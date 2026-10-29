"국가는 동학농민혁명 참여자 유족의 명예 회복시켜 줘야"

큰사진보기 ▲백화산추모탑서 추모제 후 단체사진첫 추념식을 기점으로 제62회로 제자리를 되찾은 추모문화제가 29일 충남 태안 백화산추모탑과 태안동학농민혁명기념관에서 동학농민혁명태안군유족회와 동학농민혁명태안군기념사업회 주최로 열렸다. ⓒ 김동이 관련사진보기

"사람이 사람답게 사는 세상, 억압받는 이가 없는 세상, 사람을 하늘처럼 섬기는 세상. 임들이 꿈꾸었던 세상은 오늘 우리가 누리는 자유와 평등, 인간의 존엄성이라는 가치 속에 면면히 이어지고 있습니다. 이에 우리는 삼가 머리를 숙여 그날의 넋을 위로합니다."

▲제62회 태안동학농민혁명군 추모문화제 1964년 첫 추념식을 기점으로 제62회로 제자리를 되찾은 추모문화제는 29일 태안 백화산추모탑과 태안동학농민혁명기념관에서 동학농민혁명태안군유족회와 동학농민혁명태안군기념사업회 주최로 열렸다. 추모문화제에서는 동학창작 융합극을 비롯해 색소폰연주, 그림 및 사진 전시 등 다양한 프로그램이 마련돼 눈길을 끌었다. 김동이 관련영상보기

큰사진보기 ▲장원상 시상식이인화 태안교육장이 ‘동학농민혁명 기념 충남학생 문예백일장’에서 영예의 ‘장원’을 받은 서일고등학교 2학년 이가윤 학생에게 상장을 수여하고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲종합장원의 영예를 안은 이가윤 학생‘동학농민혁명 기념 충남학생 문예백일장’에서 영예의 ‘장원’을 받은 서일고등학교 2학년 이가윤 학생이 ‘하늘은 등수를 매기지 않는다’를 낭독하고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

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사람을 부르는 이름이 점수가 된 날들이 있다 몇 점인지, 몇 등인지 우리는 서로의 이름보다 숫자를 먼저 묻는다



나는 오늘도 성적표 한 장 위에서 내가 어떤 사람인지 확인한다 숫자 하나가 내려갈 때마다 나는 조금씩 작아지고 누군가의 점수가 나보다 높아질 때마다 내 자리는 조금 뒤로 밀려난다



그런데 아주 오래전 사람들이 들판으로 나섰던 날에는 누구도 사람의 가치를 등수로 매기지 않았다고 한다



가진 것이 적다고 하늘에서 멀어지는 사람도 없고 태어난 신분이 다르다고 사람 위에 올라설 수 있는 사람도 없다고



그들은 사람이 곧 하늘이라 말했다 아마 그때의 하늘은 높은 곳에만 머물리 않았을 것이다 논을 갈던 이의 땀 맺힌 이마에도 아이를 품은 어머니의 튼 손에도 이름조차 남지 못한 누군가의 발끝에도 똑같이 내려앉았을 것이다



