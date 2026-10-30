"만나본 연예인 중 가장 좋은 사람"... 9년 지나도 생각납니다

"제일 예쁜 연예인이 누구예요?"

"제일 싸가지 없는 건 누구예요?"

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'김주혁 본인상'

큰사진보기 ▲<1박 2일> 시즌3 출범 후 고 김주혁과 함께한 모든 피디가 모여서 만든 김주혁 특집 추모방송의 마지막 장면. ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2017년 10월 30일 불의의 사고로 숨진 배우 김주혁의 발인이 2일 오전 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장에서 엄수되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2015년 주혁이 형이 해준 사인. ⓒ 박인석 관련사진보기

큰사진보기 ▲2015년 10월. <1박2일> 시즌3을 떠나는 날 출연자들과 같이 찍은 사진. (왼쪽부터)데프콘-차태현-필자-고 김주혁-김종민-김준호. ⓒ 박인석 관련사진보기

대중이 궁금해하는 방송가 뒷이야기는 보통 도파민을 자극하는 쪽이다. 예능 피디로 일하며 가장 많이 받는 질문은 위와 비슷하다. 그런데 이 바닥엔 예쁘고 잘생긴 사람이 너무 많고, 또 한편으론 연기자나 가수로서의 역량은 훌륭하나 알고 보면 인간적으로 실망을 주는 이들도 많다. 그래서 누구의 이름을 얘기해줘야 하나 고민이 되는 것도 사실. 하지만 주제를 이렇게 바꿔보면 답이 좀 간단해진다'만나본 연예인 중 가장 좋은 사람'사실 단지 연예인 중에 좋은 사람이 아니라, 그냥 정말 요즘 시대 이런 사람 또 있을까 싶을 만큼 좋은 사람.2017년 10월 30일. 그러니까 벌써 9년 전이다. 그날, 저녁 6시경 KBS 예능 피디들은 <불후의 명곡> 녹화장 앞에서 파업 피케팅을 하고 있었다(당시 언론장악방지법, 특별다수제 도입, 고대영 KBS 사장의 퇴진 등을 요구하며 파업했다). 두 눈을 의심했던 문자 한 통이 날아든 건 그때였다.머릿속이 잠시 멈췄다. '이게 무슨 말이지?' 문자의 사실 여부를 의심하던 것도 잠시, 어느덧 온라인에 관련 기사가 도배됐다.<불후의 명곡> 녹화장 앞에서의 기억은 거기까지다. 집에 어떻게 돌아왔는지가 아직도 기억나지 않는다. 다음 기억은 방에서 아내와 오열하던 장면이다(아내는 당시 KBS 피디로 <1박2일> 때 김주혁 형과 함께 일했다). 김주혁 형과 처음 만난 건 2013년 12월 , KBS <1박2일>시즌3 첫 촬영 때다.그는 정말 친근한 사람이었다. 현장에서는 누구보다 프로페셔널하면서도 바보 구탱이형이 되기에 주저함이 없었고, 맏형 멤버로서 늘 동생들을 먼저 아끼고 살뜰히 챙겼다. 인지도 있는 베테랑 배우였지만 요즘 말로 '꺼드럭대는' 일이 전혀 없었다. 오히려 연기 본업을 마치고 돌아가는 길에 뜬금없이 예능 조연출 나부랭이인 내게 전화해 안부를 묻고 고생 많다는 이야기를 해주곤 했다. 우연찮게 식당에서 만나면 먼저 달려와서 말을 걸고 그 자리에서 한참 수다를 떨며 인생을 나누기도 했다.형과 일해본 나와 아내 모두 진심으로 그 형이 잘 되길 바랐다. 엄청난 영화 감독님과 새 작품을 들어간다는 소식을 들었을 때, 이 형이 드디어 크게 빛을 보는구나 싶어서 모든 이들이 자기 일처럼 기뻐했다. 