"사람이 아니야, 사람이"... 사과 또 거부한 김태규, 청와대 국감 결국 파행

▲전직 대통령 전두환·윤석열씨의 '내란'을 부정하는 발언으로 논란을 빚은 김태규 국민의힘 의원이 29일 오후 서울 여의도 국회 운영위원회에서 열린 대통령실·국가안보실·대통령경호처에 대한 국정감사가 자신의 사과 문제를 둘러싸고 파행을 빚자 "청와대 복 터졌네"라며 "일부러 이렇게까지 방어해주니 보기 얼마나 좋아"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기