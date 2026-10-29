메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.10.29 17:10최종 업데이트 26.10.29 17:10

용인 반도체 상생협의 난항... 박관열 광주시장 "유감"

광주시 요구한 3만 호 스마트도시·국가산단 조성 놓고 정부와 입장차... 2주 뒤 3차 회의 예정

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
광주시는 지난 28일 열린 '용인반도체 산단 용수공급 지역상생협의체' 제2차 회의가 국토교통부와 기후에너지환경부의 소극적인 태도로 사실상 결렬됐다고 29일 밝혔다.
광주시는 지난 28일 열린 '용인반도체 산단 용수공급 지역상생협의체' 제2차 회의가 국토교통부와 기후에너지환경부의 소극적인 태도로 사실상 결렬됐다고 29일 밝혔다. ⓒ 광주시

용인 반도체 국가산업단지 용수공급을 둘러싼 광주시와 정부 간 상생협의가 난항을 겪고 있다. 광주시가 요구한 3만 호 규모 스마트도시와 국가산업단지 조성에 대해 정부 부처가 기존 규제 원칙을 유지하면서 양측의 입장차가 좁혀지지 않고 있다.

광주시는 지난 28일 열린 '용인반도체 산단 용수공급 지역상생협의체' 제2차 회의가 국토교통부와 기후에너지환경부의 소극적인 태도로 사실상 결렬됐다고 29일 밝혔다.

이번 회의는 광주시가 제출한 지역상생 방안의 검토 결과와 관계기관별 지원 대책을 논의하기 위해 마련됐으나 구체적인 합의에 이르지 못했다.

AD
광주시의 핵심 요구는 3만 호 규모 스마트도시와 국가산업단지 조성이다. 시는 두 사업이 소규모 공장과 창고, 주거지역이 혼재한 난개발 문제를 개선하고, 개별 정화조 등에서 발생하는 상수원 오염 문제를 해결할 수 있는 대안이라는 입장이다.

반면 광주시에 따르면 국토교통부와 기후에너지환경부는 기존 제도의 취지와 원칙을 고수하면서 해당 요구에 신중한 태도를 보이고 있다.

광주시는 지난 50년간 수도권 상수원 보호와 자연보전권역 등 중첩 규제로 지역 발전이 제약받아 왔다고 주장했다.

특히 기업의 공장 확장 제한과 관외 이전, 청년인구 유출 등이 이어지는 상황에서 용인 반도체 국가산단에 필요한 용수를 공급하면서도 정작 광주시는 첨단산업 투자와 일자리 창출 기회에서 소외돼서는 안 된다는 입장이다.

협의가 난항을 겪으면서 지역사회 반발도 이어지고 있다. 29일에는 범시민연대를 중심으로 광주시의 요구사항 반영을 촉구하는 궐기대회가 열렸다.

박관열 광주시장은 "광주시가 깊이 고심해 제출한 건의사항에 대해 원론적 입장만 고수하고 검토하지 않는다면 지역상생협의체는 존재 의미가 없다"며 국토교통부와 기후에너지환경부에 강한 유감을 표명했다.

이어 "광주시민들이 수도권 상수원 보호를 위해 얼마나 희생해 왔는지, 불합리한 중첩규제로 야기된 삶의 불편을 얼마나 감내해 왔는지 정부는 반드시 알고, 고민하고, 행동해야 한다"고 강조했다.

광주시는 3만 호 스마트도시와 국가산단 조성 요구를 유지하겠다는 방침이다. 제3차 지역상생협의체 회의는 약 2주 뒤 개최될 예정이다. 관계기관들은 광주시가 제시한 두 가지 상생방안을 다시 검토하고 논의하기로 했다.

광주시는 지난 28일 열린 '용인반도체 산단 용수공급 지역상생협의체' 제2차 회의가 국토교통부와 기후에너지환경부의 소극적인 태도로 사실상 결렬됐다고 29일 밝혔다.
광주시는 지난 28일 열린 '용인반도체 산단 용수공급 지역상생협의체' 제2차 회의가 국토교통부와 기후에너지환경부의 소극적인 태도로 사실상 결렬됐다고 29일 밝혔다. ⓒ 광주시



#광주시#반도체#박관열

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사이상일 용인시장, 네덜란드 ASML 본사 방문... 반도체 협력 확대 논의


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기