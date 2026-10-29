양천구 안양천 카페·수상레저 조례안에 여야 신중론

큰사진보기 ▲1인 시위 현장정의당 양천구위원회 민동원 위원장이 29일 오전 양천구의회 앞에서 안양천 수변 카페·수상 레저시설 조례안에 반대하는 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲수변 카페·수상 레저시설 조감도]사진 2: 양천구가 추진 중인 안양천 수변 카페와 수상 레저시설 조감도. (자료: 양천구청) ⓒ 양천구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양천 수질 측정 결과29일 오전 9시~오후 2시 안양천 자동 측정소의 시간대별 수질 측정 결과. (출처: 서울시 보건환경연구원 실시간 측정망) ⓒ 서울시 물순환정보 공개시스템 누리집 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

서울 양천구가 안양천에 수변 카페와 수상 레저시설을 조성하는 내용의 조례안을 구의회에 제출한 가운데, 예산 낭비와 수질 안전 문제를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 정의당 양천구위원회가 28일부터 1인 시위에 나섰고, 구의회 여야 원내대표도 각각 신중한 입장을 밝혔다.정의당 서울시당 양천구위원회(위원장 민동원)는 양천구가 제출한 '양천구 수변 카페 운영에 관한 조례안'과 '양천구 안양천 수상 레저시설 운영 및 관리 조례안'을 '전시성 혈세 낭비'로 규정했다. 이들은 구의회 상임위원회 안건 심의 일정에 맞춰 28일 오후 구의회 앞에서 1인 시위를 시작했다.민동원 위원장은 현장 인터뷰에서 "양천구청이 38억 원의 예산을 들여 안양천 생태계를 파괴하고 특정인만 이용할 수 있는 카누장과 수변 카페 조성을 추진하고 있다"라고 비판했다. 이어 "주민 의견수렴조차 거치지 않은 사업인 만큼, 공사 진척 여부와 상관없이 1인 시위와 현수막 설치 등 반대 활동을 끝까지 이어가겠다"라고 밝혔다.조례안 비용추계서에 따르면 2027년부터 2030년까지 4년간 두 사업에 투입될 예산은 총 37억9095만 원이다. 정의당 양천구위는 이 예산이 국·시비 지원 없이 전액 양천구 일반회계, 즉 구비로 충당된다는 점을 문제 삼았다. 골목상권과 떨어진 수변 카페를 구청이 직접 운영하면서 생길 적자와 안양천 수질 오염 우려도 함께 지적했다.양천구청의 '예상 순손익 및 손익분기점' 자료를 보면, 구는 수변 카페에서 월 4282만 원, 2027년 2월부터 12월까지 연간 약 5억1381만 원의 매출을 올릴 것으로 추계했다. 총운영비는 6억8400만 원으로 산출돼 수치상 운영 적자가 예상된다.구청 측은 "운영 성과는 판매 수입을 통한 운영비 충당뿐 아니라 수변 휴게공간 제공, 지역경제 활성화, 구민 일자리 창출 등을 종합적으로 고려해야 한다"라는 입장이다.구의회 내부에서도 여야를 가리지 않고 신중론과 반대 의견이 나온다. 더불어민주당 유영주 원내대표는 "매년 막대한 예산을 투입할 뿐 아니라 안양천 수질 상태가 심각해 주민 건강을 위협하고 있어, 구민 안전이 확보되지 않으면 수상레저 사업 안건은 통과시킬 수 없다"라고 말했다. 예산이 부족한 상황에서 구청장 관련 예산과 축제 예산을 늘리며 구비를 무리하게 투입하는 행태를 더는 두고 볼 수 없다는 취지다.수변 카페에 대해서는 입장이 조금 달랐다. 유 원내대표는 "수억 원대 적자와 골목상권 침해가 우려되지만 이미 완공 단계인 만큼, 인력 축소와 할인 혜택 삭제, 재무제표 공시 및 의회 평가 의무화 등 엄격한 견제 장치를 수용하는 조건으로 제한적 검토하겠다"라고 밝혔다.국민의힘 천용희 원내대표도 철저한 검토를 예고했다. 천 원내대표는 "안양천을 단순한 산책 공간을 넘어 구민들이 휴식과 여가를 즐길 수 있는 친수공간으로 발전시키는 사업 취지에 공감한다"라면서도 "구민 세금이 투입되는 만큼 사업의 경제성과 안전성, 운영 효율성을 철저히 검토해 예산 낭비가 발생하지 않도록 의회 차원에서 꼼꼼히 살피겠다"라고 강조했다.수상 레저시설 도입의 가장 큰 걸림돌로는 안양천의 수질이 꼽힌다. 서울시 보건환경연구원 물환경연구부가 제공하는 '실시간 측정망' 자료를 보면, 29일 오전 9시부터 오후 2시까지 안양천 자동 측정소의 물속 유기물 오염도 지표 TOC(총유기탄소량)는 5.9~6.3mg/L를 오르내렸다. 오전 9시 5.9mg/L를 제외하면 오전 10시부터 오후 2시까지 5개 시간대 모두 6mg/L를 넘었다. 가장 최근인 오후 2시 측정값은 6.3mg/L다. 환경부 하천 생활환경기준에서 4등급(약간 나쁨)의 TOC 기준은 6mg/L 이하다.같은 시간대 pH는 7.2~7.3으로 중성 수준이었고, 수온은 14.8~15.6도, 용존산소는 8.8~11.5mg/L였다. 총질소는 9.190~9.520mg/L, 총인은 0.095~0.160mg/L로 나타났으며, 페놀(0.000)과 시안(0.00)은 검출되지 않았다.이런 수질이라면 노를 젓는 무동력 보트 수준의 이용은 가능할지 몰라도, 피부 접촉이나 물놀이용으로는 적합하지 않다는 지적이 나온다. 실시간 자동측정망 항목에는 대장균군 등 미생물 지표가 포함돼 있지 않은데, 도심 하천은 비가 올 때 상류 유입수로 대장균 수치가 급증할 위험이 크다.양천구의회는 29일 상임위원회 안건 심사에 이어 오는 30일 본회의에서 안건을 처리할 예정이다. 예산 낭비 논란과 수질 안전성 문제가 동시에 불거진 만큼 지역사회의 대치는 이어질 전망이다.정의당 양천구위원회는 상임위원회가 열린 29일 오전 7시 30분부터 구청장 출근길 1인 시위를 했고, 이후 장소를 구의회 앞으로 옮겨 오전 10시까지 시위를 이어갔다.