그날 그들이 바꾸고 싶었던 것은 단지 한 장의 세상이었을까 아니면 사람을 사람 아래에 두려 했던 오래된 마음이었을까



나는 다시 성적표를 조용히 접는다 그리고 생각한다 아직도 우리는 사람의 이름 옆에 숫자를 붙이고 있지 않은가



그렇다면 1894년 그들이 바라보았던 하늘 아래 나는 어떤 사람으로 서 있는가 하늘은 한 번도 우리에게 몇 등이냐고 물어본 적이 없다

큰사진보기 ▲정부에 서훈 촉구하는 문영식 동학농민혁명태안군유족회장문 회장은 “정부는 더 늦기 전에 역사적 책무를 다해 서훈을 추서하고 온전한 명예회복의 길을 열어야 한다”고 촉구했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲정부의 역할을 촉구하는 문영식 태안군유족회장문 회장 옆에는 "동학서훈법을 당론으로 채택해 통과시켜 달라"고 민주당 국회의원에게 호소하는 글이 놓여져 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲박인준 천도교 교령박 교령은 미움 대신 공경으로, 대립 대신 화해로, 전쟁 대신 평화로 나아가는 것, 그것이 오늘 이 자리에서 우리가 선열들께 드릴 수 있는 가장 참된 추모라고 강조했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤희신 군수 대신 추모사에 나선 유윤수 태안부군수대독한 추모사에서 132년 그날 천지를 뒤흔들었던 함성을 가슴 깊이 새기고 선열들의 뜻을 받들어 군민 모두가 주인이 되는 공정하고 정의로운 태안, 사람이 사람답게 사는 따뜻한 태안을 만들어 가는 데 모든 행정력을 집중하겠다고 밝혔다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말하는 김영인 태안군의회의장첫 추념식을 기점으로 제62회로 제자리를 되찾은 추모문화제가 29일 태안 백화산추모탑과 태안동학농민혁명기념관에서 동학농민혁명태안군유족회와 동학농민혁명태안군기념사업회 주최로 열렸다. 사진은 인사말에 나선 김영인 의장. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모사하는 이인화 태안교육장이 교육장은 "태안교육은 동학농민혁명이 남긴 인내천 사상과 인권 존중의 가치를 교실 현장에서 생생히 살아 숨쉬게 하겠다"고 전했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모문화제추모문화제 메인 무대에서 동학 창작 융합극이 선보이고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모문화제추모문화제 메인 무대에서 동학 창작 융합극이 선보이고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모문화제추모문화제 메인 무대에서 동학 창작 융합극이 선보이고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안동학농민혁명을 그린 학생들첫 추념식을 기점으로 제62회로 제자리를 되찾은 추모문화제는 29일 태안 백화산추모탑과 태안동학농민혁명기념관에서 동학농민혁명태안군유족회와 동학농민혁명태안군기념사업회 주최로 열렸다. 사진은 행사장 주변에 전시된 학생들의 작품. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말 하는 문태식 태안동학농민혁명기념사업회장문 회장은 “기념사업회는 앞으로도 태안의 동학혁명 유적지를 보존 정비하고 학술연구와 기록사업을 한층 강화하여 태안을 명실상부한 동학농민혁명의 주요 성지로 자리매김하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다. ⓒ 김동이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

