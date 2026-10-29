AI 시대에도 숙련인력은 필요하다

AD

덧붙이는 글 | 서울 인덕과학기술고등학교 교감이자 교육학 박사로, 좋은교사운동 직업교육정책위원장 및 NFVEF 정책위원장, 국가교육위원회 교육과정위원회 전문위원으로 활동하고 있다.

지난 9월 중국 상하이에서 열린 제48회 국제기능올림픽대회에서 필자가 근무하는 학교의 졸업생이 타일 종목 우수상을 받았다. 지도교사와 이 졸업생의 진로를 이야기하면서, 세계 무대에서 기술을 인정받은 청년에게도 병역 이행과 취업, 이후의 경력을 어떻게 이어 갈지는 여전히 풀어야 할 과제임을 다시 확인했다. 수상의 기쁨과 함께, 그동안 쌓은 기술을 어디에서 어떻게 발전시킬 수 있을지가 마음 한편에 남았다.지난 10월 27일 교육부 발표에 따르면, 이번 대회 우리나라 입상자 40명 가운데 38명이 직업계고 출신이었다. 학교 현장에서 학생들을 지켜보는 교감으로서 반가우면서도 책임을 느끼게 하는 소식이다. 직업계고에서 시작한 배움이 세계 수준의 숙련으로 자랄 수 있음을 보여주기 때문이다. 이 가능성을 더 많은 학생의 미래로 이어 가려면 졸업 이후의 삶을 함께 보아야 한다. 숙련인력 양성은 인원을 길러 보내는 일로 끝나지 않는다. 졸업 이후에도 숙련이 쌓이고 보상받는 경로를 놓는 일이다.졸업생들의 앞날을 생각하다 보면 AI 산업의 성장 속에서 달라지는 현장 기술인력의 수요에도 눈길이 간다. 글로벌 인재기업 랜드스타드는 지난 3월 'AI는 데이터센터를 스스로 지을 수 없다'는 제목의 보도자료에서, 2022년 말 이후 로봇 기술자 채용공고가 107%, 냉난방·공조 엔지니어 공고가 67% 늘었다고 밝혔다. 국내에서도 반도체 기업들의 제조·설비 인력 채용 사례가 보도되었다(매일일보, 2026-10-20). 물론 이러한 사례가 모든 기술 직종의 수요 증가를 뜻하지는 않는다. 그러나 AI 시대에도 숙련된 현장 기술은 여전히 필요하다는 것을 보여준다. 관건은 직업계고에서 기술을 익힌 청년이 사회에 나간 뒤에도 그 숙련을 키워 갈 성장 경로가 일터와 제도 안에서 마련되어 있는가이다.그 경로를 살피려면 먼저 현장에서 어떤 기술이 필요한지 보아야 한다. AI 서비스가 안정적으로 작동하려면 데이터센터에 전력을 공급하고, 서버의 열을 식히며, 설비를 점검하고 유지보수하는 일이 뒷받침되어야 한다. 제11차 전력수급기본계획은 국내 데이터센터의 전력소비가 2023년 5.0TWh에서 2038년 30.0TWh로 여섯 배 늘어날 것으로 전망했다. 전력소비가 느는 만큼 일자리가 그대로 느는 것은 아니지만, 이 기반시설을 구축하고 운영하려면 그에 맞는 기술과 인력을 함께 준비해야 한다는 것은 분명하다.그렇다면 지금 현장에 축적된 숙련은 다음 세대로 이어지고 있는가. 건설근로자공제회의 2024년 조사에서 건설근로자의 평균연령은 51.8세였다. 50대 이상이 67.9%였고, 20~30대는 13.9%에 그쳤다. 숙련의 계승이 늦어지고 있다는 신호다. 도면을 읽고 공정을 조율하며 예상하지 못한 문제에 대응하는 능력은 실무 속에서 쌓인다. 그 경험은 숙련자가 현장을 떠나기 전에 다음 세대의 배움으로 이어져야 한다. 그러나 세계 무대에서 인정받은 우리 졸업생도 그 기술을 이어 갈 일터를 아직 찾고 있다. 현장은 나이 들어 가는데, 숙련을 이어받을 젊은 기능인이 머물 자리는 넉넉하지 않다.학생에게 전공을 살린 현장에서 기술을 배우며 성장하라고 권하려면, 그 현장에서 적절한 보상과 미래를 기대할 수 있어야 한다. 고용노동부의 2025년 고용형태별근로실태조사에서 기능원 및 관련 기능종사자의 월 임금총액은 300인 이상 사업체가 평균 605.9만 원으로, 5~9인 사업체의 322.4만 원보다 약 1.88배 높았다. 경력과 근로시간 등을 같게 맞춘 비교는 아니지만, 기술직의 보상이 개인의 경력뿐 아니라 일하는 사업체의 여건에 따라서도 크게 달라짐을 보여준다.기업의 사정도 녹록지 않다. 2024년 말 기준 산업기술인력 부족률은 중소규모 사업체가 3.0%로, 대규모 사업체 0.5%의 6배다. 