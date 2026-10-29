"청년들이 공공임대주택 싫어할 줄 알았는데..."

큰사진보기 ▲〈더스쿠프〉는 청년 설문조사와 공공임대주택 데이터 분석을 통해 공급과 수요의 불균형을 드러냈다. ⓒ 더스쿠프 관련사진보기

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- 공공임대주택의 공급량보다 청년들의 인식과 수요에 주목했다. 이번 기획을 시작하게 된 계기는 무엇인가.

- 서울 공공임대주택 445개 단지의 입주대기 현황을 분석했다. 예상과 가장 달랐던 결과는 무엇이었나.

큰사진보기 ▲강서구 〈더스쿠프〉 기자가 질문에 답하고 있다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

- 청년들이 원하는 공공임대주택의 가상 평면도까지 제작했다. 기존 주택 설계에서 가장 아쉬웠던 부분은 무엇인가.

- 가상 평면도 제작은 처음부터 계획했나.

- 취재를 마친 뒤 정부의 공공임대주택 정책에서 가장 먼저 바뀌어야 한다고 생각한 부분은 무엇인가.

- 공공임대주택 거주자들을 만나 새롭게 알게 된 사실도 있나.

큰사진보기 ▲〈더스쿠프〉 ‘공공주택 심리보고서’가 2026년 9월 민언련 이달의 좋은 보도상을 수상했다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.

