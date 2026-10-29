"경찰이 찾았어야 할 증거, 단비씨 어머니가 찾아냈다"

큰사진보기 ▲〈경향신문〉은 성폭력 피해자가 형사사법절차에서 소외되는 현실을 드러내고 피해자의 권리 보장을 위한 제도 개선을 촉구했다. ⓒ 경향신문 관련사진보기

"이건 경찰이 찾았어야 하는 거잖아요."

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- 고 채단비씨 사건에서 피해자와 경찰의 통화가 모두 합쳐 7분 29초에 불과했다는 사실이 충격적이다. 유족이 모은 기록을 검토하면서 가장 중요하게 발견한 사실은 무엇인가.

- 피해자가 법정에서 피고인 측의 허위 주장이나 모욕적인 질문에 제대로 대응하지 못하는 현실도 드러났다. 가장 기억에 남는 피해자의 경험은 무엇인가.

큰사진보기 ▲남지원 〈경향신문〉 기자가 질문에 답하고 있다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

- 이번 기획에 사용된 법정 그림과 그래픽도 인상적이다. 피해자가 처한 현실을 시각적으로 보여주려는 의도가 있었나.

- 기존 성폭력 보도가 가해자 처벌이나 형량에 집중하는 것과 달리 피해자의 권리를 중심에 놓았다. 이런 문제의식을 갖게 된 계기는 무엇인가.

- 검찰 보완수사권 폐지를 둘러싼 논쟁에서 부산 돌려차기 사건 피해자도 적극적으로 목소리를 냈다. 당시 피해자들의 목소리가 정치적으로 활용된다는 지적도 있었는데, 취재하면서 확인한 피해자들의 실제 요구는 무엇이었나.

- 일본·독일 등 해외 제도도 취재했다. 한국에서 피해자의 권리를 보장하려면 무엇부터 바뀌어야 한다고 생각하나.

큰사진보기 ▲〈경향신문〉 ‘내 사건에, 내 자리를’이 2026년 9월 민언련 이달의 좋은 보도상을 수상했다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.