인력이 부족한 곳도, 임금이 낮은 곳도 작은 기업이다. 두 통계를 인과로 잇기는 어렵지만, 작은 기업이 혼자 힘으로 청년을 숙련자로 키우기 어렵다는 점은 분명하다.학생과 학부모가 직업교육에 기대하는 것은 첫 월급의 크기만이 아니다. 꾸준히, 안전하게 일할 수 있는지, 기술이 늘면 더 나은 역할과 보상을 얻을 수 있는지도 중요하다. 공기업이나 대기업 취업 같은 일부 성공 사례만으로는 이 질문에 답하기 어렵다. 학교는 실제 근로조건과 입직 이후의 학습 기회를 확인해 안내해야 한다. 그래야 학생이 첫 일자리 너머의 미래를 그릴 수 있다.학생이 그릴 미래에는 자동화라는 변수도 있다. 한국은행은 장치·기계조작과 단순노무 직군에서 피지컬 AI 노출도가 높다고 분석했다. 현장 일자리가 줄어들 것이라는 우려가 나오는 이유다. 그러나 이는 해당 업무에 AI를 활용할 가능성이 높다는 뜻이지, 일자리 전체가 곧 사라진다는 뜻은 아니다. 표준화된 조립과 이송이 로봇으로 대체되더라도, 설비를 설치하고 상태를 진단하며 예상하지 못한 고장에 대응하는 사람의 역량은 여전히 중요하다.그렇다면 학교는 전문교과와 보통교과의 교육과정에서 어떤 역량을 길러야 하는가. 도구를 능숙하게 다루는 기능 위에, 원리를 이해하고 현장의 조건에 맞게 적용하는 힘이다. 타일 작업도 도면을 읽는 데서 끝나지 않는다. 바탕면의 상태와 치수를 확인하고, 오차가 생기면 원인을 찾아 작업 방법을 조정해야 한다.설비 정비에서도 AI가 제시한 진단을 실제 측정값과 대조하고, 안전을 위해 작업을 멈춰야 할 때를 판단해야 한다. 실습 수업도 정해진 작업을 반복해 완성하는 데 그치지 않고, 왜 그렇게 작업하는지 설명하고 예상과 다른 결과의 원인을 찾아 고치는 경험으로 채워야 한다. 학과 재구조화와 교육과정 개편 역시 학과 이름이 아니라, 학생이 해결할 수 있는 문제가 어떻게 달라지는지로 평가받아야 한다.학교에서 기른 역량이 현장의 숙련으로 자라려면 기업과 정부의 역할이 이어져야 한다. 독일은 기업 간 공동훈련시설과 훈련 분담으로 개별 기업의 한계를 보완하고, 공통의 직업자격과 계속교육으로 성장 경로를 뒷받침한다.첫째, 제도가 필요한 곳에 닿게 해야 한다. 공동훈련센터와 일학습병행 제도, 숙련기술인의 기술 전수 활동은 이미 운영되고 있다. 그러나 학교 현장에서 보면 이 제도들은 작은 기업과 건설 같은 직종에 충분히 닿지 않는다. 타일, 배관, 전기공사처럼 공사 현장을 옮겨 다니며 선임자와 함께 일을 배우는 직무는 고정된 사업장을 전제로 한 훈련 인정과 출결 관리 방식에 맞추기 어렵다. 숙련이 가장 전통적인 방식으로 전수되는 일터가 오히려 제도 밖에 놓이는 셈이다. 고용노동부와 교육청은 이동형 현장직무에 맞는 훈련 인정 기준을 마련하고, 기존 제도의 참여 문턱을 낮춰야 한다.둘째, 숙련이 보상으로 이어지게 해야 한다. 교육청과 지자체는 취업과 지역 정주까지 담은 실행력 있는 업무협약을 맺고, 관련 조례가 현장에서 작동하도록 해야 한다. 정부와 기업은 숙련이 쌓일수록 직무와 보상이 함께 높아지는 체계를 마련해야 한다.셋째, 흩어져 있는 지원을 졸업생의 경로로 이어야 한다. 입영 연기, 산업기능요원, 재직자 특별전형과 국민내일배움카드처럼 군 복무와 이직, 후학습을 돕는 제도는 이미 있다. 그러나 부처마다 흩어져 있어 졸업생이 자기 경로에 맞게 설계하기 어렵다. 정책의 성과도 취업 여부와 고용 유지를 넘어, 졸업생이 어떤 숙련을 쌓고 어떤 직무와 보상으로 나아갔는지로 보아야 한다. 그래야 경로가 끊기는 지점이 보이고, 지원을 그곳에 맞출 수 있다.우리 학교 졸업생의 성취는 반갑고 자랑스럽다. 이제 그의 기술이 앞으로의 일과 배움에서 어떻게 자랄지를 지켜보려 한다. 이는 직업계고에서 기술을 배우고 사회로 나가는 모든 청년의 문제다. 학교는 기초 전문성을 기르고, 기업은 현장에서 이를 키우며, 정부와 지자체, 교육청은 배움과 보상의 경로가 끊기지 않도록 뒷받침해야 한다. 메달은 한 사람의 목에 걸리지만, 숙련의 사다리는 사회가 함께 놓아야 한다.이강은(인덕과학기술고등학교 교감)