함께하는 시간이 길어질수록 연예인 김주혁이 아닌, 모두에게 형이고 오빠였던 김주혁이 되었지만 그를 아는 모든 사람은 결국엔 그가 슈퍼스타 김주혁이 되어 거리감이 생기길 응원했다.사고가 있었던 건 바로 그즈음이었다. 방에서 아내와 얼마나 울었을까. 군산재래시장 녹화 때 당시 김주혁-데프콘 촬영 담당피디였던 아내에게 그가 사줬던 촌스러운 하늘색 원피스와 싸구려 가방, 그리고 내가 프로그램을 옮기면서 다행히 그에게 받아뒀던 친필 사인을 궁상맞게 붙잡고 울었다.우는 것도 지쳤을 무렵, 저녁 10시가 다 되어 거실로 나와보니 TV속에선 기아타이거즈가 두산베어스와의 한국시리즈 5차전을 승리하며 V11을 이뤄내고 있었다. 뭐지? 오랜 타이거즈 팬으로서 2009년 나지완의 끝내기 홈런 이후 8년을 기다렸던 장면인데 그게 왜 지금인 거지. 내 인생 가장 사랑하는 야구가 그깟 공놀이로 하찮게 느껴지는 순간이었지만 솔직히 그 와중에 또 좋긴 좀 좋았다. 모든 상황과 감정이 엉망진창이었던 그날 밤. 살면서 손에 꼽는 비현실적이고 혼란스러운 순간으로 기억한다.피디들은 보통 정장이 없다. 직업 특성상 입을 일이 없기 때문이다. 그래서 다들 경조사에도 클래식한 정장보다는 단정하게만 차려입고 가는 것이 보통이다하지만 이튿날인 2017년 10월 31일. 굳이 정장을 샀다. 제일 잘 입고 형에게 마지막 인사를 하고 싶었다. 가족도 아니고 그냥 많고 많은 연예인, 직장동료라고 하기도 뭐하고 비즈니스 파트너 정도인가-싶은 정도의 관계지만, 그는 그만큼 좋은 사람이었다.장례를 마친 후, 파업이고 나발이고 <1박 2일> 시즌3 출범 후 그와 함께해 온 모든 피디가 다시 모여서 특집 추모방송을 만들기 시작했다. 파업 중이기도 했고 그 전에 이미 <1박 2일>이 아닌 다른 프로그램으로 옮겨 간 피디가 절반이었지만, 우리는 모두 피디로서 할 수 있는 역할을 다해서 주혁이 형을 잘 보내 드리자고 마음을 모았고 그렇게 다시 모였다.그 추모 방송을 만드는 동안 우리는 오랜만에 역전의 용사들이 모여 보람된 콘텐츠를 만든다는 멤버십을 느끼고 있었는데 그 벅찬 감정의 공유는 어찌 보면 형이 함께했던 피디 동생들에게 남겨준 마지막 선물이었는지도 모르겠다.피디로서 처음이자 마지막으로, 월급 주는 회사를 위해서가 아니라 특별한 한 사람을 위해서 우리는 며칠 밤을 새웠다. 다들 편집기 앞에 앉아, 함께했던 장면들에 웃고 울면서, 사실은 대부분 울면서- 그렇게 우리는 그를 보내주었다.얼마 안 지난 줄 알았는데 9년이나 됐다. 당시 함께 추모방송을 만들던 피디 대부분은 KBS를 떠났고, 우리 부부 사이엔 아기도 태어나서 초등학교 입학을 앞두고 있다. 시간이 흘렀고 이것저것 많이 변했지만, 찬 바람이 불고 이맘때가 되면 여전히 그가 생각난다. 그냥 연예인인데 신기하게 그렇다.그래도 이즈음엔 나뿐만 아니라 각종 매체마다 주혁이 형을 수면 위로 꺼내어주고 추억해 줘서 모두 함께 추모하는 느낌이 있었는데, 언젠가부터 10월 말의 이슈는 국가적인 비극도 있었고 다른 여러 뉴스가 새롭게 등장하면서 점점 더 주혁이 형은 함께했던 사람들의 마음속에서만 조용히 기억하는 존재가 되어가고 있다.올해는 공식적으로 이렇게 형의 이야기를 남기고 싶다. 세상이 점점 더 도파민을 추구하는 쪽으로 가고 있다 보니 오히려 좋았던 것, 예뻤던 것에 대한 향수가 짙어진다. 자극적인 기사들과 고성을 지르며 다투기 바쁜 유튜브 내용의 홍수 속에 그의 따뜻하고 바보 같은 웃음소리가 새삼 그립다.보고 싶은 구탱이형.