청와대 관저 설계도 요구한 국힘, 호통친 김준형 "절대로 내놓으면 안 돼"

국민의힘이 국정감사를 빌미로 청와대 관저 설계도를 요구하고 나섰다. 대통령 부부 증인 신청에 이은 무리수를 보다 못한 김준형 조국혁신당 의원은 청와대 참모진에게 "절대로, 절대로 설계도를 내놓으면 안 된다"고 당부했다.
29일 열린 대통령비서실·국가안보실·대통령경호처 대상 국회 운영위원회 국정감사 당일, 국민의힘 의원들은 초반부터 청와대가 부실한 자료 제출로 국감을 방해하고 있다며 어깃장을 놨다.
특히 윤용근 의원은 대통령 부부의 관저 이전이 늦어져 아직 한남동 관저를 사용 중인 것을 두고 "왜 늦어졌는지, 공사비가 얼마나 늘었는지, 누가 엘리베이터 추가 공사를 요구했는지 확인할 핵심자료가 제대로 제출되지 않고 있다"며 관저 이전 일정, 지연사유, 추가공사비와 설계 변경 자료 등의 제출을 요구했다.
김준형 조국혁신당 의원은 곧바로 "대통령 관저에 대한 것은 대통령의 생명과 안전, 국가 기밀이 보호되어야 되는 것이기 때문에..."라며 반론을 펼쳤다. 하지만 국민의힘 의원들은 발언권이 없는데도 계속 자료 제출 문제를 제기하며 목소리를 높였다. 김 의원은 "절대로, 절대로 설계도를...설계도를 내놓으면 안 된다"라고 말하다가, "들어보십시오"라고 소리치면서 책상까지 꽝 내리쳤다.
김준형 의원 : "들어보십쇼! 들어보십쇼! (책상을 한 번 내리친 다음) 왜 남의 발언을 방해하십니까? 내가 방해했습니까! 듣고 얘기하십쇼! 들어보십쇼! 이렇게 안이하니까... 아 진짜, 위원장님!"
"이런 안이한 인식이니 용산 이전... 절대 설계도 내지 마시라"
한병도 위원장 : "자, 제가 지금 국민의힘 위원님들 세 분 연속해서 의사진행발언 다 드렸습니다. 윤용근 의원님! 윤용근 의원님! 윤용근 의원님! 제가요. 지금 연속해서 양당을 드리는데 국민의힘 위원님들 세분 요청해서 다 드렸습니다. 김준형 의원님 발언하시면, 끝나고 말씀하시더라도 이야기하는 동안 자꾸 발언을 막지 말아주십시오."
어렵게 발언 기회를 되찾은 김준형 의원은 국민의힘을 매섭게 비판했다.
"이런 안이한 인식이니까, 불과 51일 만에 대통령실을 용산으로 이전하니 보안관리가 허술하고 무허가업체가 들락거려서 도·감청이 일어난 거 아닙니까! 아니 대통령 관저를 아파트 짓듯이 짓는 게 맞습니까? 절대로 자료 제출하지 마십시오!
그리고 1985년, 역사 좀 보십시오. 미국 주 모스크바 대사관에서 공사 중에 도청기가 하나 발견돼서 6년이나 짓던 걸 다 부수고, 미국처럼, 도·감청기관이 그렇게 발달한 미국도 새로 건물을 다 허물고 15년 동안 지었습니다. 그런데 뭘 이걸 아파트 짓듯이 지으라고요? 절대로 제출하지 마십시오. 그러니까 지금 미국뿐만 아니라 용산에, 그 날림 공사 속에 온 세계 국가 도·감청 기구 다 깔아도 알 수 없는 상황입니다. 천천히 하시고, 안전하게 하십시오."
국민의힘은 김준형 의원의 '자료 제출하지 마라'는 말을 문제 삼았고, 김 의원이 '이게 말이 되는가'라고 맞받아치면서 또 다시 고성이 오갔다.
한병도 위원장은 "계속 이러시면, 의사를 진행할 수 없다. 충분히 발언 기회 드렸고, 말씀하시도록 보장해드렸다"며 현장을 정리했다. 또 "비서실은 검토해서 가능한 자료는 제출해 주고, 부득이하게 제출이 어려우면 왜 어려운지 의원님께 설명 해달라"고 주문했다.
한편 윤용근 의원은 지난 21일 운영위 전체회의에서 관저 공사와 관련해 '이재명 대통령, 안되면 김혜경 여사라도 증인으로 부르자'고 요구한 바 있다(관련 기사 : "김건희도 불렀다"는 국힘, "금거북이 받아서" 응수한 민주 https://omn.kr/2k7ir
).