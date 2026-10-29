강신철 국방장관, 북한 미사일 발사에 "한반도와 역내 안보 위협"

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 29일 필리핀에서 열린 제13차 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus)에서 발표하고 있다. 2026.10.29 ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

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강신철 국방부 장관이 29일 필리핀에서 열린 아세안 확대 국방장관회의에서 북한의 탄도미사일 발사를 강하게 비판했다. 강 장관은 북한이 회의가 진행되는 도중에도 미사일을 발사하고 있다며 한반도와 역내 안보에 대한 위협을 중단할 것을 촉구했다.강 장관은 이날 제13차 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus) 본회의 연설에서 "오늘 바로 이 시간에도 북한은 미사일을 다수 발사하며 한반도와 역내 안보를 위협하고 있다"고 밝혔다.강 장관의 발언은 북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발을 발사한 직후 나왔다. 북한의 무력시위가 진행되는 상황에서 국제 다자안보회의에 참석한 각국 국방장관들에게 북한의 군사적 위협을 직접 알린 것이다.합동참모본부에 따르면 우리 군은 이날 낮 12시 30분께 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 10여 발을 포착했다. 군 당국은 미사일의 구체적인 제원과 비행거리 등을 정밀 분석하고 있다.합참은 북한의 추가 발사 가능성에 대비해 감시와 경계를 강화하는 한편, 한미일 3국이 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 대비태세를 유지하고 있다고 밝혔다.북한이 탄도미사일을 발사한 것은 지난 12일 이후 17일 만이다. 당시 북한은 평양 일대에서 탄도미사일을 발사했으며, 일부 미사일은 900㎞ 이상 비행한 것으로 파악됐다.강 장관은 이날 연설에서 지난 9월 비무장지대(DMZ)에서 발생한 북한군 지뢰 폭발 사건도 언급했다. 그는 군사분계선(MDL) 남쪽에서 임무를 수행하던 우리 장병들이 북한이 설치한 지뢰로 중상을 입은 사건을 "명백한 정전협정 위반이자 도발 행위"라고 규정했다.그러면서 남북 사이에 군사적 긴장을 관리할 소통 수단이 사라진 현실을 우려했다. 강 장관은 "서로 묻고 확인할 통로조차 없다"며 "대화는 위기를 막는 최소한의 안전장치"라고 강조했다.강 장관은 정부가 지난해와 올해 두 차례 남북 군사당국 회담을 제안했지만 북한이 응하지 않고 있다는 사실도 설명했다. 북한의 군사적 위협을 비판하면서도 우발적인 충돌을 막기 위한 대화의 필요성을 강조한 것이다.국방부는 지난 23일 북한에 군사분계선의 정확한 위치를 상호 확인하고 군 통신선 복원과 접경지역 충돌 방지 방안을 논의하기 위한 군사회담을 제안했다. 그러나 북한은 별다른 반응을 보이지 않은 채 엿새 만에 탄도미사일을 발사했다.이날 강 장관은 북한과 러시아의 군사협력이 북한의 핵·미사일 능력 고도화에 영향을 미치고 있다는 점도 지적했다. 이어 한미동맹을 바탕으로 확고한 연합방위태세를 유지하는 동시에 아세안 국가들과 안보협력을 강화하겠다는 입장을 밝혔다.강 장관이 취임 후 처음 참석한 이번 아세안 확대 국방장관회의에는 미국과 중국, 일본, 러시아 등 역내 주요국 국방장관과 고위급 인사들이 참석했다.