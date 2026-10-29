이런 공연이 무료? 서산 사람들은 좋겠네

"좋은 연주자들이 모여 있고 공연에 대한 의욕이 충분하더라도, 실제로 무대를 마련하기까지는 예산이나 제작 여건 등 여러 가지 어려움이 따릅니다."

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"지역에서 활동하는 연주단체라고 해서 음악적인 수준이나 예술적 완성도까지 지역에 한정되어서는 안 되기 때문입니다."

큰사진보기 ▲2024년 11월 9일 이희경 지휘자를 중심으로 충남 서산시 문화회관 대공연장에서 열린 '더블에스 솔리스트 앙상블 제12회 정기연주회' 공연 모습. ⓒ 이희경 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 7월 22일 충남 서산 서남초등학교 강당에서 열린 '우리 교실 속 동물 음악회 ? 생상스와 함께' 공연 모습. 이번 공연은 충남문화관광재단 지원사업으로 진행됐다. ⓒ 이희경 관련사진보기

큰사진보기 ▲'꽃들에게 희망을' 공연 포스터 ⓒ 이희경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

지역에서 전문 클래식 공연을 꾸준히 이어가는 일은 생각보다 쉽지 않다. 연주자들이 모이고 공연에 대한 의욕이 충분하더라도 예산과 제작 여건 등 현실적인 문제를 넘어야 하기 때문이다.충남 서산에서 활동하는 더블에스 솔리스트 앙상블의 대표 이희경 지휘자도 이러한 어려움을 이야기했다. 29일 전화 인터뷰에서 이 지휘자는 지역에서 전문 클래식 연주단체를 운영하며 겪는 현실적인 어려움과 공연을 지속하기 위한 고민을 털어놨다.공연 한 번을 준비하기 위해 적지 않은 시간과 노력이 필요하지만, 지역에서 활동한다는 이유로 공연의 완성도를 낮출 수는 없다는 것이 그의 생각이다.이 같은 고민 속에서 더블에스 솔리스트 앙상블은 기존 클래식 연주회의 형식을 벗어난 새로운 무대를 준비하고 있다. 오는 11월 1일 오후 5시 서산시 문화회관 대공연장에서 선보이는 기획공연 '꽃들에게 희망을'이다.이번 공연은 비발디의 바이올린 협주곡 '사계' 전곡에 그림자극을 결합한 무대로, 음악과 공연예술이 서로 다른 방식으로 하나의 이야기를 풀어낸다.더블에스 솔리스트 앙상블은 2012년 창단해 서산을 기반으로 활동해 온 전문 실내악 연주단체다. 지역에서 클래식 음악을 알리고 시민들과 만나는 무대를 이어왔지만, 단체를 지속적으로 운영하는 과정에는 여러 현실적인 어려움이 따른다.이희경 지휘자는 단순히 공연 횟수를 늘리는 것만으로는 지역 예술단체의 발전을 이야기하기 어렵다고 봤다.그는 "더블에스 솔리스트 앙상블을 운영하면서 단순히 공연 횟수를 늘리는 것보다는 관객들에게 어떤 음악을 들려드릴 것인지, 우리 단체만의 색깔을 어떻게 만들어 갈 것인지를 늘 고민하고 있다"고 말했다.지역 공연예술의 발전을 위해서는 일회성 무대에 그치지 않고 새로운 작품을 개발하고 발전시킬 수 있는 환경이 필요하다는 생각이다.이 지휘자는 "지역 예술단체들이 안정적으로 창작하고 공연할 수 있는 기회가 더욱 확대되었으면 한다"며 "지속적으로 작품을 개발하고 발전시킬 수 있는 환경이 마련된다면 지역의 공연예술 수준도 한층 높아질 것"이라고 강조했다.