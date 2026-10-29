김상욱 "불필요한 사업 취소해도 재정 구멍, 시민들이 알아야"

큰사진보기 ▲29일 울산시청 상황실에서 김상욱 울산시장 주재로 시 간부 공무원들이 참석한 가운데 11월 월간업무계획 보고 회의가 열린 가운데 김 시장이 발언하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 29일 시청 상황실에서 시 간부 공무원들과 각 구군 부구청장이 참석한 가운데 열린 월간업무계획 보고 회의에서 시 재정의 어려움을 호소하며 시민들의 이해를 당부했다.김 시장은 공보관실 보고를 받은 후 "울산시 재정이 없다"라며 "강동권 농소 도로에 2500억의 사업비가 증액되고, 조정 교부율 증대로 약 천 억 가까운 재원이 구로 이관이 되고, 거기다 복지예산이 올해보다 약 2500억이 증액되며, 1호선 트램 공사도 시작된다"라고 말했다.이어 "이런 부분들 때문에 기존에 불필요한 사업들을 많이 취소시키고 재정 효율화를 위한 노력을 했음에도 불구하고 시 재정이 구멍이 났다"면서 "조심스럽지만 내년 상반기에 일부 지방채 발행을 검토할 수밖에 없는 상황까지 가 있다"라고 밝혔다.그러면서 "각 구청의 부구청장님들 와 계신데, 시 재정이 이런 상황이라는 걸 참고해 주시면 좋겠다"라고 덧붙였다.특히 김 시장은 "(전임 시장이 추진해) 5000억 원으로 되어 있지만 사실은 7500억이 들어갈 뻔한 오페라하우스 사업도 취소시키고 공중내수길 400억 원, 수상정원 400억 원도 다 취소시키고 장성포 트램도 취소시켰다"라며 "그런데도 불구하고, 시 재정이 펑크가 난다"라고 밝혔다또 "고령화 사회로 접어들기 때문에 딴 걸 안하더라도 복지예산이 매년 천문학적으로 증가할 수밖에는 없는 상황"이라며 "불가피하게 내년 초에 지방채 발행을 검토할 수밖에 없는 입장인데 이런 시 재정 상황도 각 구에서 이해해 주시고 시민들이 오해가 없도록 당부한다"라고 말했다.김 시장은 "이 때문에 제 공약을 다 포기했다"면서 "울산시가 건강해지는 것이 먼저이기 때문에 공약하려고 억지로 뭘 하겠다는 거 하나도 없다"라며 "이 부분에 대해 시민들께서 오해하지 않으시도록 알려드리는 것도 필요하다"고 거듭 강조했다.앞서 김 시장이 밝힌 조정교부율(시에서 자치구로 배분하는 예산)과 관련 김 시장은 "내년 조정 교부율을 (20%에서) 24%로 상향하는 것을 시의회와 협의해서 진행하고 있다"면서 "기존에는 구 재정이 매우 취약했기 때문에 시에서 선별적으로 구 재정을 돕고 사실상 구의 업무를 시가 지휘하는 형태가 되어 있었지만, 이제 시 재정을 허물어서 구로 넘기면서 구 재정을 구 스스로 하게 하는 본질적 변화"라고 밝혔다.이어 "그러다 보니 예전에는 구가 무조건 시로 미루려고 했던 일들이 있는데 그런 것들도 이제는 구가 해야 한다"라며 "돈이 가는만큼 책임도 같이 간다는 부분들을 시민들과 여러 이익단체들도 이해를 한다"고 밝혔다.한편 이날 울산시민연대는 전임 시장 추진 사업과 관련해 논평을 내고 "(태화강 울산교 위에 만든)세계음식문화관 예산낭비 우려가 결국 현실화됐다"면서 "수요조사·타당성·안전성 검토 없이 전임시장의 지시로 26억 5000만 원을 들여 진행한 세계음식문화관이 개장 8개월 만에 사업실패로 드러났다"라고 밝혔다.울산시민연대는 "입점업체 7곳 중 6개 업체가 영업허가 취소를 신청했으며, 울산시는 매년 운영비 6억 4000만 원 등이 들어가는 해당 사업시설의 철거까지 염두에 둔 개선방안을 모색하기로 했다"라고 덧붙였다.이어 "목적이 좋다하여 사업의 타당성과 지속가능성을 검토하지 않아도 되는 면죄부가 될 수는 없다"면서 "무엇보다 20억 원이 넘는 사업임에도 불구하고 법에서 규정한 공유재산 관리계획 수립 및 지방의회 의결 절차도 거치지 않는 등 행정기관의 위법 논란도 아직 남아있어 절차 누락이 정당했는지 명확히 규명해야 한다"라고 촉구했다.또한 "스카이워크 경관훼손 및 타당성 문제, 수소트램 계약체결 및 차량기지 이전 문제, 장생포 트램, 국제정원박람회 추진미비 및 연계시설 미흡 문제 그리고 세계음식문화관 실효성 문제 등 민선 8기의 무리하고 실효성 없는 사업추진으로 인한 예산낭비 금액이 얼마인지 가늠조차 어렵다"라며 "독단적 행정과 문제제기에 귀를 닫는 행정의 대가를 막대한 세금으로 치르고 있다"라고 지적했다.