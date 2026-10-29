"사람이 아니야, 사람이"... 사과 또 거부한 김태규, 청와대 국감 결국 파행

[기사 보강 : 29일 오후 6시 51분]
"사람이 아니야, 사람이…."
퇴장하던 서미화 더불어민주당 의원이 언성을 높이는 같은 당 전용기 의원을 만류하며 김태규 국민의힘 의원을 쏘아붙였다.
전직 대통령 전두환·윤석열씨의 '내란'을 부정한 발언으로 논란을 빚은 김태규 의원이 사과 요구를 또 거부하면서, 29일 열린 대통령비서실·국가안보실·대통령경호처 대상 국회 운영위원회 국정감사가 결국 파행됐다.
민주당 의원들은 김 의원이 오후 국감장에 모습을 드러내자 "당장 나가라", "명패부터 치우라"라며 일제히 반발했다. 한병도 운영위원장도 "아무 일 없었다는 듯 국정감사에 참여하는 것을 용납하지 않겠다"라며 정회를 선포했다.
김 의원은 정회 뒤에도 자리를 떠나는 민주당 의원들을 향해 "일부러 이렇게까지 방어해 주니 보기 얼마나 좋아"라는 등 비아냥을 이어갔다. 사과 요구를 일축하는 것은 물론, 전혀 반성하지 않는 태도를 유지한 것이다.
"명패부터 치우라"… 민주당 의원들 집단 반발
김태규 의원은 이날 오전 국가인권위 대상 국감에는 불참했다가 오후 대통령비서실 등에 대한 국감에는 참석했다.
이에 운영위 여당 간사인 천준호 의원이 문제를 제기했다. 그는 "(김 의원은) 전두환도 내란이 아니고 윤석열도 내란이 아니라는 발언으로 5.18 희생자들과 유가족들을 모욕했다"라며 사과와 김 의원의 운영위 사임을 요구했다. 또 국민의힘이 이에 응하지 않을 경우, 김 의원을 퇴장시켜달라고 한 위원장에게 요청했다.
다른 민주당 의원들도 의사진행발언을 통해 같은 요구를 했다. 박정현 의원은 웃는 모습을 보인 김 의원을 겨냥해 "국회의원이 모독당하는 게 아니라 국민이 모독당하고 있는 것"이라고 목소리를 높였다.
서미화 의원도 "헌법을 수호해야 할 국회의원이 헌정질서를 부정하면서 이 자리에 앉아 있는 그 자체가 국회의 수치"라며 "김태규 의원, 명패부터 치우고 나가시라고 강력하게 요청해 달라"라고 말했다.
국민의힘은 반발했다. 윤용근 의원은 국정감사법상 제척·회피 조항을 거론하며 "국회의원이 국정감사장에서 국정감사를 하는 것을 방해할 수 있는 장애 요소가 없다"라며 "제척 대상이면 무엇이 제척 대상인지, 회피 대상이면 무엇이 회피 대상인지 명확히 해 달라"라고 맞섰다.
이에 이주희 민주당 의원은 운영위가 국회법과 국회 규칙을 다루는 상임위라는 점을 강조하며 "규범을 어긴 사람이 어떻게 규범을 만들 수 있느냐. 심판받아야 될 사람이 심판의 규칙을 정하겠다는 것"이라고 받아쳤다.
결국 정회… 김태규 "청와대 복 터졌네"
김 의원은 끝내 사과 의사를 밝히지 않았다. 한병도 위원장이 재차 김 의원의 사과 의향을 물었으나, 그는 명확하게 이를 거부했다. 오히려 민주당 의원들 항의 중간 중간 웃음을 보이거나 조롱을 반복했다.
전용기 민주당 의원은 정회를 요구하며 "이미 내란 확정판결을 받은 전두환도 내란범이 아니라고 했다"라며 "판사 망신은 지금 김태규 의원이 다 시키고 있는 것 아니냐"라고 따졌다.
