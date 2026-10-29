남양주시, 예산 낭비·부당 행정 제보받는다

큰사진보기 ▲기 남양주시의회는 2026년 행정사무감사를 앞두고 오는 11월 2일부터 13일까지 12일간에 걸쳐 시민제보를 받는다고 29일 밝혔다. ⓒ 남양주시의회 관련사진보기

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경기 남양주시의회는 2026년 행정사무감사를 앞두고 오는 11월 2일부터 13일까지 12일간에 걸쳐 시민제보를 받는다고 29일 밝혔다.시의회는 시정 전반을 점검하기 위해 오는 11월 23일부터 12월 1일까지 남양주시 및 소속기관 등을 대상으로 행정사무감사를 실시할 계획으로, 이에 앞서 보다 내실 있는 감사를 추진하기 위해 시민들의 의견을 제보받는다.제보내용은 △남양주시정 전반에 관한 사항으로 위법·부당한 사례 △남양주시정 주요 시책과 사업에 대한 개선이 필요한 사항 △시비 보조금 부당 수령 및 주요 사업의 예산 낭비 사례 △기타 시민 생활에 불편을 주는 사항 등이며 제보된 사항은 소관 상임위원회로 이송되어 행정사무감사 자료로 활용될 예정이다.단 △재판 또는 수사 중인 사건과 관련된 사항 △익명 제보, 인신공격, 또는 허위비방 우려가 있는 사항 △개인 사생활 침해 및 재산·신변 등 사익에 관한 민원 사항, △다른 기관에서 감사하였거나 감사 중인 사항 등은 제외된다.제보방법은 남양주시의회 홈페이지 시민제보 게시판, 직접방문 및 우편으로 가능하며, 제보자의 신분은 비공개로 보호된다.김진희 의장은 "시민참여는 우리 시 행정의 투명성과 신뢰성을 높이는 원천"이라며 "이번 실시하는 행정사무감사가 시민이 체감하는 변화의 시작점이 될 수 있도록 시민 한 분 한 분의 귀중한 의견을 부탁드린다"고 말했다.