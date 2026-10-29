남양주시, 최초 국보 탄생... '봉선사 동종' 국보 지정 기념식 개최

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 28일 대한불교조계종 봉선사에서 ‘남양주 봉선사 동종’의 국보 지정을 기념하는 행사가 열렸다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 28일 대한불교조계종 봉선사에서 '남양주 봉선사 동종'의 국보 지정을 기념하는 행사가 열렸다고 밝혔다.이번 기념식은 지난 4월 23일 봉선사 동종이 국보로 승격된 것을 기념하고, 문화유산의 역사적 가치와 의미를 알리기 위해 마련됐다.행사에는 최현덕 남양주시장을 비롯해 허민 국가유산청장, 대한불교조계종 관계자, 경기도 및 시 관계자, 지역 주민 등이 참석해 남양주시 최초 국보 탄생의 의미를 함께 나눴다.기념식은 개회 선언을 시작으로 삼귀의례, 내빈 소개, 인사말, 축사 등의 순으로 진행됐다. 특히 허민 청장이 봉선사 주지 호산스님에게 국보 지정서를 전달하며 의미를 더했다.'남양주 봉선사 동종'은 1469년 조선 제8대 국왕 예종이 선왕인 세조의 명복을 빌기 위해 제작해 봉선사에 봉안한 동종이다. 1963년 보물로 지정된 이후 63년 만인 올해 4월 23일 국보로 승격되면서 남양주시 최초의 국보가 됐다.봉선사 동종은 조선 전기 왕실의 발원으로 제작된 대형 동종 가운데 최초 봉안된 장소에 현재까지 전해지는 유일한 사례다. 보존 상태가 양호하고 역사적·예술적 가치가 뛰어나 조선시대 동종 양식을 보여주는 대표적인 문화유산으로 평가받고 있다.최현덕 남양주시장은 "봉선사 동종의 국보 승격은 남양주의 역사·문화적 가치를 높이는 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 시민과 함께 문화유산의 역사적 의미를 나누고, 소중한 유산을 보존·전승하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.