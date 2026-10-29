버스 3798대 30일 파업 예고... 경기도, 비상수송대책 가동

큰사진보기 ▲29일 브리핑룸에서 윤태완 경기도 교통국장이 버스파업 가능성 대비 비상수송대책 관련 기자회견을 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도 시내·외 버스 노조의 총파업이 30일 현실화할 가능성이 제기되면서 경기도가 전세·관용버스 200여 대를 투입하는 등 비상수송대책에 나섰다.경기도는 29일 윤태완 교통국장 주재로 브리핑을 열고 버스 파업에 대비한 비상수송대책을 발표했다.도에 따르면 파업이 현실화할 경우 전체 시내·외 버스 1만631대 가운데 29개 업체 소속 약 3798대(35.7%)가 운행을 중단할 것으로 추산된다. 경기남부 12개 시와 경기북부 3개 시 등 총 15개 시가 영향을 받을 전망이다.이에 도는 29일 오전 9시부터 비상수송대책본부 상황실을 운영하고 24시간 비상근무체계에 돌입했다.파업이 시작되면 수원역과 기흥역, 대화역 등 15개 시의 주요 전철역과 터미널을 중심으로 160곳의 탑승 거점을 지정하고 전세·관용버스 200여 대를 투입해 거점 간 순환 운행을 추진한다.파업에 참여하지 않는 시내버스는 출퇴근 시간대 집중배차와 증회운행을 실시하고, 마을버스 630여 개 노선 2300여 대도 출퇴근 시간대 운행을 집중할 계획이다.택시 2만 7000여 대의 운행을 독려하는 한편 수도권 전철과 경전철의 출퇴근 시간대 운행 횟수 확대도 추진한다.주요 역사에는 안내요원을 배치하고 혼잡이 예상되는 거점에는 교통경찰 배치를 요청하는 등 안전관리도 강화한다.도는 버스 운행 상황과 주요 거점의 혼잡도를 실시간으로 점검하고, 경찰·소방 등 관계기관과 비상연락체계를 유지할 방침이다.파업 여부와 대체 교통수단 등은 경기도버스정보시스템(gbis.go.kr), 도와 시·군 홈페이지, 사회관계망서비스(SNS), 버스정류소 안내문 등을 통해 제공한다.윤태완 교통국장은 "최대한 노·사 대표를 설득하고 합의를 적극 중재할 방침"이라며 "파업이 현실화되더라도 도민 불편을 최소화할 수 있도록 시·군 및 유관기관과 함께 비상수송대책 추진에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.