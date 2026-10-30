MS 웃고 구글 울었다… 같은 날, 다른 성적표 받은 이유

큰사진보기 ▲구글, 마이크로소프트 실적 발표 ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 3월 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 2025 모바일 월드 콩그레스(MWC) 행사장에서 한 참석자가 구글 클라우드 로고를 촬영하고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲20일(현지시간) 프랑스 파리 근교 푸토의 라 데팡스 비즈니스 지구 내 CNIT 빌딩에서 열린 ‘마이크로소프트 프론티어 투어’ 행사에서 사티아 나델라 마이크로소프트 최고경영자(CEO)가 연설하고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

인공지능(AI) 경쟁의 채점 기준이 바뀌고 있다. 누가 더 좋은 모델을 만들고 더 많은 데이터센터를 짓는지 겨뤘던 시기가 지나고, 이제 시장은 각 회사가 투자한 결과가 언제, 얼마의 현금으로 돌아오는지 묻기 시작했다. 미국 현지시각으로 지난 28일, 나란히 3분기 실적을 발표한 마이크로소프트(MS)와 구글 모회사 알파벳이 이 변화를 보여준다.매출 성적표는 둘 다 좋았다. 두 회사 모두 두 자릿수 매출 성장을 기록했다. AI시대, 두 회사의 주요 사업 부문인 '클라우드' 성장률만 놓고 보면 오히려 구글이 앞섰다. 그러나 실적 발표 직후, 시간외 거래에서 MS 주가는 약 4% 올랐고, 알파벳은 10% 넘게 급락했다. 시장의 시선이 매출 아닌 회사의 현금 창출 능력으로 향한 까닭이다.알파벳의 이번 3분기 매출은 1276억 달러로 전년 동기 대비 25% 늘었다. 13분기 연속 두 자릿수 성장이다. 영업이익도 406억 달러로 30% 증가했다. 특히 구글 클라우드 부문에서는 매출이 103% 늘어난 307억 달러, 영업이익은 3배 이상 증가한 111억 달러를 기록했다. 이미 계약이 체결된 클라우드 수주 잔고는 5610억 달러로, 회사는 이 중 55% 이상이 앞으로 2년 안에 매출로 잡힐 것으로 내다봤다.문제는 현금이다. 3분기 설비투자는 514억 달러로, 잉여현금흐름은 91억 달러 적자를 냈다. 아나트 아슈케나지 최고재무책임자(CFO)는 설비투자에 더해 구글의 자체 AI 칩(TPU) 재고를 미리 쌓아둔 데다, EU에 낼 과징금(52억 달러)까지 한꺼번에 나간 탓이라고 설명했다. 하지만 이번 분기에만 해당하는 이야기가 아니다. 회사는 당장 내년에도 투자가 늘 것이라고 했다. 현금흐름에 부담이 될 수 있는 구조다.심지어 구글의 '본업'인 검색 분야에서도 경고음이 나왔다. 검색 및 기타 매출은 633억 달러로 12% 늘었지만, 증가율은 1분기 19%, 2분기 17%에서 다시 낮아졌다. 순다르 피차이 최고경영자(CEO)가 "전년 대비 검색량 증가율이 지난 5년 중 최고"라고 강조한 것과 대조적이다. 회사는 '환율'을 가장 큰 원인으로 꼽으면서도 "AI 모드의 수익화율이 낮았다"라고 시인했다.기존 구글 검색은 사용자가 키워드를 입력하면 검색 결과 주변으로 키워드 광고가 뜨는 구조였다. 하지만 AI 모드는 기존 검색보다 질문이 평균 3배 길고, 구매 직전보다 정보를 탐색하는 단계의 검색이 많다고 회사는 봤다. 구글은 그동안 AI 모드 광고를 일부 사용자에게만 시험적으로 붙여왔는데 앞으로 해외 시장 등으로 확대할 계획이라고 했다.AI 검색이 늘수록 광고가 오히려 덜 붙어 '제살 깎아먹기'가 될 수 있다는 우려에 대해, 구글은 AI 모드 검색 대부분이 기존 검색을 대체하지 않는 새로운 수요라고 반박했다. 피차이 CEO는 "모바일 전환 때처럼 최고의 검색 경험을 먼저 만들고, 그다음 수익화에 집중할 것"이라고 말했다.마이크로소프트 역시 좋은 실적을 내놨다. 지난 7~9월 매출은 923억 달러로 지난해보다 19% 늘었다. 눈에 띄는 대목은 핵심 성장 동력인 클라우드 서비스 '애저(Azure)'가 48%나 급증하며 전체 실적을 이끌었다. MS가 애저의 실제 매출 규모를 단독 공시로 공개한 건 이번이 처음이다. 이번 분기 애저 매출만 331억 6500만 달러에 달해, 회사의 단일 사업 중 가장 큰 규모를 기록했다.MS 역시 현금 부담에서는 자유롭지는 않다. 잉여현금흐름은 186억 달러로 1년 전보다 27% 줄었다. 이번 분기 설비투자는 시장 예상보다 적었는데, 회사가 투자비를 아껴서가 아니다. 외부 업체로부터 공급받기로 한 데이터센터 용량 인도가 늦어졌기 때문이다. 에이미 후드 CFO는 당장 "다음 분기 설비투자가 500억 달러를 넘어설 것"이라고 밝혔다.하지만 시장은 "2027회계연도에도 잉여현금흐름 플러스를 유지할 것"이라는 그의 한 마디에 안도했다. 같은 날 잉여현금흐름 적자를 낸 알파벳과 정반대다.MS가 돈을 벌어들이는 방식도 진화하고 있다. 사티아 나델라 CEO는 이날 "사업 모델이 사용자당 구독에서 사용량 기반 과금을 포함하는 방향으로 확장되고 있다"고 말했다. 사람 수대로 월 구독료를 받던 방식에서, AI를 쓴 만큼 돈을 받는 형식으로 달라지고 있다는 설명이다.두 회사 모두 앞다퉈 "수요가 공급 능력을 앞선다"고 말한다. 하지만 수요가 곧 현금 창출력을 뜻하는 건 아니다. 시장의 시선이 기술력을 넘어, '계산서'로 향하고 있다.