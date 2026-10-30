[사진] 30년 만에 다시 만난 뒷부리장다리물떼새는 목욕 중

큰사진보기 ▲탐조를 진행하는 새내라 회원의 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲하구에서 만난 멸종위기종 큰고니 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하구에서 확인한 뒷부리장다리물떼새 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲목욕중인 뒷부리장다리물떼새 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲비행중인 민물도요떼 ⓒ 이경호 관련사진보기

10월 28일, 대전환경운동연합 탐조모임 새나래 회원 네 명은 서천으로 번개 탐조를 떠났다. 송림갯벌과 솔리천 하구, 금강하구둑을 서천과 군산 양쪽에서 살펴보고 수라갯벌까지 둘러보는 일정이었다. 여러 장소를 돌아보는 제법 빡빡한 탐조였다.검은머리물떼새와 저어새, 노랑부리저어새, 황새, 큰고니 등 다양한 멸종위기종이 10월의 끝자락에도 금강하구를 찾고 있었다. 여기에 기러기류와 여러 종류의 오리, 도요·물떼새들이 어우러져 가을 하구의 풍경을 채우고 있었다.이번 탐조에서 가장 반가웠던 순간은 금강하구에서 뒷부리장다리물떼새 다섯 개체를 다시 만난 일이었다. 새들을 마주하자마자 30년 전의 기억이 떠올랐다. 1996년, 서산에서 처음 만났던 새다.당시 큰고니 무리를 관찰하던 중이었다. 큰고니들이 서서히 이동하면서 그 뒤에 가려져 있던 새의 모습이 드러났다. 마치 무대의 커튼이 열리듯 모습을 드러낸 새는 당시 국내에서 보기 드문 희귀조였고, 바로 뒷부리장다리물떼새였다.그날의 기억은 지금도 선명하다. 이후 국내에서 몇 차례 더 관찰했지만, 자세히 관찰할 여유를 주지 않았다. 최근에는 좀처럼 만나지 못했다. 이런 특별한 희귀조를 오랜만에 금강하구에서 다시 마주하니 반가움이 남달랐다.화려한 색으로 눈길을 끄는 새는 아니다. 깨끗한 흰색 몸에 선명한 검은색 무늬가 대비를 이루고, 길고 가느다란 다리와 위쪽으로 휘어진 부리가 독특한 인상을 만든다. 단정하면서도 이국적인 모습은 볼 때마다 마음을 설레게 한다.이날 뒷부리장다리물떼새들은 목욕을 하고 깃털을 다듬고 있었다. 금강하구에서 편안한 오후를 보내고 있었다. 먼 거리를 이동하며 살아가는 새에게 이곳은 잠시 쉬어 가는 장소일 수도, 먹이를 찾는 공간일 수도 있다. 우리가 관찰한 다섯 개체가 어떤 이동 경로를 거쳐 이곳에 왔는지는 알 수 없지만, 적어도 금강하구에서 머무는 이 순간만큼은 편안한 공간으로 여기고 있음이 분명했다.뒷부리에 부리장다리물떼새의 가장 특징적인 신체 구조는 위쪽으로 휘어진 가늘고 긴 부리다. 부리는 독특한 외형을 만드는 장식이 아니다. 얕은 물이나 진흙바닥에서 부리를 좌우로 움직이며 작은 수서무척추동물 등을 찾는 데 이용된다.길고 가는 다리는 얕은 물을 걸어 다니며 먹이를 찾는 데 도움이 된다. 새의 부리 모양에는 오랜 시간 환경에 적응해 온 생존의 방식이 담겨 있다. 인간의 눈에는 낯설거나 특이해 보이는 형태도 그 생물이 살아가는 환경에서는 중요한 기능을 한다.이들이 살아가는 데 필요로 하는 환경은 얕은 수심과 먹이가 풍부한 진흙바닥, 쉴 수 있는 공간, 번식할 수 있는 안전한 장소가 함께 있어야 한다. 갯벌과 하구는 수많은 생물이 먹이를 찾고 휴식을 취하며 이동하는 과정에서 에너지를 보충하는 중요한 공간이다.뒷부리장다리물떼새는 우리나라에서 흔하게 관찰되는 새가 아니다. 그런데 놀랍게도 2018년 전북 군산 새만금 매립지에서 번식이 확인되기도 했다. 당시 성조와 함께 이동하는 새끼 네 개체가 관찰됐으며, 국내 최초 번식 기록으로 발표됐다.금강하구는 강과 바다가 만나는 생태적으로 중요한 공간이다. 그러나 하구둑이라는 거대한 인공구조물로 인해 자연스러운 물의 흐름과 퇴적 작용이 제약을 받고 있다. 하구에서는 물의 흐름과 퇴적 작용에 따라 얕은 물과 갯벌, 모래톱 등 다양한 서식 환경이 형성된다. 이러한 공간은 여러 물새에게 먹이터이자 휴식처가 된다. 하지만 현재 금강하구의 생태 환경은 과거와 같은 온전한 모습을 유지하기 어려운 상황이다.이런 상황에서도 뒷부리장다리물떼새뿐 아니라 저어새와 황새, 기러기류와 다양한 도요 물떼새가 함께 관찰되는 것은 현재의 금강 하구가 지닌 생태적 가치를 보여준다. 갯벌의 매립과 개발, 수질 악화, 수위와 퇴적 환경의 변화는 새들이 먹이를 찾고 쉬는 공간에 언제나 영향을 줄 수 있다. 현재 유지되는 생태적 환경을 지키는 일이 무엇보다 중요한 이유가 여기에 있다.금강하구에서 만난 다섯 개체는 목욕을 하고 깃털을 손질하며 오후를 보내고 있었다. 평범한 행동이 오히려 오래 기억에 남는다. 새에게는 그저 하루의 일상이었겠지만, 오랜만에 다시 만난 탐조인에게는 30년 가까이 이어진 기억을 되살리는 특별한 순간이었다. 새를 다시 만나는 기쁨은 그 새가 돌아올 수 있는 장소가 남아 있을 때 비로소 이어질 수 있다.