를 30만 원에서 50만 원으로 높일 경우 연간 8300억 원 규모까지 발행을 확대할 수 있다고 분석했다. 할인율 10%를 유지할 경우 국비와 시비가 각각 415억 원 필요하다.현재 30만 원인 월 구매한도 역시 사실상 최소 수준이라고 봤다. 경기연구원 조사에서 지역화폐를 통한 매장 간 소비 전환 효과를 기대할 수 있는 최저 구매한도가 30만 원, 효과가 가장 큰 수준은 50만 원으로 분석됐다는 것이다.나 교수는 물가 상승까지 고려하면 대구도 장기적으로 구매한도를 50만 원으로 높일 필요가 있다고 제안했다.재정 부담을 낮추면서 골목상권에 혜택을 집중하는 방안으로는 캐시백 제도 개편이 제시됐다. 현행 충전 시 10% 할인 방식을 기본적으로 유지하면서 일부를 사용 후 캐시백으로 전환하고, 업종과 매출액에 따라 캐시백률을 달리하는 방식이다.인천은 2022년 저매출 매장의 캐시백을 유지하고 고매출 매장의 캐시백을 낮춰 소비를 저매출 매장으로 이동시키는 효과를 확인했고, 부산도 2023년 연매출 3억 원 미만 매장의 캐시백을 10%, 이를 초과하는 매장은 8%로 차등화한 뒤 저매출 매장 결제 비중이 10%p 늘었다는 분석이다.나 교수는 이를 대구에 적용해 요식업·미용업·유통업이나 저매출 소상공인 매장처럼 소비 전환 효과가 큰 곳에는 높은 캐시백을 주고, 병원·학원·주유소 등 기존 소비를 대체하는 성격이 강한 업종은 혜택을 낮추는 방안을 제시했다.조영태 정책부장은 발행 규모뿐 아니라 안정성을 강조했다. 대구시가 연간 발행 일정과 월별 물량을 사전에 공개해 충전이 시작되자마자 소진되는 일을 막고, 시장이 매년 발행계획을 수립해 시의회에 보고하도록 조례에 명시하자는 것이다.국비가 교부되면 대응 시비를 우선 확보하고, 국비를 반납하거나 신청을 포기할 때는 시의회에 사유를 보고하도록 하는 방안도 제안했다.박정희 시의원도 연중 안정적 발행체계와 국비 매칭을 위한 중장기 재정계획을 마련하고, 온누리상품권과 대구로페이를 대체 관계가 아닌 상호보완 관계로 운영해야 한다고 제안했다.지역화폐의 성과 역시 단순 발행액이 아니라 가맹점 매출 변화, 추가 소비 유발 효과, 수혜자 분포 등 객관적인 지표로 평가해야 한다고 강조했다.추경호 대구시장이 지난 지방선거에서 '대구로페이 1조 원 확대'를 공약한 만큼 구체적인 이행계획을 내놔야 한다는 요구도 나왔다.조 정책부장은 "지역화폐가 가장 필요한 도시가 오히려 지역화폐에 가장 인색하다"며 "추경호 시장은 공약으로 세웠던 대구로페이 1조 원의 구체적인 연차별 이행계획을 내놓아야 한다"고 밝혔다.박형룡 민주당 대구시당위원장은 "수요가 이처럼 분명한데도 대구시는 교부받은 국비 28억 1000만 원을 반납하고 추가 국비 22억 원 신청도 철회할 계획"이라며 "지역화폐는 명절에 한 번 주는 선물이 아니라 시민이 필요할 때 언제든 쓸 수 있고 골목상권 매출로 이어지는 정책이어야 한다"고 말했다.