남지원 <경향신문> 젠더데스크는 고 채단비씨 사건을 취재하며 가장 충격받았던 순간을 이렇게 떠올렸다. 스무 살 성폭력 피해자였던 채단비씨는 경찰의 불송치 결정을 받은 뒤 세상을 떠났다. 이후 유족은 딸의 사건을 다시 살펴보기 위해 수사기록과 폐쇄회로(CC)TV 등 관련 자료를 직접 찾아 모았다.채단비씨는 경찰이 되는 것이 꿈이었다. 고등학교 시절 법과 정치 과목을 좋아했고 우등상도 받았다. 경찰행정학과에 진학할 만큼 법을 신뢰했던 청년이었다. 그러나 피해를 신고한 뒤 수사가 어떻게 진행되는지 제대로 알지 못했고, 충분한 구제도 받지 못했다. 사건 발생부터 사망까지 피해자와 경찰이 통화한 시간은 모두 합쳐 7분 29초였다.<경향신문> 여성 서사 아카이브 '플랫'의 기획보도 '내 사건에, 내 자리를'은 성폭력 피해자와 유족, 변호사, 법률 전문가 등 20명 이상을 인터뷰해 수사부터 재판과 형 집행 이후까지 피해자가 형사사법절차에서 어떻게 소외되는지 추적했다. 일본·독일·미국·캐나다의 피해자 보호 제도를 비교하며 실질적인 개선 방향도 제시했다.민주언론시민연합(아래 민언련)은 가해자 처벌 중심의 기존 성폭력 보도에서 벗어나 피해자의 목소리와 권리를 중심에 놓고 형사사법체계의 구조적 문제를 짚었다는 점을 높이 평가해 <경향신문> '내 사건에, 내 자리를'을 9월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.남지원 젠더데스크는 수상 소식을 들은 채단비씨 어머니에게서 연락을 받았다고 전했다. 인터뷰에 응한 피해자와 유족들이 공통적으로 바랐던 것은 다른 피해자만큼은 같은 일을 겪지 않게 해 달라는 것이었다. 그는 이번 수상이 그 요구를 공론장에서 인정받는 계기가 된 것 같다고 말했다.지난 10월 26일 오후 서울시 종로구 민언련 교육관에서 남지원 <경향신문> 기자를 만나 취재 과정과 보도 뒤에 숨겨진 이야기, 피해자의 권리를 보장하기 위한 과제를 들어봤다."사실 그 기록은 전부 단비씨 유족, 특히 어머니가 찾아낸 것이다. 어렵게 어머니와 인터뷰 약속을 잡았는데, 인터뷰 전날 유족을 돕던 지원단체에서 굉장히 용량이 큰 파일을 보내줬다. 미리 읽어보고 오라고 해서 오랫동안 자료를 검토했던 기억이 난다. 그런데 그 자료들은 경찰이 찾았어야 하는 것 아닌가. 그게 가장 충격적이었다.단비씨는 경찰행정학과 학생이었다. 고등학교 때 법과 정치 과목을 가장 좋아했고 우등상도 받았다고 한다. 경찰이 되고 싶어 했고 법에 대한 신뢰가 굉장히 컸던 피해자였다. 피해를 입었다는 사실을 알게 된 뒤에는 자신이 할 수 있는 일을 다 했다. 부모님께 피해 사실을 알리지 못한 상황이었고, 도움을 받을 수 있는 자원이 많았던 것도 아니다. 그럼에도 자신이 할 수 있는 노력을 다했는데 어떤 구제도 받지 못했다.유족이 찾아낼 수 있었던 자료조차 경찰은 충분히 확인하지 않았다. 단비씨는 수사가 어떻게 진행되는지, 어떤 조력을 받을 수 있는지, 불송치 결정에 어떻게 이의를 제기해야 하는지도 제대로 알지 못했다. 피해자에게 반드시 알려주도록 정해진 규정이 부족했을 뿐 아니라 이미 마련된 보호 규정조차 작동하지 않았다. 이 사건을 취재하면서 그 부분이 가장 충격적이었다. 사실 경찰 수사를 시작한 피해자들이 가장 먼저 겪는 문제이기도 하다.""많은 피해자가 자기 사건을 겪으면서 가장 충격받는 말이 있다. 바로 '피해자는 형사재판의 당사자가 아닙니다'라는 말이다. 보통 사람들은 이 사실을 잘 모른다. 형사재판은 국가와 피고인 사이에서 이뤄지는 절차이고, 피해자는 재판의 당사자가 아니라는 사실을 말이다. 저희 기사를 읽은 기자들도 생각해 보니 당연한 이야기인데도 충격적이었다고 하더라.함께 취재한 기자가 만난 피해자 중에는 피고인이 자신이 법정에 나와 있다는 걸 알면서도 계속 거짓말을 했다고 이야기한 분이 있었다. 그분은 정신적으로 구타당하는 것 같았다고 했다. 너무나 모욕적인데도 자신은 재판의 당사자가 아니라 제3자이기 때문에 어떤 말도 할 수 없었다는 것이다.이런 현실을 가장 잘 보여주는 것이 법정의 모습 자체라고 생각한다. 피해자는 법정에 자기 자리가 없다. 앉으려면 방청석에 앉아야 하고, 재판부가 증인으로 부르면 그때 증인석에 앉을 수 있다. 