용인 반도체 상생협의 난항... 박관열 광주시장 "유감"

큰사진보기 ▲광주시는 지난 28일 열린 '용인반도체 산단 용수공급 지역상생협의체' 제2차 회의가 국토교통부와 기후에너지환경부의 소극적인 태도로 사실상 결렬됐다고 29일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주시는 지난 28일 열린 '용인반도체 산단 용수공급 지역상생협의체' 제2차 회의가 국토교통부와 기후에너지환경부의 소극적인 태도로 사실상 결렬됐다고 29일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

용인 반도체 국가산업단지 용수공급을 둘러싼 광주시와 정부 간 상생협의가 난항을 겪고 있다. 광주시가 요구한 3만 호 규모 스마트도시와 국가산업단지 조성에 대해 정부 부처가 기존 규제 원칙을 유지하면서 양측의 입장차가 좁혀지지 않고 있다.광주시는 지난 28일 열린 '용인반도체 산단 용수공급 지역상생협의체' 제2차 회의가 국토교통부와 기후에너지환경부의 소극적인 태도로 사실상 결렬됐다고 29일 밝혔다.이번 회의는 광주시가 제출한 지역상생 방안의 검토 결과와 관계기관별 지원 대책을 논의하기 위해 마련됐으나 구체적인 합의에 이르지 못했다.광주시의 핵심 요구는 3만 호 규모 스마트도시와 국가산업단지 조성이다. 시는 두 사업이 소규모 공장과 창고, 주거지역이 혼재한 난개발 문제를 개선하고, 개별 정화조 등에서 발생하는 상수원 오염 문제를 해결할 수 있는 대안이라는 입장이다.반면 광주시에 따르면 국토교통부와 기후에너지환경부는 기존 제도의 취지와 원칙을 고수하면서 해당 요구에 신중한 태도를 보이고 있다.광주시는 지난 50년간 수도권 상수원 보호와 자연보전권역 등 중첩 규제로 지역 발전이 제약받아 왔다고 주장했다.특히 기업의 공장 확장 제한과 관외 이전, 청년인구 유출 등이 이어지는 상황에서 용인 반도체 국가산단에 필요한 용수를 공급하면서도 정작 광주시는 첨단산업 투자와 일자리 창출 기회에서 소외돼서는 안 된다는 입장이다.협의가 난항을 겪으면서 지역사회 반발도 이어지고 있다. 29일에는 범시민연대를 중심으로 광주시의 요구사항 반영을 촉구하는 궐기대회가 열렸다.박관열 광주시장은 "광주시가 깊이 고심해 제출한 건의사항에 대해 원론적 입장만 고수하고 검토하지 않는다면 지역상생협의체는 존재 의미가 없다"며 국토교통부와 기후에너지환경부에 강한 유감을 표명했다.이어 "광주시민들이 수도권 상수원 보호를 위해 얼마나 희생해 왔는지, 불합리한 중첩규제로 야기된 삶의 불편을 얼마나 감내해 왔는지 정부는 반드시 알고, 고민하고, 행동해야 한다"고 강조했다.광주시는 3만 호 스마트도시와 국가산단 조성 요구를 유지하겠다는 방침이다. 제3차 지역상생협의체 회의는 약 2주 뒤 개최될 예정이다. 관계기관들은 광주시가 제시한 두 가지 상생방안을 다시 검토하고 논의하기로 했다.