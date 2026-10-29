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정치

26.10.29 16:46최종 업데이트 26.10.29 16:46

국정원 "북한, 김주애 '군 지도자 서사' 구축... 4개월째 사정 작업"

정보위 국정감사... "북한 정보기관, 국가정보국·정찰정보총국으로 재편"

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국감장 나온 이종석 국가정보원장 이종석 국가정보원장이 29일 서울 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국가정보원에 대한 국정감사에 출석해 있다.
국감장 나온 이종석 국가정보원장이종석 국가정보원장이 29일 서울 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국가정보원에 대한 국정감사에 출석해 있다. ⓒ 남소연

(서울=연합뉴스) 박수윤 권희원 기자 = 국가정보원은 29일 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 후계자 내정 단계를 더욱 공고히 하고 있으며, 핵 미사일 실무에 관여하는 듯한 모습을 연출하는 등 군 지도자로서의 서사를 강화하고 있다고 밝혔다.

국정원은 이날 서울 국정원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국정감사에서 이같이 보고했다고 정보위 여야 간사인 더불어민주당 윤건영·국민의힘 유영하 의원이 브리핑에서 전했다.

국정원은 "2022년 김주애가 첫 등장한 이후 공개 활동을 시계열로 분석한 결과 후계자 위상을 단계적으로 각인시키고 있다"며 "이는 주민 수용도를 점차 높이려는 전략으로 판단하고 있다"고 보고했다.

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또 "특히 군사 부분 활동이 60%에 달하고 군 행사에서만 기념 촬영하는 등 군 지도자 서사를 구축해나가는 모양새"라며 "핵미사일 분야에서는 실무에 관여하는 듯한 모습도 연출했다"고 밝혔다.

아울러, '김주애가 본명이 맞는가'라는 질의에는 "김주애의 실명은 김주애가 맞는다"고 답했다고 윤 의원이 전했다.

국정원은 북한의 기강 확립 문제와 관련, "김여정 노동당 총무부장, 최선희 외무상, 조용원 노동당 비서, 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장 등 '핵심 이너서클'의 확고한 친위 체제를 바탕으로 체제를 안정적으로 관리 중"이라고 보고했다.

이어 "총정치국 대형 비리 사건을 계기로 시작된 군 부정부패 사정 작업을 당정 전체와 간부까지로 확대해 4개월째 지속하고 있다"며 "연말로 예정됐던 '선전 일꾼' 강습에 불을 댕기고, 3차 중대장 회의를 개최한 데 이어 당세포 비서대회 준비 동향도 포착돼 내부 기강 확립에 집중하는 것으로 추측된다"고 설명했다.

또 조직 정비와 관련해선 "국익 외교 등 국가급 전략 정보에 대한 수요가 높아지면서 정보기관을 국가정보국·정찰정보총국 양대 축으로 재편했다"며 "국가정보국은 대외 정보 수집과 분석 기능으로 역할을 확대하고, 정찰정보총국은 역내 전략 정보로 업무를 확대하고 있다"고 보고했다.

이밖에 국정원은 김 위원장의 건강에 대해 "건강은 최근 공개 활동시 기본 건강 수치가 정상 범위에서 관리되고 있고, 고지혈증이 있는 것으로 파악됐다"고 말했다.

<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

#국가정보원#국정감사#국회정보위#김주애

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