그마저도 증인으로서 질문받은 것에만 답해야 한다.반면 해외에서는 피해자나 유족이 재판에 참여해 피고인을 직접 신문할 수 있는 제도를 운영하는 곳도 있다. 그런 과정이 피해자의 정신적인 회복에 도움이 되고, 실체적 진실을 밝히는 데 기여하기도 한다. 형사사법체계가 자신을 보호해 준다는 신뢰를 높이는 효과도 있다. 그런데 한국에서는 이 문제에 관한 논의가 너무 더디다는 생각이 들었다.""개인적인 생각이지만 성폭력 사건을 다룬 기사에서 모든 것을 이미지화하는 데 부정적인 편이다. 그 자체가 2차 가해가 될 여지가 많기 때문이다. 이번 기획에서는 사건을 자극적으로 재현하기보다 구조적인 문제를 제기할 수 있는 그래픽을 넣으려고 했다.""성폭력 사건을 다루는 보도는 가해자가 얼마나 처벌받았는지, 혹은 이런 범죄를 저지르고도 왜 처벌받지 않았는지에 집중하는 경우가 많다. 사람들의 공분을 일으키는 방향이다.그런데 제가 플랫팀에 발령받기 전부터 사건·사고를 취재하며 피해자들을 만났고, 그 과정에서 공통적으로 느낀 게 있었다. 피해자가 자기 사건에서 가지고 있는 권리가 너무 없다는 것이다. 경찰 수사 단계에서는 진술조서를 한 번 작성하고 나면 그 뒤에 조사가 어떻게 진행되는지 알기 어렵다. 재판에 가면 "당신은 형사재판의 당사자가 아니다"라는 말을 듣는다. 과연 이게 맞는 것인지 의문이 들었다. 그래서 다른 취재를 하면서도 틈틈이 전문가들을 만나고 자료를 살폈다. 올해 초부터 사전 취재를 시작했던 것 같다. 그러던 중 검찰 보완수사권을 둘러싼 논쟁이 불거지면서 이 문제가 크게 주목받았다.하지만 저희는 가해자의 형량이나 사건의 잔혹성보다 피해자가 형사사법절차 전반에서 실제로 어떤 일을 겪는지 살펴보고 싶었다. 기획 후반부에 해외 제도들을 소개한 것도 단순한 문제 제기에서 끝나지 않고 제도 개선으로 이어지기를 바랐기 때문이다.""부산 돌려차기 사건 피해자는 저희도 취재 과정에서 만나 인터뷰했는데, 정치권에 불려 나왔다기보다 스스로 적극적으로 목소리를 낸 분이었다. 자신의 피해 경험이 어떤 주장의 도구로 활용되더라도, 자신과 같은 피해자들이 겪은 일이 잊히지 않아야 한다고 생각하는 분이라는 인상을 받았다.검찰 보완수사권 논쟁 과정에서 피해자들의 이야기가 많이 오갔다. 평소 젠더폭력에 큰 관심이 없던 정치인들이 피해자를 대변하는 듯한 모습을 보이기도 했고, 반대편에서는 그 주장을 공격하는 데 피해자를 동원하기도 했다. 그런데 정치적 논쟁이 끝나기가 무섭게 피해자의 권리에 관한 이야기도 사라졌다는 점이 아쉬웠다.그렇다고 피해자들이 보완수사권 문제를 제기했던 요구 자체를 폄훼해서는 안 된다. 저희가 만난 피해자와 유족들은 경찰의 부실수사에 실제로 큰 문제의식을 가지고 있었다. 수사기관마다 대응에 편차가 있다는 점도 확인했다.단비씨 사건 역시 경찰의 불송치 결정 이후 검찰의 보완수사를 거쳐 재판에 이르게 됐다. 피해자 입장에서는 잘못된 수사를 바로잡을 기회가 필요했던 것이다. 피해자들이 원하는 것은 결국 자신의 사건이 공정하고 정의롭게 처리되고, 가해자가 합당하게 처벌받는 것이라고 생각한다. 보완수사권 문제 역시 이러한 요구와 연결돼 있다고 본다.""좀 더 큰 질문을 던져야 한다고 생각한다. 국가권력에 맞서기 위해 강화돼 온 피고인의 방어권이 오히려 피해자를 공격하는 데 사용되는 현실이 옳은가 하는 문제다.일본과 독일처럼 피해자가 형사재판에 참여하는 제도뿐 아니라 미국과 캐나다처럼 성폭력 피해자의 과거 성적 경험 등을 이용한 부당한 공격을 제한하는 장치도 살펴볼 필요가 있다. 이번 기획이 피해자의 권리를 보장하는 제도 개선의 마중물이 됐으면 한다."남지원 젠더데스크는 수상소감에서 처음 만나는 기자에게 피해 경험을 털어놓은 사람들의 바람을 다시 언급했다. 다른 피해자만큼은 같은 일을 겪지 않게 해달라는 요구였다.채단비씨는 법을 믿고 경찰을 찾았지만 자기 사건이 어떻게 처리되는지 충분히 알지 못했다. 재판에 이른 다른 피해자들은 법정에서조차 자신의 목소리를 낼 자리를 갖지 못했다.<경향신문>이 던진 '내 사건에, 내 자리를'이라는 질문은 결국 피해자가 자신의 사건에서 배제되지 않으려면 형사사법체계가 어떻게 달라져야 하는지를 묻고 있다.