국정원 "북한, 김주애 '군 지도자 서사' 구축... 4개월째 사정 작업"

큰사진보기 ▲국감장 나온 이종석 국가정보원장이종석 국가정보원장이 29일 서울 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국가정보원에 대한 국정감사에 출석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 박수윤 권희원 기자 = 국가정보원은 29일 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 후계자 내정 단계를 더욱 공고히 하고 있으며, 핵 미사일 실무에 관여하는 듯한 모습을 연출하는 등 군 지도자로서의 서사를 강화하고 있다고 밝혔다.국정원은 이날 서울 국정원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국정감사에서 이같이 보고했다고 정보위 여야 간사인 더불어민주당 윤건영·국민의힘 유영하 의원이 브리핑에서 전했다.국정원은 "2022년 김주애가 첫 등장한 이후 공개 활동을 시계열로 분석한 결과 후계자 위상을 단계적으로 각인시키고 있다"며 "이는 주민 수용도를 점차 높이려는 전략으로 판단하고 있다"고 보고했다.또 "특히 군사 부분 활동이 60%에 달하고 군 행사에서만 기념 촬영하는 등 군 지도자 서사를 구축해나가는 모양새"라며 "핵미사일 분야에서는 실무에 관여하는 듯한 모습도 연출했다"고 밝혔다.아울러, '김주애가 본명이 맞는가'라는 질의에는 "김주애의 실명은 김주애가 맞는다"고 답했다고 윤 의원이 전했다.국정원은 북한의 기강 확립 문제와 관련, "김여정 노동당 총무부장, 최선희 외무상, 조용원 노동당 비서, 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장 등 '핵심 이너서클'의 확고한 친위 체제를 바탕으로 체제를 안정적으로 관리 중"이라고 보고했다.이어 "총정치국 대형 비리 사건을 계기로 시작된 군 부정부패 사정 작업을 당정 전체와 간부까지로 확대해 4개월째 지속하고 있다"며 "연말로 예정됐던 '선전 일꾼' 강습에 불을 댕기고, 3차 중대장 회의를 개최한 데 이어 당세포 비서대회 준비 동향도 포착돼 내부 기강 확립에 집중하는 것으로 추측된다"고 설명했다.또 조직 정비와 관련해선 "국익 외교 등 국가급 전략 정보에 대한 수요가 높아지면서 정보기관을 국가정보국·정찰정보총국 양대 축으로 재편했다"며 "국가정보국은 대외 정보 수집과 분석 기능으로 역할을 확대하고, 정찰정보총국은 역내 전략 정보로 업무를 확대하고 있다"고 보고했다.이밖에 국정원은 김 위원장의 건강에 대해 "건강은 최근 공개 활동시 기본 건강 수치가 정상 범위에서 관리되고 있고, 고지혈증이 있는 것으로 파악됐다"고 말했다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>