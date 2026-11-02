"보도하면 구글과 똑같아진다"... 피해자 먼저 생각한 기자

큰사진보기 ▲〈한겨레〉는 구글의 불법촬영 피해자 개인정보 유출을 최초로 밝혀내고 실제 삭제 조치까지 이끌어냈다. ⓒ 한겨레 관련사진보기

"내가 이걸 보도하면 구글과 똑같아지는 것 아닌가."

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- 구글에 삭제를 요청한 피해자들의 개인정보가 외부 사이트에 공개됐다는 사실을 어떻게 처음 발견했나.

- 보도에 앞서 정부에 피해 사실을 알리고 삭제를 요청했다. 보도를 서두르기보다 피해자 보호를 우선한 이유는 무엇인가.

큰사진보기 ▲신다은 〈한겨레〉 기자가 질문에 답하고 있다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

- 구글의 삭제 요청 공개 정책은 애초 표현의 자유를 보호하기 위해 만들어졌다. 어떻게 피해자의 개인정보를 유출하는 통로가 됐다고 보나.

- 결국 개인정보 보호에 대한 관심과 투자가 부족해 피해가 커졌다고 봐도 되는가.

- 보도 이후 구글이 피해자 정보를 삭제하고 재발방지책을 내놨다. 실제로 바뀐 것은 무엇이고, 아직 해결되지 않은 문제는 무엇인가.

- 보도 이후 피해자들의 추가 제보나 연락도 있었나.

큰사진보기 ▲〈한겨레〉 ‘구글, 불법촬영 삭제 요청 피해자 이름·직장·전화 노출시켰다’가 2026년 9월 민언련 이달의 좋은 보도상을 수상했다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.

