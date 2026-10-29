청와대 관저 설계도 요구한 국힘, 호통친 김준형 "절대로 내놓으면 안 돼"

▲윤용근 국민의힘 의원이 29일 오후 서울 여의도 국회 운영위원회에서 열린 대통령실·국가안보실·대통령경호처에 대한 국정감사에서 이재명 대통령 부부의 관저 이전이 지연되는 이유와 관련해 자료 제출을 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기