울산 태화강 하부, 폐사 물고기 수천 마리 발견

큰사진보기 ▲울산광역시 중심부를 가로지르는 태화강 하부 울산교 하단~명촌교 하단까지 약 3km 구간 양쪽에서 29일 폐사한 물고기 떼가 발견돼 남구청과 중구청이 수거작업을 벌였다. ⓒ 울산환경련 관련사진보기

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울산광역시 중심부를 가로지르는 태화강 하부 울산교 하단~명촌교 하단 약 3km 구간 양쪽에서 폐사한 물고기 수천마리가 발견됐다.울산환경운동연합이 시민 제보를 받아 29일 아침 답사한 결과 폐사한 물고기 떼의 정체는 전어, 청어, 밴댕이 등으로 분분했지만 결국 바리밴댕이로 의견이 모아졌다. 폐사 제보는 울산시청과 울산 남구청에도 들어왔고 최초 제보 접수는 28일 오후 1시쯤으로 파악됐다.울산환경운동연합이 전문가와 함께 파악한 결과 폐사 원인은 용존산소 부족, 수온 저하, 독극물 가능성 등으로 추정된다.하지만 독극물 살포로 인한 경우 일정 공간에서만 발생하지만 이번 폐사는 현장 답사 결과 약 3km 길이에 태화강 남북 양측에서 똑같은 현상이 발생했다는 점에서 독극물 가능성은 희박하다는 것이 전문가 의견이다.이상범 울산환경련 사무처장은 "무슨 이유에서든 강물의 용존산소 부족 또는 급격한 수온 저하의 가능성이 높다고 추정된다"면서 "수많은 어종 중에서 유독 한 어종(바리밴댕이)만 폐사한 특징이 있다"라고 밝혔다. 이어 "해당 어종의 특성(주변 환경 변화에 대한 적응력) 때문이 아닐까 추정한다"라고 덧붙였다.또한 "폐사한 물고기 떼 규모는 발견 범위를 감안할 때 수천 마리(약 4천~5천 마리)로 추정된다"면서 "더 정확한 폐사 원인은 울산시와 남구청 등에서 정밀 조사를 통해 밝혀야 할 사안"이라고 말했다.폐사한 물고기는 울산 남구청과 중구청에서 수거작업을 완료한 상태다.