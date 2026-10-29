이강섭 의원 "K-푸드 클러스터 전면 검증해야"

큰사진보기 ▲경기 광주시가 곤지암 도축장 일원에 추진하는 '광주형 K-푸드 클러스터' 조성사업을 두고 기존 환경문제 해결과 사업 타당성 검증이 우선돼야 한다는 지적이 제기됐다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시가 곤지암 도축장 일원에 추진하는 '광주형 K-푸드 클러스터' 조성사업을 두고 기존 환경문제 해결과 사업 타당성 검증이 우선돼야 한다는 지적이 제기됐다.광주시의회 이강섭 의원(국민의힘·초월·곤지암·도척)은 자유발언을 통해 곤지암 도축장 주변의 오·폐수 유출 의혹과 악취 문제를 지적하며 박관열 광주시장의 공약사업인 K-푸드 클러스터 조성계획을 전면 검증할 것을 촉구했다.이 의원은 도축장 일원에서 수년간 하천과 제방도로 점유, 원인 불명의 오수관, 악취 등의 문제가 제기돼 왔다고 주장했다.특히 광주시 향토문화재 제2호인 백인대 접근 제한과 산책로 관리 부실, 하천으로 연결된 관로, 불법 건축물 의혹 등을 현장 사진과 함께 제시하며 관계기관의 합동조사를 요구했다.이 의원은 "수십 년간 제기된 환경문제조차 해결되지 않은 상황에서 새로운 개발계획부터 추진하는 것이 과연 올바른 행정인지 묻고 싶다"며 환경적 타당성과 공공성 검증이 선행돼야 한다고 강조했다.광주형 K-푸드 클러스터는 곤지암 도축장 부지 일원 약 4만3,190㎡에 지구단위계획을 수립하고 축산물 가공·유통·브랜드화 기능을 집적하는 구상이다.이 의원은 광주시의 소 사육 농가가 약 120곳, 사육 두수가 약 5000두이며 돼지 사육 농가는 없는 것으로 파악하고 있다며 사업이 지역 축산농가에 어떤 실질적인 혜택을 제공할 수 있는지 의문을 제기했다.또한 사업 추진 과정에서 특정 업체의 사업 확장을 지원하는 특혜가 발생하지 않도록 경제적 실익과 지역 농가 참여 기회, 주민에게 돌아갈 혜택을 객관적으로 검증해야 한다고 주장했다.이 의원은 광주시에 도축장 주변 오수 유출 의혹과 악취, 하천부지 내 무단시설 등에 대한 합동 현장조사를 요구했다. 위법 사항이 확인될 경우 법적 조치와 원상복구, 재발 방지 대책도 마련해야 한다고 강조했다.아울러 K-푸드 클러스터 사업의 환경·경제적 타당성과 공공성, 인허가 추진 현황, 최근 5년간 오·폐수 처리자료를 공개하고 주민 공청회를 통해 사업 방향을 결정해야 한다고 촉구했다.이 의원은 "민선 9기 공약이라는 이유만으로 사업의 타당성이 입증되는 것은 아니다"라며 "사업의 혜택은 누구에게 돌아가고, 환경적 부담은 누가 감당하며, 지역에는 무엇이 남는지 분명해야 한다"고 밝혔다.이어 "지역 발전을 위한 사업이라면 적극 돕겠지만, 주민과 상생하지 못하는 개발이 반복되어서는 안 된다"며 광주시의 책임 있는 대응을 요구했다.