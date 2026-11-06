성남 고도제한 완화 1년... 단지 안에 남은 '규제 경계선'

큰사진보기 ▲경기 성남시가 서울공항(K-16) 주변 약 198만㎡의 비행안전구역 해제·변경 성과를 거뒀지만, 분당구 야탑·이매동 일부 재건축 아파트 단지에서는 기존 고도제한과 완화된 규제가 함께 적용되는 문제가 남아 있는 것으로 나타났다.. 사진은 분당구 아파트 단지 전경 ⓒ 성남시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲야탑·이매동 등 주요 재건축 단지별 고도제한 변경 영향 자료. ‘군사기지 및 군사시설 보호구역 변경[국방부 고시 제2025-36호]’에 따라 고도제한이 변경된 주요 단지는 탑마을(선경, 대우), 아름마을(태영·건영·한성, 두산·삼호, 풍림, 선경, 효성) 및 이매촌(진흥)이다. ⓒ 성남시 관련사진보기

큰사진보기 ▲성남시 고도제한 비행안전 구역도 ⓒ 성남시 관련사진보기

경기 성남시가 서울공항(K-16) 주변 약198만㎡의 비행안전구역 해제·변경을 이끌어낸 지 1년이 지난 가운데, 분당구 일부 아파트 단지에는 여전히 규제 경계선이 남아 있는 것으로 확인됐다. 이 때문에 같은 단지 안에서도 건물을 짓는 위치에 따라 허용 높이가 달라지고, 일부 동은 재건축 이후 현재 층수를 유지하기 어려울 수 있다는 분석도 제기된다.고도제한 완화가 이뤄졌더라도 그 효과가 단지 전체의 재건축 사업성 개선으로 곧바로 이어지는 것은 아니라는 점이 구체적인 사례를 통해 드러난 셈이다.오마이뉴스가 최근 확보한 국방부 비행안전구역 조정 자료와 성남시 자료에 따르면 지난해 9월 '국방부 고시 제2025-36호'에 따라 분당구 야탑동 탑마을·아름마을과 이매동 일부 지역의 비행안전구역이 기존 2구역에서 6구역으로 변경됐다. 다만 일부 단지에는 2구역과 6구역이 함께 적용돼 완화 효과가 위치별로 다르게 나타날 가능성이 있다.대표적인 사례는 야탑동 탑마을 선경아파트다. 성남시가 지난달 29일 제시한 자료에 따르면 이 아파트 단지의 대지 높이는 약 34m다. 비행안전 2구역은 해발 약 83m, 6구역은 해발 약 100m까지 건축이 가능해 두 구역 간 높이 제한 차이는 약 17m에 이른다.성남시는 층고를 3m로 가정하고 용적률을 고려하지 않을 경우 2구역에서는 약 16층, 6구역에서는 약 22층 규모의 건축이 가능하다고 설명했다. 같은 단지 내에서도 건축 가능 층수가 최대 6층까지 차이 날 수 있다는 의미다.더 주목되는 부분은 재건축 이후의 변화다. 현재 탑마을 선경아파트는 16개 동, 14~16층 규모로 구성돼 있다. 그러나 성남시는 재건축 시 스프링클러 등 소방시설 설치에 따른 층고 증가를 감안하면 2구역에 포함된 일부 동은 현재와 층수가 같거나 오히려 줄어들 가능성도 있다고 밝혔다.다만 시가 제시한 16층과 22층은 용적률이나 건축계획, 동 배치 등을 반영하지 않은 개략적인 수치다. 실제 인허가 가능한 층수가 확정된 것은 아니며, 재건축 시에는 2구역에 상대적으로 낮은 동을, 6구역에 높은 동을 배치하는 방식이 검토될 것으로 예상된다이 같은 문제는 탑마을 선경아파트만의 사례가 아니다. 지난해 비행안전구역 조정으로 탑마을 선경·대우, 아름마을 태영·건영·한성, 두산·삼호·풍림·선경·효성, 이매촌 진흥 등 일부 단지의 고도제한이 완화됐다. 그러나 일부 단지의 경우 선경아파트처럼 기존 비행안전 2구역과 변경된 6구역의 경계가 그대로 남아 있다.성남시가 지난해 발표한 '5~21층 추가 건축 가능'이라는 설명 역시 실제 인허가 가능한 층수를 의미하는 것은 아니다. 시는 당시 높이 제한 완화 폭인 약 16~63m를 층당 3m 기준으로 단순 환산한 수치라고 설명했다.