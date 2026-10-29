전교조 세종지부 "세종 청소년 마음건강 조례 제정 환영... 교육환경 바꿔야"

큰사진보기 ▲세종특별자치시 청소년 마음건강 증진 및 정서행동문제 지원에 관한 조례안을 대표발의한 김현미 시의원 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국교직원노동조합세종지부 사무실 ⓒ 전교조세종지부 관련사진보기

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세종특별자치시의회가 전국 최초로 청소년 마음건강 지원을 위한 조례를 제정한 가운데, 현장 교사들이 조례 제정을 환영하면서도 성적 중심의 경쟁적인 교육구조를 근본적으로 바꿔야 한다는 입장을 내놓았다.전국교직원노동조합 세종지부(아래 전교조 세종지부)는 29일 논평을 발표하고, 지난 26일 제109회 정례회 본회의를 통과한 '세종특별자치시 청소년 마음건강 증진 및 정서행동문제 지원에 관한 조례안'과 오는 31일 예정된 관계기관 간 업무협약 및 비전 선포식에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 청소년의 정서적 어려움을 개인이나 가정의 문제로 치부하지 않고 세종시와 세종시교육청, 관계 기관이 함께 살피는 제도적 기반을 마련했다는 평가다.이번 조례 제정은 세종시 청소년 자살 문제가 심각한 수준에 이르렀다는 공감대에서 출발했다. 조례를 대표 발의한 김현미 세종시의원(더불어민주당, 소담동)에 따르면, 통계청 사망원인통계상 세종시 10대 자살률은 2022년부터 2024년까지 3년 연속 전국 최고 수준을 기록했다. 특히 2024년 세종의 10대 자살률은 인구 10만 명당 17.4명으로 전국 평균(8.0명)의 2.2배에 달했다.이에 김 의원은 청소년의 정서적 어려움이 심각한 위기로 이어지기 전 예방하고 조기 발견할 수 있는 통합 지원체계를 구축하고자 조례 제정을 추진했다. 지난 3월 고민정 국회의원이 대표발의한 '학생 마음건강증진 및 정서행동 지원에 관한 법률안'의 입법 취지를 반영해 세종시 실정에 맞춰 완성했다.조례에는 ▲ 시장의 책무 ▲ 연도별 지원계획 수립·시행 ▲ 청소년 마음건강 실태조사 ▲ 청소년마음건강지원협의회 운영 ▲ 사회정서역량 함양 및 정서행동문제 예방·조기발견 지원 등 구체적인 실행 방안이 담겼다.전교조 세종지부는 조례 제정의 필요성에 공감하면서, 세종시가 처한 이중적인 현실을 짚었다. 세종은 초록우산의 '2024 아동행복지수'와 세이브더칠드런·서울대 사회복지연구소의 '2026 한국 아동의 삶의 질' 조사에서 모두 전국 1위를 차지했으나, 실제 현장에서는 최고 수준의 10대 자살률이라는 어두운 단면이 함께 존재하고 있어서다. 전교조 세종지부는 지표상의 높은 행복도와 청소년들이 체감하는 현실 사이의 극심한 간극이야말로 이번 조례 제정이 필요했던 진정한 이유라고 강조했다.다만 전교조 세종지부는 조례 제정이나 마음건강 검사 확대만으로 청소년 문제가 해결되지는 않는다고 단언했다. 전교조가 지난 15일부터 27일까지 교사 1017명을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면, 현장 교사들은 사회정서교육이나 선별검사 확대가 실제 문제 해결로 이어지기 어렵다는 우려를 드러냈다. 위기 징후를 알아차리더라도 보호자의 치료 거부나 외부 전문기관 연계 지연으로 실질적인 지원이 가로막히고, 민원이나 법적 책임에 대한 불안감이 교사의 적극적인 개입을 위축시키고 있어서다.교사들은 위기 청소년을 양산하는 근본적인 원인으로 입시와 성적 중심의 과도한 학업 경쟁을 꼽았다. 이재명 대통령 역시 지난 13일 국무회의에서 청소년 자살의 구조적 원인으로 학업 경쟁과 집단 따돌림을 지적하며 대책을 주문한 바 있다. 전교조 세종지부는 세종시교육청의 경쟁 중심 교육 기조가 학생들의 심리적 압박을 키우고 있다고 짚으며, 단순한 위기 학생 관리를 넘어 학생을 위기로 몰아넣는 교육환경에 대한 근본적인 성찰과 체질 개선이 병행되어야 한다고 촉구했다.이어 전문상담 인력과 예산의 충분한 확보, 교사·전문상담 인력·교육청·지자체·의료기관과 지역사회의 명확한 역할 분담, 교사 보호 제도를 포함한 실효성 있는 지원 체계 구축을 과제로 제시했다.이상미 전교조 세종지부장은 "청소년 마음건강 정책의 성패는 사업의 수나 검사 횟수가 아니라 학생의 삶에 어떤 변화가 생기는지에 달려 있다"며 "학생이 안전하게 관계를 맺고 자신의 속도에 맞춰 성장하며 존중받는 교육환경이 뒷받침되어야 한다"고 강조했다. 아울러 "이번 조례가 상담과 검사 확대에 머물지 않고 세종교육이 무엇을 우선해야 하는지 돌아보는 계기가 되기를 바라며, 교육환경 변화로 이어지는지 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.한편 세종시와 세종시교육청은 한국청소년정책연구원과 함께 오는 31일 오후 남세종종합청소년센터에서 '세종 청소년 희망 울타리 공동비전 선포식'을 열고 3자 업무협약을 체결한다. 기존의 분절된 대응 체계를 넘어 위기 징후 조기 포착부터 전문 상담, 복지 연계, 치료 지원까지 이어지는 통합 안전망을 가동한다는 방침이다. 행사 당일 2부에서는 청소년 마음 치유 토론회와 22개 체험 부스로 구성된 치유의 날 프로그램도 진행된다.