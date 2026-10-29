진보당 "의혹 공개적으로 한 주진우, 사과도 공개적으로 하라"

큰사진보기 ▲진보당 노혜령 대변인은 29일 국회 소통관에서 브리핑을 갖고 국정감사장에서 리디아 고 선수를 거론하며 의혹을 제기한 국민의힘 주진우 의원의 공개 사과를 요구했다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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진보당이 국정감사장에서 리디아 고 선수를 거론하며 의혹을 제기한 국민의힘 주진우 의원의 공개 사과를 요구했다.진보당 노혜령 대변인은 29일 국회 소통관에서 브리핑을 갖고 "주진우 의원은 국정감사장에서 리디아 고 선수를 직접 거론하며 의혹을 제기했고, 유튜브 영상에도 리디아 고의 사진을 버젓이 올렸다"라며 이같이 요구했다.진보당은 "의혹은 국민 앞에 대대적으로 공개해 놓고, 사진은 슬그머니 삭제하더니 이제는 사적으로 만나면 사과할 수 있다고 한다"라고 지적했다.그러면서 "주진우 국민의힘 의원의 책임 회피가 황당하다"라며 "의혹은 공개적으로 제기하고 사과는 사적으로 하겠다니, 이런 무책임이 어디 있나"라고 물었다.진보당은 또 "국정감사와 유튜브를 통해 확산한 의혹은 온 국민이 보았는데, 사과는 당사자만 아는 자리에서 하겠다는 것인가"라며 "잘못된 의혹으로 훼손된 명예를 회복하려면 의혹을 제기한 바로 그 공개적인 자리에서 사실관계를 바로잡고 사과해야 한다"라고 요구했다.이어 "국회의원의 말에는 책임이 따르며 특히 국정감사에서 제기한 의혹이라면 그 책임은 더욱 무겁다"라며 "사진만 슬그머니 지운다고, 사적으로 사과할 수 있다고 말한다고 해서 공개적으로 제기한 의혹의 책임이 사라지지 않는다"라고 지적했다.그러면서 "주진우 의원은 더 이상 뒤로 숨지 말라"며 "본인이야말로 물타기로 자신의 잘못을 가리려 하지 말고, 리디아 고 선수에게 공개 사과하고, 사실과 다른 의혹 제기에 대해서도 책임지라"고 요구했다.