청년들은 공공임대주택을 기피할까. 공공임대주택에 대한 편견은 오래전부터 존재해 왔다. <더스쿠프> 취재진도 처음에는 청년들이 공공임대주택을 꺼릴 것이라고 예상했다. 그런데 만 19~39세 무주택 청년 500명에게 직접 물어보니 뜻밖의 결과가 나왔다.응답자의 61.2%가 공공임대주택에 입주할 의향이 있다고 답했다. 62.6%는 주택 품질이 좋다면 공공임대주택에 산다는 사실을 자랑스럽게 말할 수 있다고 밝혔다. 청년들이 공공임대주택을 꺼릴 것이라는 취재진의 가정이 틀린 것이다.<더스쿠프>와 <포춘코리아>가 공동기획한 '공공주택 심리보고서'는 서울 공공임대주택 445개 단지의 입주대기자와 퇴거 현황도 분석했다. 퇴거자가 발생했는데도 입주대기자가 없는 단지가 상당수였고, 일부 단지에만 수요가 집중됐다. 취재진은 청년들이 원하는 주거 환경을 설문조사하고 건축가 등과 함께 가상 평면도까지 제작했다. 공공임대주택을 몇 채 공급하느냐가 아니라 어떤 집을 어디에 지어야 하느냐는 질문을 던진 것이다.민주언론시민연합(아래 민언련)은 청년들의 실제 수요를 데이터와 설문조사로 확인하고 공급 실적 중심의 정책을 수요자 관점에서 검증했다는 점을 높이 평가해 <더스쿠프> '공공주택 심리보고서'를 9월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.이윤찬 <더스쿠프> 편집장은 수상소감에서 기획보도가 나간 뒤 국토교통부로부터 기사와 설문조사 원자료를 요청받았다고 밝혔다. 그는 정부가 그동안 공공임대주택 정책을 추진하면서 청년들의 실제 목소리를 충분히 반영했는지 의문을 제기하며, 이번 보도가 청년들의 수요를 반영한 주택정책으로 이어지기를 기대했다.지난 10월 26일 오후 서울시 종로구 민언련 교육관에서 강서구 <더스쿠프> 기자를 만나 예상과 달랐던 설문조사 결과와 데이터 분석 과정, 청년들이 원하는 공공임대주택의 모습에 대해 들어봤다."공공임대주택을 눈여겨보기 시작한 건 지난해 11월이었다. 당시 국회 운영위원회에서 김은혜 국민의힘 의원이 김용범 대통령실 정책실장에게 "따님한테 임대주택 살라고 얘기하고 싶으세요?"라고 물으면서 설전이 벌어졌다. 그 일을 계기로 공공임대주택을 좀 더 들여다보기 시작했다.공공임대주택에 대한 편견이 있다 보니 저희도 처음에는 청년들이 공공임대주택을 꺼릴 것이라고 생각했다. 그런데 설문조사를 해보니 결과는 예상과 달랐다. 청년 500명 중 61.2%가 공공임대주택에 입주할 의향이 있다고 답한 것이다. 처음에는 공공임대주택에 대한 부정적인 인식을 중심으로 기획했지만, 조사 결과를 보고 방향을 바꿨다.""국정감사 등을 앞두고 공공임대주택 관련 기사가 나오면 지방에 빈집이 많다는 이야기를 자주 접한다. 반면 서울은 입주 경쟁이 치열하고 공공임대주택에 살고 싶어 하는 사람도 많을 것이라고 생각했다. 그런데 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 운영하는 주거복지 정보 사이트인 마이홈포털에서 자료를 확인해 보니 예상과 달랐다.최근 1년간 퇴거자가 발생한 단지 중 상당수에 입주대기자가 없었다. 물론 입주대기자가 0명이라고 해서 실제로 빈집이 있다는 뜻은 아니다. 퇴거자가 발생한 뒤 새로운 입주자가 들어와 현재 빈집은 없지만, 그다음 입주를 기다리는 사람이 없는 상황일 수도 있다. 다만 앞으로 퇴거자가 발생하면 집이 비어 있을 가능성이 있기 때문에 이를 '공가 위험'으로 분류했다.놀라웠던 건 강남구였다. 강남구는 직장과 생활편의시설이 많아 공공임대주택 수요도 높을 것으로 예상했는데, 29개 단지 중 14곳은 입주대기자가 한 명도 없었다.반대로 입주 수요가 집중된 곳은 비교적 최근에 지어진 행복주택이었다. 면적은 크지 않더라도 시설이 상대적으로 좋다는 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 공공임대주택이라고 무조건 공급만 늘리면 되는 게 아니라, 실제로 살기 좋은 환경을 갖추는 것이 중요하다는 사실을 확인했다.""공공임대주택이라고 하면 흔히 복도식 아파트를 떠올린다. 복도식은 같은 공간에 더 많은 주택을 공급할 수 있다는 장점이 있다. 그런데 공급량에 집중하다 보니 주택 면적이 작은 경우가 많다. 44㎡ 정도면 13평 남짓인데, 이런 면적에서는 가구원 수가 늘어났을 때 생활하기가 쉽지 않다. 주거 공간을 분리하기도 어렵다. 복도식 구조에서는 채광이나 환기에도 제약이 생길 수 있다. 설문조사에서 청년들이 원했던 것도 공간 분리, 채광과 환기 같은 기본적인 조건이었다. 저희는 그 결과를 실제로 보여주고 싶었다.LH 등의 공공임대주택 모집 안내를 보면 기본 평면도가 나온다. 저희가 살펴본 주택들에서는 현관에서 안쪽으로 길게 이어지는 구조가 많았다. 같은 공간에 더 많은 집을 배치할 수는 있지만 생활공간을 충분히 나누기 어렵겠다는 생각이 들었다. 그래서 청년들이 진짜 원하는 구조를 구체적으로 그려보기로 했다.청년들이 바라는 건 그리 대단한 것이 아니었다. 단순히 잠만 자는 곳이 아니라 5년, 10년 생활하면서 돈을 모으고 다음 단계로 나아갈 수 있는 집을 원하는 것이다. 무조건 크고 좋은 집이 아니라 자기 생활을 꾸려갈 수 있는 공간 말이다.""어느 정도 염두에 두고 있었다. 그런데 실제 공공임대주택의 기본 평면도를 살펴보면서 필요성을 더 크게 느꼈다.청년들이 단순히 넓은 집을 원한다는 게 아니라, 제한된 공간이라도 알차게 구성돼 생활할 수 있는 집을 바란다는 점을 시각적으로 보여주고 싶었다. 그래서 설문조사 결과를 반영해 평면도를 구체화했다.""정부는 공공임대주택을 몇 만 호 공급하겠다는 발표를 자주 한다. 이건 앞선 정부들도 마찬가지다. 물론 공급량을 늘리는 건 기본적으로 중요하다. 하지만 많이 공급하는 것과 주거의 질을 높이는 것은 다른 문제다. 공급량만 늘리는 것이 능사는 아니다. 그에 걸맞게 주거의 질도 높여야 정책 효과가 나타날 수 있다.취재 과정에서 한 전문가가 공공임대주택의 힘이 강해져야 상대적으로 민간 주택시장의 영향력이 줄어들고, 주거비나 집값 안정에도 도움이 될 수 있다고 말했다. 그 이야기에 많이 공감했다. 공공임대주택이 충분히 살 만한 집이 된다면 사람들이 민간 주택만 선택하지 않아도 되기 때문이다. 공공주택 자체가 더 매력적인 선택지가 되는 것이 중요하다.""공공임대주택 거주자라면 가격이 저렴하다는 점을 가장 중요하게 생각할 줄 알았다. 그런데 아니었다. 직장에서 가까운지, 주변에 마트가 있는지, 주차장이 넉넉한지, 운동할 수 있는 시설이 있는지 등을 이야기하더라. 일반적으로 사람들이 집을 구할 때 따지는 조건과 똑같았다.돈을 조금 더 내더라도 시설이 좋고 생활하기 편한 집을 원한다는 이야기도 들었다. 결국 공공임대주택에 산다고 해서 원하는 주거 환경이 다른 건 아니었다."수상소감에서 이윤찬 편집장은 이번 취재에서 공공임대주택의 '주거 사다리' 역할에도 주목했다고 밝혔다. 공공임대주택에 살아본 청년들이 그렇지 않은 청년들보다 내 집 마련 의향이 높게 나타났다는 것이다. 취재진이 애초 예상과 다른 조사 결과를 받아들이면서 기획 방향도 달라졌다.공공임대주택에 관한 논쟁은 얼마나 많이 공급할 것인가에 집중되는 경우가 많다. 그러나 강서구 기자가 취재에서 확인한 청년들의 요구는 복잡하지 않았다. 직장과 가까운 집, 햇빛이 잘 들고 환기가 되는 집, 일상을 꾸려갈 수 있는 공간이었다.공공임대주택 역시 누군가가 실제로 살아가는 집이다. '공공주택 심리보고서'는 공급 물량을 이야기하기 전에 그 당연한 사실부터 확인해야 한다고 말하고 있다.