결국 한병도 위원장이 회의를 중단시켰다. 한 위원장은 "김태규 의원이 '전두환도 윤석열도 내란이 아니다'라고 한 것은 정말 믿기 힘든 이야기"라며 "헌정질서와 민주주의를 정면으로 부정하는 발언이고 국회의원으로서 최소한의 자격과 책무를 저버린 언사"라고 말했다.
이어 "내란을 옹호하고 미화하는 인사가 운영위에 소속돼 오늘 질의하는 것을 인정할 수 없다"라며 "제대로 된 사과조차 거부하고 있는 김태규 의원이 아무 일 없었다는 듯 국정감사에 참여하는 것을 용납하지 않겠다"라고 정회를 선포했다.
김 의원은 국감 정회 이후에도 물러서지 않았다. 전용기 의원이 "김태규 의원만 나가면 국정감사 재개해도 된다", "김태규 의원 한 사람 때문에 국정감사를 포기하느냐, 부끄러운 줄 아시라" 등 언성을 높일 때도 같이 맞받아쳤다.
오히려 그는 민주당 의원들의 퇴장에 "오늘 청와대 완전히 그냥 복 터졌네. 복 터졌어"라며 "일부러 이렇게까지 방어해주니 보기 얼마나 좋아"라고 말했다. 이어 "나 질의해야 되는데 왜 질의하라고 왔는데 그러고 있어?", "청와대를 그리 보호하고 싶어서"라고 거듭 비아냥댔다.
앞서 김 의원은 지난 9월 30일 JTBC 유튜브 방송 <장르만 여의도>에서 전두환씨가 내란을 일으켰느냐는 질문에 "아니다"라고 답했고, 윤석열씨의 내란 여부에도 "아니다"라고 했다(관련 기사: "전두환도 내란 아냐" 김태규에 화난 민주당 "선 넘었다" https://omn.kr/2jyy8
).
논란이 커지자 지난 2일 "진의는 그렇지 않더라도 오해를 초래할 빌미를 제공한 부분에 대해 유감"이라고 밝혔지만, 운영위는 같은 날 김 의원에 대한 제명촉구 결의안을 의결했다.
국민의힘 "청와대 방탄 국감"... 김태규 "내 입장 달라질 이유 없어"
국민의힘은 국감 파행의 책임을 민주당에 돌렸다. 국민의힘 운영위원들은 이날 오후 6시 5분께 당 원내대표실 앞에서 기자들과 만나 "국민의힘은 청와대 국정감사를 하고 싶다"라며 "민주당이 하고 있는 행태가 청와대 방탄 국감"이라고 주장했다.
국민의힘 운영위 간사인 김승수 의원은 "야당 의원의 말과 발언을 감사하는 날이 아니다"라며 민주당이 김태규 의원의 발언을 문제 삼아 국감을 파행시키고 있다고 했다. 그러면서 국감 차수를 변경해서라도 감사를 이어가겠다며 "민주당이 시간을 끌수록 밤샘 국감, 철야 국감으로 맞서겠다"라고 밝혔다. 앞서 국민의힘은 이날 청와대 국감에서 김현지 제1부속실장 등의 증인 채택 문제를 놓고도 민주당과 충돌했다.
함께 자리한 김태규 의원은 당 소속 의원들을 향해서는 "저로 인해 불편을 끼쳐드리고 심려를 끼쳐드린 점에 대해 송구스럽게 생각한다"라고 했지만, 자신의 '내란 부정' 발언에 대해서는 물러서지 않았다. 그는 "제 입장은 이미 표명한 바 있고 그게 달라질 이유가 없다"라며 "제가 피감기관이 아니다. 저는 감사위원인데 감사위원의 발언을 트집 삼아서 피감기관 감사를 파행으로 끌고 가고 있다"라고 주장했다. 이어 문제의 발언이 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 민주당 의원들의 발언에 대한 "반발감에 나온 발언"이라고 재차 강조하며 "괜한 문제를 잡아 국회를 정상적으로 작동하지 못하게 하는 것은 국회가 정권과 청와대의 시녀가 되는 것"이라고 비난했다.