실제 건축 가능 높이는 지반고와 용적률, 정비계획, 건축물 배치 등 다양한 조건에 따라 달라진다. 더욱이 성남시는 지역별 건축 가능 높이 변화 자료를 별도로 보유하고 있지 않아 개별 단지의 실제 높이 상향 폭이나 재건축 사업성 개선 효과를 구체적으로 산정하기는 어려운 상황이다.성남시는 연구용역과 관계기관 협의를 통해 일정 부분 제도 개선 성과를 거뒀다는 입장이다. 시는 2023년 9월 제3차 고도제한 완화방안 연구 및 자문용역에 착수했으며, 2025년 8월에는 '군사기지 및 군사시설 보호법 시행령' 개정을 통해 경사지 건축물의 높이 산정 기준 개선을 이끌어냈다.기존에는 건축물 높이를 '가장 낮은 지표면' 기준으로 산정했지만 이를 '대지로 사용될 부분의 지표면' 기준으로 변경하면서 경사지 건축 여건이 개선됐다는 것이 시의 설명이다. 이어 2025년 9월 국방부 고시를 통해 약 198만㎡ 규모의 고도제한이 완화됐고, 탑마을과 아름마을 일부 단지의 높이 제한도 약 16~63m 상향됐다.국회 차원의 제도 개선 노력도 이어졌다. 더불어민주당 김태년 의원은 신흥1구역 재개발과 관련해 국방부·공군과 높이 산정 기준 개선 협의를 진행했고, 같은 당 이수진 의원(경기 성남시중원구)은 국회 예산결산특별위원회에서 비행안전구역 추가 완화 필요성을 제기했다. 국민의힘 안철수 의원 역시 군공항 주변 건축물 높이 산정 기준 개선을 위한 법률 개정안을 발의했다.고도제한 추가 완화를 위한 기술적 대안도 제시됐다. 성남시 고도제한 완화 연구에 참여한 송병흠 한국항공대학교 교수는 앞서 2월 열린 시민토론회에서 ▲최저접근고도 조정과 ▲선회접근 절차 변경, ▲특별 선회경로 지정 등을 개선 방안으로 설명했다.특히 성남의 지형적 특성을 반영한 특별 선회경로 지정 방안에 대해 약 45m의 완화 효과를 기대할 수 있다고 주장했다. 송 교수는 당시 "기술적으로 가능하다는 결론만으로는 고도제한이 완화되지 않는다. 국방부·공군과의 지속적인 협상체계를 반드시 구축해야 한다"고 강조했다. 기술적 근거 마련과 군 당국의 안전성 검토, 지속적인 협상이 함께 이뤄져야 한다는 취지다.성남시는 지난해 일부 규제 완화 성과를 거뒀지만, 나머지 세 가지 개선 방안에 대해서는 동의를 얻지 못했다. 올해 2월 9일 국방부와 공군에 재요청하고 7월에도 면담했지만, 군 당국은 작전성과 비행안전성 우려 등을 이유로 수용하지 않았다는 것이 시의 설명이다.성남시는 남아 있는 규제를 해결하기 위해 추가 연구도 진행하고 있다. 올해 6월 착수한 '성남시 비행안전구역 변경·축소 방안 연구 용역'은 야탑·이매동 일대 비행안전 2·3구역 내 공동주택 단지를 대상으로 실시됐다. 연구진은 2·6구역 경계 조정과 비행안전영향평가를 통한 추가 완화 가능성을 검토했으며, 서울공항 동편 활주로 폭 축소 및 미운영 방안도 분석했다.성남시는 10월 완료된 연구 결과를 기존 완화 방안과 함께 국방부와 공군에 건의할 계획이다. 시 관계자는 "야탑·이매동 일부 공동주택 단지가 비행안전 6구역으로 변경되면서 실질적인 고도제한 완화 성과가 있었다"며 "여기에 머물지 않고 추가 완화 방안도 마련해 관계기관과 협의를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.성남시의 고도제한 완화는 분당 재건축과 원도심 정비사업의 건축 여건을 개선한 의미 있는 성과로 평가된다. 그러나 탑마을 선경 사례는 규제 완화 면적이나 높이 상향 수치만으로 실제 재건축 효과를 판단하기 어렵다는 점도 함께 보여준다. 같은 단지 안에서도 건축 가능 높이가 달라지고 일부 동은 재건축 후 현재 층수를 유지하기 어려울 수 있기 때문이다.결국 고도제한 완화의 성과를 평가하는 기준도 단순히 규제가 풀린 면적이 아니라, 그 변화가 실제 재건축 사업성과 주거환경 개선으로 얼마나 이어지느냐에 맞춰지고 있다. 앞으로 성남시가 추진 중인 추가 완화 방안이 군 당국과의 협의를 거쳐 현실화될 수 있을지 주목된다.