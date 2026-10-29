보은 유일 응급실 중단…하나병원 원격진료로 공백 메운다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

보은군 내 유일한 응급실인 보은한양병원 응급실이 운영을 중단하면서 지역 응급의료 공백이 현실화한 가운데 청주 하나병원이 원격진료를 통해 대체 진료체계 구축에 나섰다.보은군은 한양병원 응급실 운영 중단에 따라 오는 11월 1일부터 비상진료체계를 가동한다고 29일 밝혔다.군은 청주 하나병원과 협력해 보은군보건소에서 화상 원격진료를 지원한다. 응급실을 찾던 주민들이 원격으로 의료진의 진료를 받고, 필요한 경우 처방이나 간단한 치료 지시 등을 받을 수 있도록 해 의료 공백을 최소화한다는 계획이다.원격진료 운영시간은 평일 오후 6시부터 10시까지, 토요일 오후 1시부터 6시까지, 일요일과 공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 진료 후에는 원외 처방전을 발급해 주민들이 약국에서 약을 조제받을 수 있도록 한다.보은군 수한면에 위치한 묘서보건진료소에서도 주말과 공휴일 경증환자 진료를 지원한다. 운영시간은 토요일 오후 1시부터 6시까지, 일요일과 공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 해당 시간에는 경증환자 진료와 원내 투약을 실시한다.약국 이용 불편을 줄이기 위한 당번약국도 운영한다. 보은군은 보은약사회와 협력해 평일과 토요일 오전 9시부터 오후 10시까지, 일요일과 공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지 당번약국을 운영할 계획이다.다만 원격진료와 경증환자 진료만으로 모든 응급상황에 대응하기는 어려운 만큼 중증·응급환자는 보은소방서 및 119구급대와 협력해 인근 응급의료기관으로 이송할 방침이다.군은 의료기관 접근성 저하에 따른 주민 부담을 덜기 위해 내년 1월부터 관외 의료기관 이용 교통비 지원사업도 추진한다. 7세 미만 아동이 관외 소아청소년과를 이용할 경우 연간 최대 20만원, 관외 응급실 이용 시에는 연간 최대 25만원까지 교통비를 지원할 예정이다.보은군 관계자는 "관계기관과 협력해 비상진료체계를 차질 없이 운영하고 한양병원 응급실 정상화와 안정적인 지역 응급의료체계 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.