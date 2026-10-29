"국립치의학연구원도 'TK 패싱'? 공정 공모해야"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장과 치의학계 인사들은 29일 오후 대구시청에서 기자회견을 열고 국립치의학연구원 후보지 공모의 공정성을 촉구했다. ⓒ 대구시 관련사진보기

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국립치의학연구원 입지 선정을 둘러싼 지자체 간 경쟁이 치열한 가운데 대구시와 대구·경북 의학계가 공정 공모를 촉구하고 나섰다.추경호 대구시장과 대구·경북 치과계·학계·산업계 관계자들은 29일 오후 대구시청 동인청사에서 기자회견을 열고 국립치의학연구원 설립 목적에 부합하는 공정한 선정기준을 마련하라고 촉구했다.이날 공정 공모 촉구는 한국건강증진개발원이 지난 8월 보건복지부에 제출한 후보지 평가 기준 마련 연구보고서에서 치과대학과 임상시험시설 등 치의학 연구 기반보다 교통 접근성의 가중치를 16.8%로 가장 높이고 KTX역과의 이동시간 등은 반영한 반면 TK신공항 등 교통망 개선 가능성은 반영하지 않았기 때문이다. 이와 관련 대구경북 지역에서는 이른바 'TK(대구경북) 패싱' 우려가 나오고 있다.추경호 시장은 "국립치의학연구원의 입지는 대한민국 치의학의 미래와 산업 경쟁력을 기준으로 결정돼야 한다"며 "연구·임상·인증·생산이 유기적으로 이어지는 산업 생태계와 우수한 인력, 국가균형발전 기여도가 입지 선정의 평가지표가 돼야 한다"고 주장했다.이어 "대구시는 첨단의료복합단지와 치과대학병원, 첨단 치과기업을 아우르는 탄탄한 인프라를 구축해 왔다"며 "치과 산업 생산과 수출에서 비수도권 1위의 역량을 갖추고 전국 최초 덴탈규제자유특구 지정과 AI(인공지능) 기반 디지털 덴티스트리 육성으로 산업 혁신을 선도하고 있다"고 강조했다.추 시장은 또 보건복지부에 ▲ 평가 기준과 배점 근거, 평가 절차와 결과를 투명하게 공개하고 공정성을 검증할 장치를 마련할 것 ▲ 특정 지역 편중 의혹을 낳는 평가 지표와 배점을 연구원의 설립 목적에 맞게 전면 재설계할 것 ▲ 지자체 의견을 충실히 수렴하고 치의학 연구 역량과 임상 인프라, 산업 집적도와 국가균형발전 기여도를 핵심 평가 항목으로 반영할 것 등을 촉구했다.그러면서 "공정한 기준 아래 준비된 역량으로 당당히 평가받겠다"며 "합리적인 근거 없는 기준으로 대구의 역량을 배제하려 한다면 240만 시민과 함께 단호히 대응할 것"이라고 밝혔다.지역 치과계와 학계, 산업계 등의 단체들도 보건복지부가 연구용역 평가기준에서 치의학 연구·산업 환경 조성을 외면하고 특정 지역에 유불리한 지표를 설계했다며 강한 유감을 표명했다.이들 단체는 통계청 데이터로 검증 가능한 '지역별 치과 기업 수, 매출액, 부가가치액' 등 객관적 정량 지표는 배제된 반면 교통접근성에 최고 가중치를 두고 R&D와 무관한 'GRDP·인구증가율(14.7%)'을 반영하는 등 일관성 없는 편향적 지표였다고 반발했다.이들은 또 국회 국정감사에서 용역 수행기관의 수의계약 위법성과 비전문가 대상 재위탁 등 절차적 불공정성이 드러났다며 보건복지부의 자체감사와 평가기준 원점 재검토, 선정기준 재설계를 요구했다.박세호 국립치의학연구원 대구유치추진단장은 "대한민국 치의학 100년 대계를 좌우할 국립치의학연구원은 정치적 논리가 아닌 공정한 기준과 역량에 따라 결정되어야 한다"며 "복지부가 편향된 용역 결과를 철회하고 공정한 경쟁의 장을 마련할 때까지 지역 보건의료계와 시민들의 결집된 역량으로 끝까지 강력히 대응할 것"이라고 말했다.한편 국립치의학연구원 유치 경쟁에 대구, 부산, 충남 아산 등 지자체 간 치열한 경쟁을 벌이고 있지만 아직까지 공모 절차나 세부 선정 기준은 확정되지 않은 상태이다. 이와 관련 전문가들은 정치적 논리가 아닌 전국 단위 접근성, 기존 임상·연구 기반과의 연계성, 사업 추진의 즉시성 등에 초첨을 맞춰 결정해야 한다고 입을 모으고 있다.