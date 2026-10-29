이상일 용인시장, 네덜란드 ASML 본사 방문... 반도체 협력 확대 논의

큰사진보기 ▲이상일 용인특례시장이 세계 최대 반도체 장비업체인 네덜란드 ASML 본사를 방문해 반도체 산업 협력과 인재 양성 방안을 논의했다. 에인트호번의 첨단기술 혁신 캠퍼스도 찾아 용인에 유사한 산업 생태계를 구축하는 방안을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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이상일 용인특례시장이 세계 최대 반도체 장비업체인 네덜란드 ASML 본사를 방문해 반도체 산업 협력과 인재 양성 방안을 논의했다. 에인트호번의 첨단기술 혁신 캠퍼스도 찾아 용인에 유사한 산업 생태계를 구축하는 방안을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.용인시는 이 시장과 시 대표단이 지난 28일(현지시간) 네덜란드 벨트호벤시와 에인트호번시를 방문해 지방정부 및 반도체 기업 관계자들과 교류·협력 방안을 논의했다고 밝혔다.이 시장은 먼저 벨트호벤 시청에서 마르셀 델헤즈 시장과 만나 용인에서 추진 중인 삼성전자·SK하이닉스 반도체 투자사업을 소개했다.이 시장은 삼성전자와 SK하이닉스가 용인에 총 10개의 반도체 생산라인을 구축하는 대규모 투자사업을 추진하고 있다며, 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 반도체 생산 확대를 위해 ASML의 극자외선(EUV) 노광장비 공급이 중요하다고 강조했다.이어 용인시와 벨트호벤시 간 산업·기술 분야 교류 확대를 제안했다. 델헤즈 시장은 양 도시의 공통점을 언급하며 용인 방문 검토 등 협력 의사를 밝혔다.이 시장은 이날 ASML 본사에서 프레데릭 슈나이더-모누리 최고운영책임자(COO), 최한종 ASML코리아 대표이사 등과 만나 협력 방안을 논의했다.ASML은 반도체 초미세 공정에 사용되는 EUV 노광장비를 독점 생산하는 기업이다. 용인시와 ASML코리아는 2024년 12월 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 내 기술지원센터 설치를 위한 협약을 체결했다.협약에 따라 ASML코리아는 산업단지 내 7577㎡ 부지에 반도체 장비 기술지원과 유지·보수 등을 담당하는 센터를 설치할 계획이다. 용인시는 해당 시설에 약 800명이 근무할 것으로 예상하고 있다.슈나이더-모누리 COO는 "한국 반도체 생태계에서 중요한 역할을 하고 있는 용인시와의 협력 관계를 매우 중요하게 생각한다"며 지속적인 협력 의사를 밝혔다.이 시장은 ASML의 용인 투자에 감사를 표하고 기술지원센터 조성과 관련한 행정지원을 이어가겠다고 말했다.양측은 반도체 전문인력 확보 방안도 논의했다. 이 시장은 2027년 개교 예정인 용인반도체고등학교와 지역 대학 협력사업, 울산과학기술원(UNIST)의 반도체 소부장 기업 최고경영자 교육과정 등을 소개했다.이 시장은 에인트호번의 하이테크 캠퍼스도 방문해 광반도체 기술개발 지원기관인 포톤델타(PhotonDelta)의 엘코 브링크호프 최고경영자 등과 간담회를 가졌다.하이테크 캠퍼스 에인트호번은 300여 개 기업·연구기관·스타트업이 모여 있으며 약 1만3000명이 근무하는 첨단산업 집적지다.이 시장은 기업과 연구기관이 협업하는 운영 방식에 관심을 나타내며 용인에도 반도체와 인공지능(AI) 분야 기업들이 협력할 수 있는 혁신 캠퍼스를 조성하는 방안을 검토할 필요가 있다고 밝혔다.특히 시 주도의 혁신거점 조성과 첨단기술 기업에 대한 인센티브 제공 등을 검토할 수 있다는 의견을 제시했다.다만 용인형 혁신 캠퍼스는 이번 방문에서 제시된 구상 단계로, 구체적인 입지와 사업비, 추진 일정 등은 확정되지 않았다.용인시는 이번 방문을 계기로 네덜란드 지방정부 및 반도체 기업과의 협력 관계를 확대하고, 지역 반도체 산업 기반과 전문인력 양성을 강화해 나간다는 방침이다.