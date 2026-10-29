주진우 또 헛발질? "대통령 부부, 그때 아들 부부와 골프 안 쳤다"

큰사진보기 ▲국민의힘 주진우 의원, 이재명 대통령 부부 고발국민의힘 주진우 의원이 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청 앞에서 '이재명 대통령과 김혜경 여사의 황제골프 특혜 의혹 고발장'을 제출하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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주진우 국민의힘 의원이 이번에는 '이재명 대통령 부부와 장남 동호씨 부부가 작년 8월 여름휴가 당시 진해 해군기지 내에 있는 한산대CC에서 골프를 쳤다'는 의혹을 제기했다. 더불어민주당은 그런 사실이 없음을 확인했다면서 추가 법적 대응을 예고했다.주 의원은 29일 오후 긴급 기자회견을 통해 해당 의혹을 제기했다. 특히 "황제처럼 (대통령 전용) 헬기를 타고 이동했다"면서 "헬기 비용과 골프 비용은 어떻게 정산했나. 국민 세금이 조금이라도 잘못 쓰인 곳이 있다면 즉시 환수하고 법적 책임을 물어야 한다"고 주장했다. 아울러 청와대와 대통령의 대국민 사과도 요구했다.그는 관련 물증으로 한산대CC에서 대기 중인 헬기 사진을 제시했다. 해당 사진을 어떻게 확보한 것인지, 이를 입증할 추가 자료가 있는지 등의 질문이 쏟아졌지만 구체적인 답변은 내놓지 않았다. 주 의원은 "(사진 관련) 구체적인 내용은 세세히 설명 안 드리겠다"며 "(4명이) 탑승 중인 사진이나 이런 것은 따로 있지는 않지만, 저 헬기 사진만으로도 입증이 됐다고 생각한다"고 말했다.하지만 이주희 민주당 원내대변인은 같은 날 오후 서면브리핑을 통해 "이재명 대통령 내외는 작년 8월 아들 내외와 함께 전용 헬기를 타고 한산대cc에서 골프를 친 적이 없습니다"고 반박했다. 그는 <오마이뉴스>와의 전화통화에서는 "(해당 내용은) 팩트체크를 통해 나온 것"이라고 밝혔다.이 의원은 "주 의원이 김혜경 여사에 대한 허위 폭로로 곤경에 처하자 이를 만회하려고 몸부림치고 있다. 그러나 김 여사에 대한 허위 폭로 때처럼 (이번에도) 거짓말일 뿐"이라며 강도 높게 주 의원을 비판했다.그는 "주 의원은 대통령 내외를 괴롭힐 욕심에 사실 확인도 않고 마구잡이로 의혹만 부풀리고 있다. 이 정도면 특정인을 비하·비난해 사회적 해악이 된 사이버 렉카와 하등 다를 바 없다"며 "대통령 경호 및 안전은 안중에도 없이, (대통령) 사생활을 스토킹해 개인 정치에 활용하려거든 차라리 렉카 유튜버로 전업하시라"고 질타했다.또한 "민주당은 주 의원의 추가 허위사실 공표 행위를 경찰에 고발할 것"이라며 "철저한 수사를 통해 주진우 의원의 비열한 흑색선전 정치의 실체를 명명백백히 밝히고, 그에 상응하는 엄중한 법적 책임을 반드시 물어야 한다"고 했다.같은 당 박지원 의원도 페이스북을 통해 주 의원의 의혹 제기가 사실에 부합하지 않는다고 주장했다. 그는 "당시 큰 아드님 내외와는 골프 치신 사실이 없고, 지인 네 분과 골프를 치고 대통령 내외분만 헬기를 타신 걸로 안다"며 "윤석열, 김건희는 택시 타고 골프 치러 다녔는지 당시 법무비서관이 답변 바란다. 남의 뒤꽁무니 파고 가십정치를 하는 게 정치인이 할 일은 아니다"라고 적었다.