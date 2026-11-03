[단독] 대장동 핵심 인물의 '대장동 분양가', 검찰이 미리 준비했나

이재명 대통령 배임 혐의를 비롯한 대장동 사건의 주요 증거인 '평당 1500만 원' 분양가 계산표가 그 작성자에 대한 조사 24일 전에 검찰 수사보고서에 이미 포함돼 있었던 것으로 나타났다.
<오마이뉴스>는 정영학 회계사 변호인이 2026년 10월 22일 대장동 사건 항소심 재판부에 낸 의견서를 입수했다. 변호인은 ▲검찰 수사보고서 ▲피의자신문조서 ▲엑셀 출력물을 대조해 이 같은 의혹을 제기했다.
검찰은 민간사업자들이 평당 1500만 원 이상의 분양가를 예상하면서도 사업계획서에는 1400만 원을 적용해 예상이익을 축소했다고 봤다. 이는 당시 이재명 성남시장이 민간에 유리한 사업구조를 용인해 성남도시개발공사가 추가 개발이익을 확보할 기회를 잃었다는 배임 혐의와 직접 연결된다.
정영학 회계사가 평당 1500만 원의 분양가를 계산했다는 검찰의 주장은 1심의 민간사업자 유죄 판결의 주요 증거로 활용됐다. 그런데 정영학 변호인의 주장이 사실로 확인된다면, 검찰이 그러한 주요 증거를 그 작성자 조사도 하기 전에 미리 만들어놓은 셈이 된다.
누가 평당 1500만 원 계산했나?… 검찰보고서에 먼저 등장
당시 수사를 담당했던 남재현 검사가 2021년 10월 28일 작성한 검찰 수사보고서에는 '20150226.xlsx' 파일의 암호 입력 화면과 분양가를 변경한 계산 화면이 담겨 있다.
관련 출력물은 이후 검찰의 정 회계사 조사에서 제시된 자료와 동일하다는 것이 변호인의 주장이다. 파일명을 적은 손글씨와 종이를 철한 구멍, 숫자 모양의 천공, 미래에셋 로고까지 일치한다는 것이다. 수사보고서 본문에도 분양가를 변경한 계산 결과가 기재돼 있다.
정 회계사는 그해 11월 21일 검찰 조사에서 '피의자가 (평당 분양가 관련) 시뮬레이션 한 파일이 맞느냐'는 검사의 질문에 "네, 맞습니다"라고 대답했다. 그는 이후 2024년 12월 법정에서는 자신이 제출한 원본에 평당 1500만 원을 적용한 계산 자료는 없었다며 앞선 진술은 착각이었다고 정정했다.
정 회계사 측이 검찰에 제출한 원본 엑셀 파일에는 평당 1400만 원을 적용한 계산 자료만 있었고, 1500만 원을 입력해 계산한 자료는 없었다.
결국 원본 엑셀 파일에 1500만 원 계산 자료가 없다는 점과 검찰 수사보고서의 분양가 변경 화면을 근거로 검찰이 '평당 1500만 원 계산표'를 직접 작성했다는 게 정 회계사 변호인의 주장이다.
다만 계산표를 실제로 누가, 언제 작성했는지는 추가 확인이 필요하다.
검찰 수사보고서보다 앞선 정영학 초기 진술 논란
변호인의 주장은 1심(서울중앙지법 형사22부·재판장 조형우 부장판사) 판단과 배치된다.
검찰 수사보고서 작성 열흘 전인 2021년 10월 18일 정 회계사 진술에 이미 평당 1500만 원 계산 결과가 나온다. 1심은 이를 근거로 정 회계사의 초기 진술에 신빙성을 부여해 유죄 판결을 내렸다(정 회계사 징역 5년).
하지만 변호인은 10월 18일 진술의 경우 정 회계사가 검찰이 미리 준비한 자료를 보고 검사의 유도에 따라 진술했다고 주장했다.
그 근거로 정 회계사가 당시 진술에서 수천억 원 단위의 금액을 백만 원 단위까지 정확히 말하면서도 정작 그 숫자가 무엇을 뜻하는지는 정확하게 설명하지 못한 점을 들었다.
당시 정 회계사는 평당 분양가 1400만 원을 적용하면 총이익은 3638억 2200만 원, 성남도시개발공사 이익은 1822억 1300만 원이고, 평당 1500만 원을 적용하면 각각 4948억 100만 원과 1952억 2800만 원이라고 진술했다. 또한 정 회계사가 총이익이라고 말한 것은 실제로는 사업이익이 아닌 '프로젝트파이낸싱(PF) 원금 상환 후 현금 보유액'이었다.
정 회계사 측 주장 사실이라면... 검찰 공소사실 흔들려
평당 1500만 원 계산 자료가 중요한 이유는 민간사업자들이 예상 이익을 의도적으로 축소했는지 판단하는 근거이기 때문이다.
검찰은 민간사업자들이 실제로 1500만 원을 예상하면서도 사업계획서에는 1400만 원을 적용해 예상이익을 낮췄다고 봤다. 반면 1400만 원이 당시 합리적인 예상 가격이었다면 검찰 공소사실의 토대가 흔들린다. 지난 7월 24일 항소심 공판에 출석한 하나은행 관계자는 1400만 원이 합리적인 예상 가격이었다는 취지로 증언했다.
검찰은 정 회계사가 조사 당시 자료의 성격을 알고 있었고, 변호인 입회 아래 조서를 확인해 서명·날인했으며 이후 법정에서도 같은 취지로 증언했다고 강조하고 있다. 1심 역시 정 회계사의 진술 번복을 받아들이지 않았다.
남재현 전 검사는 앞서 <오마이뉴스>에 "피고인 측이 주장을 하는 것은 어떤 방식이든 할 수 있는 거지 않냐"며 "거기에 대해서 제가 의견 드릴 건 없다"라고 밝힌 바 있다.
한편 정 회계사는 3일 대장동 사건 재판의 또 다른 축인 정진상 전 민주당대표 정무조정실장 사건 공판에 증인으로 나와 검찰이 평당 1500만 원을 입력한 계산표를 만들었다는 취지로 직접 증언했다.
서울중앙지방법원 형사합의33부 이진관 재판장은 "증인 말은 1400(만 원)까지 (시뮬레이션 계산 자료가) 있다는 것이고, 1500(만 원 계산)은 검찰에서 만들었다는 것이냐?"라고 묻자 정 회계사는 "네"라고 답했다.
그는 과거 분양가를 평당 1180만 원에서 1480만 원까지 적용해 봤지만, 은행 평가에 따라 최종적으로는 1400만 원을 적용한 자료를 만들었다고 설명했다.
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