고종남 충남 태안문화원장의 '태안동학농민혁명 위령문'의 일부다. 1894년 갑오년 9월 충남 태안군 원북면 방갈리 115번지(현재 태안화력발전소 내)에서는 동학농민군 지도자들이 최초로 동학농민혁명의 기포 계획을 세워 봉기했다. 그리고, 10월 1일 동학농민군은 동학지도자 30여 명을 구출하고 태안관아를 점령했다.그 이후 승전곡과 신례원 전투에서 승리했지만 홍주성과 해미성, 매현 전투에서 연패한 수많은 동학농민군들이 태안 백화산에서 최후까지 항전하다 왜놈들에게 처연히 희생됐다.그리고, 동학농민혁명 132주년을 맞은 29일 태안 백화산추모탑과 태안동학농민혁명기념관에서는 제62회 동학농민혁명군 추모문화제를 열어 그들의 넋을 추모했다.특히 동학농민운동의 의미를 되새기는 '동학농민혁명 기념 충남학생 문예백일장'에서 영예의 '장원'을 받은 서일고등학교 2학년 이가윤 학생의 '하늘은 등수를 매기지 않는다'는 외침이 참석자들에게 큰 울림을 줬다.이가윤 학생의 '하늘은 등수를 매기지 않는다'를 소개하면 이렇다.그리고 태안동학농민혁명유족회 대표의 국가를 향한 간절한 외침이 있었다.문영식 동학농민혁명 태안군유족회장은 "동학의 핵심정신인 인내천(人乃天)과 사인여천(事人如天)은 낡은 봉건의 굴레를 깨고 우리 사회를 민주로 이끈 거대한 견인차였다"면서 "이 숭고한 정신은 훗날 3.1독립운동과 대한민국 민주화운동의 마르지 않는 뿌리가 되었다"고 일갈했다.그러나 문 회장은 "2004년 국회 역시 특별법을 제정하며 동학농민혁명 참여자의 애국애족 정신을 기리고 참여자와 유족의 명예를 회복하겠다고 천명한 바 있다"며 "그러나 혁명이 좌절된 이래 수십년간 역적의 자손이라는 굴레를 쓰고 숨죽이며 차별과 소외를 견뎌온 유족들에게 국가는 과연 법에 명시된 책무대로 명예를 온전히 회복시켜 주었나"라고 유족의 피맺힌 절규를 토해냈다.그러면서 "유족들은 지난 수년간 뼈를 깎는 심정으로 독립유공자 서훈운동에 매달려왔다"면서 "그러나 정부는 스스로 제정한 법의 취지마저 외면한 채 지금까지 묵묵부답으로 일관하고 있다. 국가가 역사 앞에 선열들의 헌신을 인정하지 않는다면 과연 이 법은 누구를 위한 법인가"라고 되묻기도 했다.문 회장은 이어 "정부는 더 늦기 전에 역사적 책무를 다해 서훈을 추서하고 온전한 명예회복의 길을 열어야 한다"면서 추모문화제 참석자들을 향해 "유족들의 힘겨운 싸움에 든든한 버팀목이 되어주길 간곡히 호소한다"고 읍소했다.문 회장은 36회 추모문화제가 아닌 62회 추모문화제로 바꾼 배경도 설명했다.문 회장은 "1964년 원북 가시내(방갈리)에서 올렸던 첫 추념식을 시작으로 1978년 군민들의 성금으로 세운 추모탑 제막, 그리고 1994년 100주년 위령제를 거쳐 오늘날의 추모문화제에 이르렀다"면서 "이에 유족회와 지역사회는 민초들이 맑은 물 한 그릇으로 역사의 숨을 틔웠던 1964년을 기점으로 삼아 올해 비로소 제62회로 명칭을 바로 잡고 유구한 역사의 맥을 잇기로 결의했다"고 밝혔다.비가 내리는 가운데서도 이날 추모문화제에는 박인준 천도교 교령을 비롯해 광주유족회, 논산동학기념사업회, 충북동학기념사업회, 고창동학기념사업회, 동학실천시민연대, 세종동학유족회, 내포지역동학농민혁명연구소 등에서 발길해 태안동학의 무게를 증명했다.지역사회에서도 유윤수 태안부군수를 비롯해 김영인 태안군의회의장과 군의원 전원, 고종남 태안문화원장, 이인화 태안교육장, 최기중 전 기념사업회장 등이 참석해 태안동학농민혁명의 의미를 되새겼다.또한, 추모문화제 메인 무대에서는 동학 창작 융합극이 선보이고, 행사장 주변에서는 동학농민운동을 주제로 한 학생들의 그림 입선작이 전시돼 눈길을 끌었다.문태식 동학농민혁명 태안군기념사업회장은 "우리 태안은 동학농민혁명사에서 결코 빼놓을 수 없는 의롭고도 숭고한 성지"라고 상징성을 부여한 뒤 "1894년 내포 지역을 중심으로 타올랐던 동학의 횃불 속에서 태안의 수많은 민초들은 자발적으로 일어나 자주와 평등의 기치를 높이 들었다"면서 "특히 태안 북창을 비롯해 관장리, 안면도 등 지역 곳곳에서 펼쳐진 농민군들의 투쟁과 희생은 우리 지역이 지닌 자랑스러운 의향(義鄕)의 뿌리"라고 의미를 부여했다.문 회장은 이어 "기념사업회는 앞으로도 태안의 동학혁명 유적지를 보존 정비하고 학술연구와 기록사업을 한층 강화하여 태안을 명실상부한 동학농민혁명의 주요 성지로 자리매김하는 데 앞장서겠다"면서 "나아가 인내천의 가치를 현대적으로 재해석하여 상생과 협력, 인간존중이 살아 숨쉬는 지역사회를 만들어 가는데 기여하겠다"고 각오를 다졌다.