지난 8월 초, 구글에 불법촬영물 삭제를 요청하던 피해자들 사이에서 불안감이 커졌다. 삭제 요청 과정에 있던 개인정보 외부 공유 동의 항목이 사라졌다는 이야기가 나온 것이다. 피해자들은 자신의 정보가 동의 없이 다른 곳으로 전달되는 것은 아닌지 걱정했다.이 이야기를 전해 들은 신다은 <한겨레> 기자는 구글이 삭제 요청을 공유하는 외부 사이트를 살펴보기 시작했다. 그러다 별도의 데이터베이스를 발견했다. 그 안에는 불법촬영물 삭제를 요청한 피해자들의 이름과 전화번호, 학교와 직장은 물론 피해 사실과 간절한 호소까지 담겨 있었다. 신 기자는 자료를 확인한 순간, 기사를 써야겠다는 생각보다 다른 걱정이 앞섰다고 했다.불법촬영물 삭제를 요청했다는 사실 자체가 피해자에게 또 다른 낙인이 될 수 있었다. 취재 사실이 알려지면서 누구나 접근할 수 있던 개인정보가 더 널리 퍼질 가능성도 있었다. 신 기자는 피해 정보가 삭제되지 않는다면 차라리 보도하지 않는 편이 낫겠다고 생각했다.<한겨레> '구글, 불법촬영 삭제 요청 피해자 이름·직장·전화 노출시켰다'는 이렇게 시작된 취재로, 구글의 개인정보 유출 문제를 최초로 밝혀냈다. 신 기자는 8월 25일 관계 부처에 피해 사실을 알렸고, 정부의 삭제 요청 끝에 13일 만에 관련 게시물 상당수가 삭제됐다. 이후 일본·베트남·브라질 등 해외 피해자의 정보 유출과 다른 글로벌 플랫폼을 통해 전달된 삭제 요청의 노출 문제까지 확인했다.민주언론시민연합(아래 민언련)은 피해자의 개인정보가 노출되는 구조를 밝혀내고, 보도에 앞서 피해자 보호 조치를 취했으며, 지속적인 후속 취재로 실제 정보 삭제까지 이끌어냈다는 점을 높이 평가해 <한겨레> 보도를 9월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.신 기자는 수상 소감에서 잘못한 것이 없는 피해자가 자신의 피해를 일일이 입증하며 포털에 삭제를 간청해야 하는 현실을 짚었다. 피해자에게는 너무나 절박한 일이지만 포털은 삭제 요청을 들어주지 않아도 별다른 불이익을 받지 않는다는 점에서 권력의 불균형이 존재한다는 것이다.10월 26일 오후, 서울시 종로구 민언련 교육관에서 신다은 <한겨레> 기자를 만나 개인정보 유출을 처음 발견한 과정과 피해자 보호를 우선한 이유, 구글의 사후 조치와 남은 과제에 대해 들어봤다."보도 이후 많이 받은 질문인데 이제는 말씀드릴 수 있을 것 같다. 8월 초 구글의 삭제 요청 절차에서 외부 공유 동의 여부를 선택하는 체크박스가 사라졌다. 구글은 이용자로부터 삭제 요청을 받으면 그 원문을 외부 사이트로 보내 보관하는 방식으로 운영해 왔다.그런데 피해자들은 그런 사실을 잘 모른다. 자신의 피해 영상을 지워달라며 간절하게 요청서를 보내는데, 그 내용이 외부에 전달될 수 있다는 걸 제대로 인식하지 못하는 것이다. 원래는 외부 공유에 동의할 것인지 묻는 항목이 있었는데, 그게 사라지면서 피해자들이 동요하기 시작했다.피해 지원 기관에서도 걱정이 커졌다. 그런 분위기가 저에게 전달됐다. 앞으로 개인정보가 넘어가는 것 아니냐는 이야기를 듣고, 구글이 정보를 보내는 외부 사이트가 어떤 곳인지 찾아봤다. 그런데 그 사이트에 별도의 데이터베이스가 있었다.그걸 눌러봤는데 피해자들의 삭제 요청문이 공개돼 있었다. 8월 초에 피해자들 사이에서 제기된 우려를 확인하는 과정에서 우연히 그 데이터베이스까지 발견하게 됐다.""솔직히 그 게시글을 본 기자라면 누구라도 보도부터 생각하기 어려웠을 것이다. 너무 예민하고 내밀한 내용이 많았다.디지털 성범죄는 여성의 몸을 이용해 돈을 벌거나 사적인 인격을 파괴하려는 목적으로 벌어지는 경우가 많다. 그래서 피해 영상이나 사진이 유포될 때는 신상정보가 함께 따라붙기도 한다. 그런 정보가 삭제 요청서에 아주 자세하게 적혀 있었다. 