10월의 마지막에 만난 그 옛날 뚝섬

큰사진보기 ▲박옥수 사진전 포스터우리보다 먼저 살았던 뚝섬, 1960s~70S ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲박옥수 사진 '첨벙첨벙'1968년 뚝섬 한강으로 뛰어드는 아이들 ⓒ 서광식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박옥수 사진 '겨울 한강을 건너는 나룻배'1971년 얼음이 떠다니는 한강을 오가던 나룻배와 그 승객들. ⓒ 서광식 관련사진보기

"우리보다 먼저 살았던 성수.

그리고 우리가 잠시 살아가고 있는 서울.

그 사이에 박옥수의 사진이 있다."



-Brandon Han

큰사진보기 ▲박옥수 사진전사진전에는 뚝섬 외에 서울 곳곳의 모습을 찍은 사진들도 모아놓았다. ⓒ 서광식 관련사진보기

아주 먼 기억의 저편에서 걸어온 한 장면. 예닐곱 쯤 됐을까. 삼촌들과 물놀이를 갔다. 강 위에 사람들이 바글바글했다. 나는 보트 위에서 걸터앉아 있었던가. 잡아준다, 걱정말고 뛰어내리라,는 소리에 물로 뛰어들었다.호언장담이 무색하게 삼촌들은 나를 놓쳤고 나는 그대로 물속으로 가라앉았다. 조금 뒤 떠올랐으나 다시 물속으로 꼬르륵. 이를 몇 차례나 반복했다. 어린 나이였지만 죽는 줄 알았다. 그날 이후 내게 물은 무서운 것으로 각인됐다. 그곳이 60년대 말 한강 뚝섬이었다.내 기억의 뚝섬은 거기서 끝난다. 그밖의 것은 없다. 60년 전. 뚝섬은 그렇게 잊혀졌다. 그러다 오늘 다시 그때의 뚝섬을 다시 만났다. 사진작가 박옥수의 사진을 통해서다. 작가의 카메라에 담긴 벌거숭이들이 꼭 그 시절 내 모습 같았다.박옥수 사진전 <우리보다 먼저 살았던 뚝섬, 1960s~70s>(성동구 왕십리로63 언더스탠드 아베뉴 갤러리 우아)은 50, 60년 전 뚝섬과 그곳에서 살았던 사람들의 삶을 가감없이 보여주고 있다. 오래된 사진 속에 당시 살고있는 사람들의 숨결이 생생히 느껴지는 듯하다.가을햇살을 등에 지고 들녘에서 추수하는 사람들, 뭉개구름 피어있는 한강에서 뱃놀이를 즐기는 남녀, 뚝섬 강가에 줄지어 손님을 기다리는 보트, 리어카에 잠든 동생을 태우고 흙길을 가는 소년의 뒷모습, 하루 일을 마치고 소가 끄는 마차를 타고 집으로 돌아가는 할아버지, 일나간 부모님 대신 어린 동생을 등에 업고 강가에 나온 소녀들, 뚝섬과 강건너 봉은사를 오가던 나룻배와 승객들, 또.사진 전체를 옮기지 못하는 것이 안타깝지만, 지금의 뚝섬만을 알고 있는 젊은 세대들이라면 '이곳이 과연 뚝섬일까' 생각할 정도로 전혀 낯선 풍경들이 펼쳐진다. 그러나 그 풍경들은 단순한 과거의 기록이 아니라 지난날 이 땅에 살았던 사람들의 일상과 그 안의 따뜻한 숨결을 복원하고 있는 듯 보였다.전시 팜플릿을 보니 작가 박옥수는 1949년생이다. 이번 전시된 사진을 찍은 때를 보니 20대 초반에서 중후반에 걸쳐있다. 아주 젊을 때다. 사진작가로의 이름을 얻기 전이다. 작가는 과연 젊은 시절 뚝섬에서 무엇을 담으려 했을까. 지금 이곳에서 뚝섬의 과거를 돌아보는 이유는 또 어디에 있을까.이번 전시를 연 기획자이자 작가의 딸이기도 한 박진희씨는 "풍경은 알아볼 수 없을 만큼 달라졌지만 사진 속 사람들이 서있던 땅과 우리가 지금 서있는 땅은 이어져있다. 사진 속 사람들이 걸었던 곳을 지금의 우리가 걷고, 그들의 일상이 있었던 자리에서 우리의 일상이 계속되고 있다"면서 "지금의 성수를 만든 시간과 우리보다 먼저 이곳에서 삶을 이어갔던 사람들을 만나는 전시"라고 강조했다.사실 나는 사진을 잘 모른다. 그러니 좋은 사진과 그렇지 않은 사진의 구분도 쉽지 않다. 다만 느껴지는 바대로 보는데 가슴에 어떤 끌림이 있거나 울림을 주는 작품이 좋은 작품이 아닐까 하는 생각을 가지고 있을 뿐.박옥수 작가의 사진을 오래 들여다 보았다. 사진을 잘 모르는 사람으로서 오래 들여다 보는 것 이외에 사진을 잘 감상하는 방법을 알지 못하기 때문이다. 그렇게 오래 들여다보자니 사진이 말을 걸어오는 듯했다.사진을 잘 모르는 사람으로서 전시된 사진들을 보면서 느낀 점. 첫째, 작가는 설명하지 않고 보여주고 있다. 시에서도 구구절절 설명은 금기이지만 좋은 사진도 그렇구나 하는 깨달음. 둘째, 늘 사람이 중심에 있다. 어떤 사진에서도 사람이 빠지지 않는다. 빠지지 않을 뿐아니라 사람이 없으면 사진이 안 된다.세월이 흐르고 흘러 지금, 2026년 성수동은 또 한번 변화를 마주한다. 오래된 공장들이 떠난 자리에 창고형 카페, 베이커리, 식당 들과 복합문화공간이 들어서면서 젊은이와 관광객 들을 끌어모으고 있다. 서울숲과 뚝섬한강공원은 시민들의 휴식처가 되고 있다.29일 쌀쌀한 날씨에도 많은 사람들이 서울숲과 성수동 핫플을 오간다. 박옥수 사진 전시는 11월 1일까지. 서울지하철 수인분당선 서울숲역 바로 옆 갤러리 우아에서 만날 수 있다.