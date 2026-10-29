국정원 "김주애 군 지도자 서사 구축... 핵미사일 실무관여 연출도"

큰사진보기 ▲국정원 국감 브리핑 나선 여야 간사국회 정보위원회 여야 간사인 윤건영 더불어민주당 의원(왼쪽)과 유영하 국민의힘 의원이 29일 서울 국가정보원 청사에서 열린 국회 정보위원회의 국가정보원에 대한 국정감사가 정회된 후 브리핑하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국가정보원은 29일 북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 후계자 내정 단계를 더욱 공고히 하고 있으며, 핵 미사일 실무에 관여하는 듯한 모습을 연출하는 등 군 지도자로서의 서사를 강화하고 있다고 밝혔다.국정원은 이날 서울 국정원 청사에서 열린 국회 정보위원회 국정감사에서 이같이 보고했다고 정보위 여야 간사인 더불어민주당 윤건영·국민의힘 유영하 의원이 브리핑에서 전했다.국정원은 "2022년 김주애가 첫 등장한 이후 공개활동을 시계열로 분석한 결과 후계자 위상을 단계적으로 각인시키고 있다"며 "이는 주민 수용도를 점차 높이려는 전략으로 판단하고 있다"고 보고했다.또 "특히 군사 부분 활동이 60%에 달하고 군 행사에서만 기념 촬영하는 등 군 지도자 서사를 구축해나가는 모양새"라며 "핵 미사일 분야에서는 실무에 관여하는 듯한 모습도 연출했다"고 밝혔다.아울러, '김주애가 본명이 맞는가'라는 질의에는 "김주애의 실명은 김주애가 맞다"고 답했다고 윤 의원이 전했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>