그걸 보면서 '내가 이걸 보도하면 구글과 똑같아지는 것 아닌가' 하는 생각이 들었다.상황이 너무 심각해서 삭제 조치가 이뤄지지 않으면 그냥 보도하지 않는 편이 낫겠다고 생각할 정도였다. 그래서 정부에 먼저 알렸다. 다행히 정부에서도 자료를 보자마자 사태의 심각성을 인식하고 조치를 취했다.구글은 처음에는 시차 등을 이야기하면서 자신들이 그럴 리 없다는 식으로 답변했다. 그런데 실제 상황을 확인한 뒤에는 굉장히 빠르게 답변이 오기 시작했다. 보도 전에 정부와 협조가 이뤄져 일부 피해자의 개인정보를 삭제할 수 있었던 건 정말 다행이다. 가장 우려했던 것이 보도로 인한 추가 피해였기 때문이다.다만 대중에게 보이지 않게 됐다는 것과 피해가 없었다는 것은 다른 문제다. 이미 정부기관 관계자나 구글 직원 등 여러 사람이 삭제 요청서를 처리하면서 피해자의 신상정보를 열람했다. 정보가 외부로 더 확산되지 않았을 뿐, 피해자에게는 이미 돌이키기 어려운 일이 벌어진 것이다.""2000년대 초반에는 지금처럼 디지털 성폭력 문제가 크게 부각되지 않았다. 당시에는 대통령을 풍자한 그림 같은 게시물이 갑자기 삭제되는 문제가 있었다. 이용자가 자신이 올린 풍자물이 다음 날 사라진 걸 발견하면 포털에 왜 지웠느냐고 따질 수 있지 않나. 그래서 포털들이 삭제 요청을 외부에 공개하며 자신들이 어떤 요구를 받았는지 알리는 방식이 만들어졌다. 기업 입장에서도 삭제 경위를 설명할 수 있는 근거가 됐을 것이다.그런데 그 시스템을 20년 가까이 유지하는 동안 인터넷 환경은 완전히 달라졌다. 이제는 평범한 시민들도 자신의 개인정보나 게시물을 삭제해 달라고 요청한다. 그중에는 디지털 성범죄 피해자처럼 매우 취약한 처지에 놓인 사람도 있다. 그런데 구글은 과거의 방식을 거의 그대로 유지한 것이다.모든 포털이 삭제 요청서 원문을 이렇게 공개하는 것은 아니다. 투명성 보고서 형태로 통계와 주요 내용을 정리해 공개하는 곳도 있다. 그런데 삭제 요청서를 그대로 복사해 외부에 보내는 것은 기업 입장에서 가장 편한 방식이다. 별도로 내용을 검토하고 분류할 필요가 없기 때문이다.제가 데이터베이스를 살펴보니 삭제 요청문만으로 누가 디지털 성범죄 피해자인지 알 수 있었다. 어떤 경우에는 삭제 대상 주소를 누르면 피해 영상이 다시 열리기도 했다. 얼굴을 볼 수도 있고, 연락처도 공개돼 있었다.구글이 그 내용을 제대로 분류하거나 걸러내지 않은 것이 문제였다. 더 심각한 건 구글이 이런 위험을 이미 알고 있었다는 점이다. 내부적으로 문제를 인식하고 대책도 마련해 왔지만 충분한 검수 인력을 투입하지 않았던 것이다.겉으로는 저작권 관련 삭제 요청처럼 보이더라도 내용을 들여다보면 불법촬영물과 관련된 경우가 있다. 결국 사람이 직접 살펴보고 위험한 정보를 걸러내야 하는데, 거기에 충분히 투자하지 않았다고 생각한다.""관심이 없었고 투자도 부족했던 게 아닌가 싶다.""가장 먼저 말씀드리고 싶은 건 구글만의 문제가 아니라는 점이다. 우리가 알고 있는 거의 모든 소셜미디어가 투명성 정책을 운영하고 있고, 구글과 비슷한 방식을 사용하는 곳도 있다. 투명성 정책은 정부나 개인 등이 플랫폼에 게시물 삭제를 요청했을 때 어떤 요청이 들어왔는지 공개해 무분별한 정보 삭제를 감시하고 표현의 자유를 보호하려는 취지로 운영된다.그런데 일부 플랫폼은 삭제 요청서를 그대로 복사해 외부에 전달하고 있다. 이런 방식이 유지된다면 언제든 피해자의 개인정보가 노출될 수 있기 때문에 투명성 정책의 운영 방식 자체를 전면적으로 재검토할 필요가 있다.구글은 기존에 공개된 피해자 정보를 삭제했지만, 새로 접수되는 삭제 요청은 외부에 전달하는 방식을 유지하기로 했다. 대신 신청자가 불법촬영물 피해자인지 확인하는 항목을 추가하고, 해당한다고 표시하면 요청서를 비공개 처리하도록 했다. 그런데 이런 방식으로는 피해자가 누락될 가능성이 크다.