이어 "지역 예술인들이 꾸준히 활동할 수 있어야 시민들도 수준 높은 공연을 가까이에서, 더 자주 만날 수 있지 않겠느냐"고 덧붙였다.이번 공연은 이러한 고민에서 출발한 새로운 시도 가운데 하나다.비발디의 '사계'는 클래식에 익숙하지 않은 사람들에게도 비교적 친숙한 작품이다. 그러나 이번 무대에서는 음악을 듣는 것에 그치지 않고 빛과 그림자가 만들어 내는 이야기를 함께 감상할 수 있도록 구성했다.이 지휘자는 "클래식 음악이 주는 감동은 크지만, 평소 클래식을 자주 접하지 않는 분들에게는 다소 어렵고 낯설게 느껴질 수 있다고 생각한다"고 말했다.특히 어린이들에게는 눈으로 이야기를 따라가는 경험이 클래식을 친근하게 만나는 계기가 될 수 있다고 봤다. 음악적 해석에도 변화를 시도한다.이 지휘자는 비발디 '사계' 중 '겨울' 2악장을 예로 들며, 일반적으로 서정적이고 여유로운 분위기로 연주되는 이 악장에 템포 변화를 주어 좀 더 생동감 있게 표현할 계획이라고 설명했다.독주자의 개성과 즉흥적인 장식, 표현을 더해 익숙한 작품에서도 새로운 느낌을 전하겠다는 것이다. 그는 "그림자극으로는 이야기를 따라가는 즐거움을, 음악적으로는 익숙한 '사계'의 새로운 매력을 발견할 수 있는 공연이 되었으면 한다"고 말했다.그림자극을 맡은 극단 '영'과의 인연도 이번 공연의 배경 가운데 하나다.이 지휘자는 과거 태안에서 극단 '영'의 공연을 관람한 뒤, 그림자극이 지닌 독특한 표현 방식에 깊은 인상을 받았다고 한다. 언젠가 함께 공연해 보고 싶다는 생각을 품고 있던 중 이번 공연의 기획과 연출을 맡은 (사) 한국음악협회 서산시지부 이진석 지부장을 통해 협업이 성사됐다.서로 다른 예술 장르를 하나의 무대로 구현하는 과정에는 고민도 있었다. 클래식 연주가 중심인 일반 공연과 달리 음악의 흐름뿐 아니라 그림자극의 장면 전환과 움직임까지 고려해야 했기 때문이다.이 지휘자는 "음악이 단순히 극의 배경이 되거나, 반대로 그림자극이 음악을 설명하는 데 그치지 않도록 각각의 매력을 충분히 살리는 데 중점을 두었다"고 설명했다.공연의 바탕이 되는 '꽃들에게 희망을'은 애벌레가 나비로 성장하며 자신만의 길을 찾아가는 이야기다. 봄부터 겨울까지 자연의 변화를 담은 비발디의 '사계'와 애벌레의 성장 이야기를 연결해 변화와 희망이라는 공통된 주제를 표현한다.이 지휘자는 이번 공연이 클래식에 익숙하지 않은 시민들에게도 편안한 경험이 되기를 바라고 있다.그는 "클래식은 반드시 음악에 대한 전문적인 지식이 있어야만 감상할 수 있는 것은 아니라고 생각한다"며 "음악을 들으며 아름답다고 느끼고, 때로는 즐겁고 또 때로는 마음이 뭉클해진다면 그것만으로도 충분하지 않을까"라고 말했다.어린이들에게는 새로운 꿈을 키우는 계기가 되고 어른들에게는 바쁜 일상에서 자신을 돌아보는 시간이 되었으면 한다는 바람도 전했다.2012년 창단 이후 활동을 이어온 더블에스 솔리스트 앙상블의 이번 공연은 지역 예술단체가 기존의 연주 형식에서 벗어나 새로운 표현 방식을 모색한다는 점에서 의미가 있다. 동시에 지역 예술인들이 지속적으로 창작하고 공연할 수 있는 환경이 왜 필요한지를 생각하게 한다.한편 기획공연 '꽃들에게 희망을'은 오는 11월 1일 일요일 오후 5시 서산시 문화회관 대공연장에서 열린다. 전석 무료이며 관람 연령에 제한은 없다.지정좌석권은 공연 시작 1시간 전인 오후 4시부터 현장에서 1인당 최대 4매까지 배부한다.