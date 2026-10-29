"행정감사, 노동자 의견 반영해야" 부산시의회에 전달

큰사진보기 ▲민주노총 부산본부 · 부산시의회 더불어민주당 의원단 면담 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

전국민주노동조합총연맹(이하 민주노총) 부산본부가 부산시의회 더불어민주당 의원단과 면담하고, 노동현장의 요구가 담긴 행정사무감사와 2027년 예산안 심사가 되기를 촉구했다. 면담은 양측 대표자 인사말에 이어 요구안 설명과 질의응답 순으로 진행됐다.부산본부는 정부의 공공부문 도급노동자 보호지침에 따라 부산시가 노동자의 임금·고용·안전을 보장하는 데 적극적인 역할을 할 것을 촉구했다. 구체적으로 ▲생활폐기물 수집·운반 노동자의 적정임금과 안전인력 확보 ▲태종대 다누비열차 운영 이관에 따른 고용승계 보장 ▲부산도시철도운영서비스의 인건비 원가설계 개선과 인력 충원 등을 요구했다.또한 일·가정양립을 위한 대체인력과 시민안전을 위한 필수인력을 확충하고, 부산시가 정원·예산 확보와 총인건비 제약 해소에 나설 것을 요구했다. 생활임금은 시·구·군 동일 적용과 도급·하청 노동자로의 적용 확대, 임금 산입범위와 위원회의 민주적 운영 개선을 촉구했다.공공의료 분야에서는 부산의료원의 진료·인력·재정 상황을 함께 고려한 정상화대책과 적기 재정지원을 요구했다. 침례병원 공공병원화는 주요 쟁점의 보완과 중앙정부 협의 전략을 구체화하고, 지역사회가 함께 추진동력을 모을 협력체계를 마련할 것을 제안했다.산업단지 분야에서는 새벽·심야·교대시간에 맞춘 대중교통과 철도역 연계 통근버스 개선, 동부산 작업복 공동세탁소의 조속한 설치·운영을 요구했다. 작은사업장 노동자를 위한 공동휴게실·식사 지원과 공동안전관리자 확대, 노동자·노조가 참여하는 안전보건 협력체계와 노동안전보건센터 설립도 촉구했다.교육 분야에서는 교육재정 축소를 막고 과밀지역의 학급·교원을 확보하는 한편, 사립유치원 무상교육 지원이 실제 학부모 부담 경감으로 이어지는지 점검할 것을 요구했다. 교육복지사 결원을 정규인력으로 충원하고, 급식실 끼임·절단 사고 재발을 막기 위한 위험기계 안전장치 설치와 교육청의 사고 대응 책임도 강조했다.김재남 본부장은 시장이 바뀌어도 행정조직과 업무체계는 이어지는 만큼, 실·국·과가 제출한 사업계획을 정책의 당사자인 노동자의 의견으로 점검하고 개선하는 과정이 필요하다고 강조했다. 시의회가 노동조합과 지속적으로 소통하며 행정의 문제를 바로잡는 데 앞장서 달라고 당부했다.민주당 의원단은 현장의 의견을 적극적으로 듣는 것이 의원들의 역할이라며, 한 번에 많은 것을 바꾸기는 어렵더라도 전달 받은 요구를 반영해 행정사무감사와 예산안 심사를 준비하겠다고 답했다. 양측은 앞으로도 자주 소통하며 현장의 요구를 의정활동으로 연결해 나가기로 했다.