우선 피해자는 자신이 디지털 성범죄 피해자라는 사실을 밝히는 것 자체를 꺼릴 수 있다. 사회적 낙인이 워낙 크기 때문이다. 게다가 구글이 추가한 질문도 일반 시민이 이해하기 어렵다. 단순히 불법촬영물 피해자인지 묻는 게 아니라 '전기통신사업법 제22조의5에 해당하는 촬영물의 피해자인가'와 같은 식으로 묻는다. 법률을 잘 모르는 사람이 자신이 그 조항에 해당하는 피해자인지 어떻게 정확하게 판단하겠나.결국 구글은 삭제 요청서를 외부에 전달하는 기존 체계는 그대로 둔 채 피해자에게 확인 절차 하나를 추가한 것이다. 피해자가 자신의 피해를 정확히 분류하고 신고해야 개인정보를 보호받을 수 있는 구조다. 이런 조치만으로는 충분하지 않다.보도한 기자 입장에서는 이번 취재를 통해 구글의 삭제 요청 절차가 전면 개편됐다고 말할 수 있다면 좋겠다. 하지만 실제로는 그렇지 않다. 보여주기식 조치에 가깝다는 생각이 든다. 피해자 정보를 보호하기 위해서는 삭제 요청서를 외부에 전달하기 전에 민감정보를 제대로 검토하고 걸러내는 체계부터 마련해야 한다.구글은 정보를 유통하면서 돈을 버는 기업이다. 정보를 안전하게 관리하기 위해 유통을 제한하거나 검수하는 일은 기업 입장에서 비용으로 여겨지기 쉽다. 그래서 근본적인 개선보다는 비용이 적게 드는 임시방편을 선택하는 것 같다.저는 과거에 산업재해를 주로 취재했다. 그때도 생산을 위한 절차는 아주 잘 마련돼 있는데, 생산 과정에서 발생하는 부작용을 관리하는 인력과 체계는 턱없이 부족한 경우가 많았다. 이번 문제도 비슷하다.기업이 이익을 얻는 일에는 많은 자원을 투입하면서 그 과정에서 발생하는 피해를 막는 데는 충분한 관심을 기울이지 않는 것이다. 단 한 명의 피해자라도 같은 일을 다시 겪지 않도록 하려면, 지금보다 훨씬 근본적인 대책이 필요하다.""연락을 받기는 했다. 제가 확인한 사실과 피해자들이 원하는 조치가 맞닿는 부분이 있다면 다음 취재를 고민할 수도 있을 것 같다.그런데 이번 보도를 하면서 이전에 몰랐던 어려움을 많이 느꼈다. 저는 주로 노동 문제를 취재해 왔다. 노동자나 노동조합 관계자들을 만나 인터뷰하는 것이 크게 어렵지는 않았다. 하지만 디지털 성범죄 피해자들은 달랐다. 성폭력 피해에 대한 사회적 낙인이 워낙 크다 보니 직접 만날 수 있는 사람을 찾기부터 어려웠다.저 역시 누군가에게 '피해자이시죠?'라고 쉽게 물을 수 없었다. 취재하면서 그런 말을 꺼내는 것 자체가 조심스러웠다. 이번 일을 통해 제가 전혀 몰랐던 종류의 어려움을 알게 됐다. 사회가 이 문제를 해결하지 않으면 피해자들의 목소리가 공론장에 나오는 것조차 어려울 수 있겠다는 생각을 많이 했다."신다은 기자는 수상소감에서 삭제 요청 과정이 피해자에게 얼마나 가혹한지도 설명했다. 피해자는 자신의 영상이 동의 없이 촬영되거나 유포됐다는 사실을 입증해야 하고, 삭제를 요청하기 위해 신분증이나 피해 경위 등 민감한 정보를 제출해야 하는 경우도 있다. 자신의 피해를 설명해야만 도움을 받을 수 있는 구조다. 그런데 그렇게 제출한 정보가 다시 외부에 공개된다면 피해자는 무엇을 믿고 삭제를 요청할 수 있을까.신 기자는 디지털 성범죄를 일부 여성만의 문제로 바라봐서는 안 된다고 강조했다. 불법촬영과 유포 협박뿐 아니라 해킹, 허위 합성물 등 피해 양상은 다양하며, 피해자 중에는 여성 이외의 사람들도 있다. 디지털 성범죄를 막는 일은 결국 모든 사람의 존엄과 인격을 보호하는 문제라는 것이다.이번 보도로 피해 정보 일부가 삭제되고 구글의 대응에도 변화가 생겼지만, 신 기자는 아직 충분하지 않다고 했다. 삭제 요청서를 외부에 전달하는 구조가 그대로라면 같은 문제가 반복될 수 있기 때문이다.피해자는 자신의 피해를 지워달라고 요청했을 뿐이다. 그 요청이 또 다른 피해의 출발점이 되어서는 안 된다는 것이 이번 취재가 남긴 중요한 질문이다.